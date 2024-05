Poslední svého druhu? Nové Ferrari je dost možná poslední ódou značky na schopnosti dvanáctiválce

Uložit 0

Ferrari ukázalo svou nejčerstvější novinku, která působí futuristicky, ovšem charakterem se jedná o pořádný oldschool, který nadchne každého milovníka automobilových tradic. Jak už název modelu 12Cilindri napovídá, pod jeho kapotou se ukrývá dvanáctiválcový motor, který můžeme označit za motorový druh téměř na pokraji vyhynutí.

V podstatě každá z automobilek dnes pracuje na tom, aby co nejvíce snižovala emise svých vozů a nemusela se tak obávat žádných pokut a sankcí ze překročení norem. Řešením je elektrifikace a tzv. downsizing, tedy nahrazování klasických velkých atmosférických motorů menšími alternativami, aniž by to výrazněji ovlivnilo výkon.

S dvanáctiválcovými motory se tak již rozloučilo Lamborghini, a dost možné se tak již brzy stane i u Ferrari, které se však vzchopilo ke svému možná poslednímu vzdoru. Ten se zhmotnil v nástupci Ferrari 812, extrémně jedovatého modelu, který si před lety vypůjčil část svého DNA od legendární Daytony navržené Pininfarinou.

Také model 12Cilindri si z klasiky 70. let svou trošku bere. Nechybí například černý panel mezi kapotou a světly, který odkazuje na panel z plexiskla, který měly první Daytony. A podobným pomrknutím na minulost jsou i LED světla, která evokují chromované nárazníky klasických Ferrari.

I díky těmto detailům působí exteriér vozu o něco více civilněji než u tradičních nízko u země přikrčených modelů značky. Jedná se podobný styl jako v případě modelu Roma, přičemž 12Cilindri chce být moderní až futuristické. Novinka bude k dispozici jako kupé i ve Spider verzi, ve které si bude možné vychutnat lahodnou hudbu V12, kterou je novinka vybavena.

Právě motor je na tomto voze tím nejzajímavějším. Samotný název vozu odkazuje na dvanáct válců pulzujících pod kapotou a Ferrari s ním vzdává hold starým časům. Je ovšem otázkou, zda se nejedná o poslední sbohem. 12Cilindri by vzhledem ke stále přísnějším normám mohlo být skutečně posledním vozem vybaveným takto velkou jednotkou.

Jedná se o motor o objemu 6,5 litru, který je nejnovější evolucí pohonné jednotky vyvinuté již před dvaceti lety pro model Enzo. Její výkon činí 830 koňských sil a lze ji vytočit až na 9 500 otáček za minutu. I přesto se Ferrari podařilo splnit veškeré emisní normy, aniž by si muselo jakkoliv vypomoci elektřinou.

S motorem je spárována osmistupňová dvouspojková převodovka, která by měla být až o 30 procent rychlejší než převodovka v 812. A jelikož byl tento vůz označován za jeden z nejrychleji řadících s povolením vyjet na silnici, jízda s touhle hračkou bude neskutečně zábavná. S Ferrari 12Cilindri by mělo být možné vystřelit z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy a vybičovat jej až k rychlosti 339 km/h.

Foto: Ferrari Vůz sdílí interiér s modelem Purosangue

O zábavu se postarají také všemožné pokročilé systémy řízení podvozku, kdy elektronika například ovládá i stupeň přilnavosti k asfaltu. K dispozici je také chytrý nezávislý systém řízení všech kol, novinka bude přibližně o patnáct procent tužší než 812, což by se také mělo podepsat na lepší ovladatelnosti.

Po usednutí do vozu se okolo jezdce rozkládá interiér známý z SUV modelu Purosangue. Nechybí digitální přístrojový štít a centrální displej, který nabízí Apple CarPlay i Android Auto. Řidič je hýčkán alcantarou a dalším luxusem. Jediné, co oproti Purosangue chybí, jsou zadní sedadla.

Za to všechno si samozřejmě Ferrari žádá náležitou odměnu. Kupé vzpomínající na staré dobré časy je nabízeno za 395 tisíc eur, Spider verze za 435 tisíc eur. Řečí českých korun si je nutné přichystat zhruba 9,9 milionu, respektive 10,9 milionu korun. Ovšem za předpokladu, že nějaký kus ještě bude k dispozici, což u novinek Ferrari, a zejména těch vybavených V12, není příliš pravděpodobné. První šťastlivci by se měli dočkat koncem letošního roku.

Na koho nezbylo, může se ohlédnout jinde. Nabídku V12 mají ve své flotile automobilky Aston Martin, Bentley i Porsche. Je ovšem dobré příliš dlouho neotálet, protože mračna se nad tímto motorem rychle stahují a zanedlouho jej bude možné obdivovat maximálně coby exponát v muzeu.