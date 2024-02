Potkali se v IBM, pak v Brně založili startup, o kterém jste zřejmě neslyšeli. Prodal se za miliardu

Uložit 0

Během posledních deseti let v Brně vyrostl poměrně nenápadný startup. V roce 2014 se spojila skupina zaměstnanců IBM a rozhodla se, že své téměř desetileté zkušenosti z práce pro technologického obra využije ve vlastní firmě. Pětice Stanimir Markov, Aylin Sali, Ched Smokovic, Constantin Ivanov a Ionut Radu tak založila Runecast, který i díky umělé inteligenci odhaluje chyby, zranitelná místa a případné výpadky v IT systémech. A nyní se postarali o – na české poměry – velkou zprávu.

Runecast totiž oznámil, že jej kupuje technologická společnost Dynatrace s kořeny v rakouském Linci. S jejími akciemi se ale obchoduje na newyorské burze a valuace firmy aktuálně dosahuje 365 miliard korun. Kolik zaplatila za brněnský startup, není oficiálně známo. „K výši transakce se nemůžeme vyjádřit,“ řekl pro CzechCrunch ředitel Runecastu Stanimir Markov. Samotný obchod má být dokončen do konce března.

Podle zdrojů CzechCrunche se ale cena měla pohybovat ve středních desítkách milionů dolarů, tedy kolem jedné miliardy korun. Deník E15 přišel s informací, že hodnota dosáhla 37,5 milionu dolarů, což by odpovídalo zhruba 900 milionů korun. V Česku jde o relativně vysokou částku, například loni byly při svém vlastním prodeji ohodnocené výše jen tři české startupy v čele s datovou Mantou za 3,5 miliardy korun a brněnským Smartlookem za více než miliardu.

V průběhu let Runecast podpořili také investoři – vůbec první investici ve výši 140 tisíc eur (v dnešním přepočtu 3,6 milionu korun) do něj vložil fond Opifer. Později firma nabrala dalších 1,6 milionu eur (40,6 milionu korun) od Limerocku a českých Credo Ventures, v roce 2019 získala i evropský grant ve výši 50 milionů korun. Rok poté do Runecastu vstoupila i slovenská společnost Aliter.

I když má Runecast oficiální sídlo v Londýně, za svůj domov označuje Česko, což je běžná praxe firem, které své produkty a služby prodávají klientům nejen na západních trzích. „Považujeme se za brněnský startup. Máme zde kanceláře a působí odsud většina našeho týmu,“ vysvětluje Markov. Z přibližně sedmdesáti lidí sedí v moravské metropoli přibližně šedesát procent, zbytek pracuje na dálku z různých koutů Evropy, Spojených států či Austrálie.

V nejbližší době se má tým v Brně rozšiřovat, a to i po prodeji firmy, ve které zároveň zůstávají samotní zakladatelé. „Plánujeme pokračovat v údržbě a prodeji našeho současného produktu, současně budeme pracovat na integraci funkcionalit Runecastu do platformy Dynatrace. Naším konečným cílem je poskytnout platformu jako jediný ‚zdroj pravdy‘ pro pozorování a zabezpečení od infrastruktury až po aplikace,“ komentuje Markov.