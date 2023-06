Potřebovali tolik růžové, že vysáli její globální zásoby. Z domoviny Barbie pak udělali říši kýče

Růžové domy, růžové sedačky, růžový šatník, růžová skluzavka. Růžové všechno. Pracovat na očekávané rodinné komedii Barbie s Margot Robbie a Ryanem Goslingem v hlavní roli, která do kin zamíří už příští měsíc, muselo být pro filmové designérky fascinující – ostatně kdy by se jim naskytlo použít tolik křiklavé barvy než v případě navrhování městečka Barbieland. A co na tom, že zcela vysály mezinárodní zásoby tohoto specifického odstínu.

Americká společnost Rosco patří od sedmdesátých let ke klíčovým dodavatelům hollywoodských filmových štábů, pro které zajišťuje přípravky pro tvorbu mlhy a kouře, filtry pro světelné efekty i barvy pro natírání kulis. Dokonce byla oceněna i Akademií filmového umění a věd, jež uděluje prestižní Oscary. Není proto divu, že se na ni znovu obrátilo studio Warner Bros. s cílem získat barvy pro dost možná nejrůžovější film v historii.

Potřebovalo je totiž hlavně pro vybudování Barbielandu, kýčovitého a plasticky vypadajícího utopického světa, ve kterém žije Barbie. A protože se světoznámá panenka, která v červenci ožije ve stejnojmenném filmu z režisérského pera Grety Gerwigové, drží hesla „Pink is the new black“, designérky z produkčního týmu Warner Bros. jí potřebovaly opravdu hodně. „Nejdůležitější bylo zachovat jakousi dětskost městečka,“ říká Gerwigová.

Už jen při pohledu na trailer k filmu Barbie, ve kterém vystoupí i americký herec Ryan Gosling coby Ken nebo jeho kolega z branže Will Ferrell, lze vidět, že se to plastickou růžovou jen hemží. Vlastně ani nemá význam popisovat, co všechno je speciálním fluorescenčním odstínem, který ve svých laboratořích míchá právě Rosco, natřeno. Jmenovaly by se totiž i sebemenší detaily jako třeba zadní strana zpětného zrcátka u kabrioletu.

Právě to byl kámen úrazu. Scénografka Sarah Greenwoodová a dekoratérka Katie Spencerová jí chtěly tolik, že kompletně vysály její zásoby. „Svět přišel o růžovou,“ zmínila Greenwoodová. Samozřejmě to není tak horké, jak interpretuje, její výrobce se ale skutečně ocitl v bezprecedentní situaci. „Toho odstínu byl nedostatek, dali jsme jim ale vše, co jsme měli,“ řekla pro LA Times viceprezidentka marketingu firmy Lauren Proudová.

Barvení kulis fiktivního Barbielandu probíhalo hlavně minulý rok, kdy se ještě svět stále vzpamatovával z následků, které přinesla pandemie covidu. A problémy se dotkly i právě skladových zásob barev od Rosca. Firma se také oklepávala z hlubokých mrazů, které na začátku roku 2021 zasáhly Texas a poškodily důležité materiály používané k výrobě barev. Operovala tak s menším množstvím barvy než normálně.

I tak se ale říši Barbie, kde má i svůj vlastní domov v životní velikosti, tvůrcům podařilo udělat podle představ. Inspirovali se vyhlášeným americkým letoviskem Palm Springs, do kterého zasadili hravost, kterou obalili kýčovitým luxusem. Přesně tak, jak to slavná panenka od Matella má mít ráda. Jak bude růžově-růžový svět vypadat na stříbrných plátnech, se diváci dozví už 21. července, kdy je naplánována premiéra Barbie.