Počet dospívajících pacientů s poruchami příjmu potravy za posledních deset let vyrostl o skoro devadesát procent. Anorexie, bulimie či záchvatovité přejídání jsou přitom nemoci, které je podle expertky Terezy Makové potřeba zachytit včas. Zorientovat se v problematice a možnostech léčby může být ale velmi náročné, proto se klinická psycholožka Maková spojila s marketérkou Ladou Brůnovou a společně postavily platformu 3pe. Ta má být výchozím bodem pro každého, kdo se s poruchami příjmu potravy setkává.

Název 3pe odráží tři písmena P z „poruch příjmu potravy“, které jsou často zkracovány jako PPP. Projevují se narušeným vnímáním vlastního těla, doprovází je mnohdy nepochopitelná snaha zhubnout, trestat se hladověním či se naopak záchvatovitě přejíst a z pocitu viny následně vyvolávat zvracení. Jde o nebezpečné duševní poruchy, které někdy končí až smrtí. „Jsou to multifaktoriálně podmíněné nemoci týkající se spousty aspektů života,“ říká sedmatřicetiletá Maková.

Brůnová a Maková se seznámily jako řečnice v diskuzi po filmu Autoportrét, jehož protagonistka zemřela právě na PPP. „Poprvé jsme se bavily tak, že jsme reagovaly na otázky publika. A tam jsme zjistily, že máme na věci podobný náhled,“ přibližuje psychoterapeutka Maková, která v diskuzi zastupovala neziskovou organizaci zabývající se poruchami příjmu potravy Anabell. Pětatřicetiletá Brůnová byla do diskuze pozvána jakožto žena, která o své osobní zkušenosti s prodělanou anorexií veřejně mluví.

Nejenže se ženy potkaly na stejné akci, ale potkaly se i ve stejné životní situaci. Obě totiž chtěly založit vlastní projekt, nicméně k tomu potřebovaly jedna druhou. Brůnová profesně vyrůstala v komunikačních agenturách, startupech a neziskovkách, kde pomáhala vdechnout život vznikajícím projektům, zatímco Maková je tělem i duší psychoterapeut.

Zakladatelky 3pe Lada Brůnová a Tereza Maková Foto: Zdenka Sýkorová

„Chyběl mi projekt, jenž by se věnoval tématu, které je takto obsáhlé a tak trochu moje. Od začátku jsem však věděla, že musí být zaštítěn odborností. Aby to nebyl jen projekt nějaké Lady se zkušeností s anorexií,“ říká Brůnová, která s Makovou pravidelně probírala, co se v tématu poruch příjmu potravy děje v zahraničí i u nás, případně co by se dít mohlo nebo mohlo dít jinak.

Pro obsah se Brůnová inspirovala otázkami, na které se jí často ptali lidé poté, co šla se svým příběhem na veřejnost. „Vyšlo mi pár rozhovorů v médiích a ozvali se mi lidé, pro které je téma aktuální osobně či pro jejich blízké,“ popisuje marketérka. Web tak informuje o tom, jak probíhá léčba, a dává tipy, jaké odborníky zapojit. Mapování specialistů a klinik zahájily zakladatelky 3pe loni koncem roku. „Tématem se zabýváme dlouhodobě, a přesto pro nás bylo náročné zmapovat místa, kde hledat pomoc, pokud se vás PPP týkají a nejste z velkého města,“ objasňuje Brůnová.

Poruchy příjmu potravy v Česku řeší weby jako Healthy and Free, Ideální nebo nezisková organizace Anabell nabízející specializované poradenství, kde Maková působila jako psychoterapeutka vedle paralelní praxe v nemocnici v Motole. A právě jednotlivá místa a odborníky chce web 3pe propojit napříč zdravotnickým sektorem. „Silnou stránkou 3pe je online prostředí, proto se v první fázi zaměříme právě na něj,“ říká Maková. Tvůrkyně 3pe nicméně nezapomněly ani na důležitost osobních setkání, a tak na letošek připravily také program pro střední školy, který před pár dny odstartoval pilotními workshopy.

„Chceme být dostupní pro široké spektrum lidí. Nejen pro ty s diagnózou. V online prostředí 3pe budujeme místo také pro praktiky či gynekology, kteří mají možnost k diagnostice přispět, ale potřebují k tomu podporu a vědět, čeho si všímat a kam dál pacienty navigovat,“ vysvětluje terapeutka záměr vybudovat centrální místo, ze kterého se návštěvník odrazí dál. Zahrnout chce ověřené kontakty na krizová centra nebo zdravotnickou a ambulantní péči, jako jsou psychoterapeuti, nutriční terapeuti či psychiatři, kteří o problematice smýšlí podobně jako zakladatelky.

„Problematika PPP je specifická, ne každý odborník jim rozumí. Není výjimkou, že klienti narazí na někoho, kdo si tématem není tak jistý. A to je škoda. Trvá jim odhodlat se znova,“ vysvětluje Maková. Ona sama si nepochopení těchto pacientů ze strany svých kolegů uvědomila při atestační přípravě na rozdílných typech pracovišť.

„Daleko snáz uměli zacházet s náročným psychotickým pacientem než se slečnou s anorexií, která na vizitě řekla, že ví, že potřebuje výživu, ale za pět minut si přestřihla od výživy hadičku. Brali ji jako sabotéra,“ vzpomíná Maková. Sama se tak stávala jejich advokátem a snažila se v oblasti víc vzdělávat, aby jim dokázala lépe pomoci.

Trendy, sociální sítě a vizuál

Přidanou hodnotou webu 3pe má být také styl komunikace a způsob, jak o tématu PPP informuje. Statické informace o problému má doplnit řada různých forem obsahových sdělení, jako jsou podcasty, články nebo workshopy. „Nejvíce komunikujeme na sociálních sítích a umíme se ke trendům na sítích vyjadřovat. Vytvořili jsme kodex toho, co na sítích nesdílet, aby lidé potenciálně neublížili svým sledujícím,“ říká Brůnová. A obráceně také radí s tím, jak sítě nastavit a koho raději nesledovat.

„Mluvila jsem o tom na Clubhousu, načež se mi ozvala jedna influencerka. Vůbec jí nedošlo, že není OK napsat pod fotku s pizzou, že si bude muset jít zacvičit,“ popisuje Brůnová příklad nevhodného sdílení na sítích, který přispěl k nápadu na kodex. „Nechceme být mravokárci a poučovat influencery, ale spíš mluvit o tom, jaký efekt to může mít, a podporovat kompetence každého člověka vyznat se v sobě a v online prostředí,“ říká Maková, která se snaží o prevenci u dnešních dětí vyrůstajících v online světě.

Právě u dětí do čtrnácti let totiž vzrostl výskyt PPP za období pandemie více než o polovinu. Nejohroženější skupinu tvoří dívky do sedmnácti let. Přiblížit této skupině se 3pe snaží i vizuálním stylem. To je doménou převážně Brůnové, která má zkušenosti s budováním značek. Pro design webu oslovila Pavlu Julii Kolářovou, se kterou se potkaly na projektu Energie lékařům, minimalistické fotografie nafotila Aneta Zimová.

Maková a Brůnová chtěly web o PPP. K tomu však potřebovala jedna druhou Foto: Zdenka Sýkorová

Jelikož je 3pe nezisková organizace, je odkázána na dárce a dobrovolnou pomoc. „Dostali jsme finanční dar od kamarádů, který nám pomohl s náklady spojenými s provozem webu. Symbolicky nás to nakoplo,“ říká Brůnová, která pracuje na poloviční úvazek v technologické firmě Futured. Dva dny v týdnu věnují zakladatelky společně projektu 3pe, který dohromady stál sto tisíc.

„Máme štěstí na šikovné lidi, kteří se zapojili svým časem za symbolickou odměnu. Webové řešení jsme dostali zadarmo od agentury Solidpixels včetně vývojářských hodin,“ zmiňuje Brůnová. Do budoucna plánuje finance na provoz získávat z nadací a firemních i drobných dárců, kteří mohou 3pe podpořit skrze portál Darujme.cz.

Zakladatelky nevylučují ani crowdfundingovou kampaň na platformě Donio, což byla mimochodem jedna ze startupově říznutých zastávek, které Brůnová pomáhala rozjet. „Nechceme, aby pro nás lidi dělali zadarmo. I pro naši vlastní motivaci by bylo fajn, abychom získaly peníze na práci a nedělaly to s energetickým deficitem,“ zamýšlí se Brůnová, která organizaci 3pe vede.

Maková by pak v budoucnu ráda vytvořila i 3pe kliniku, kde budou pod jednou střechou propojené mezioborové týmy. Chce však jít cestou pomalého vývoje. „Je to hudba vzdálené budoucnosti. Ze zdravotnictví jsem zvyklá na rozvážnost. Nyní chceme hlavně získávat know-how, budovat kredibilitu u odborné veřejnosti a učit se. Spolupráce s Ladou vyžadovala velké ladění. Lada je tahoun, dává projektu šťávu a sune ho vpřed,“ uzavírá odborná garantka 3pe.