Potvrzeno, fotbalovou ligu bude vysílat O2. Televizní práva vynesou 430 milionů, třikrát víc než dosud

Vedení českého klubového fotbalu definitivně dotáhlo největší změnu ve financování svého sportu za posledních mnoho let. V tendru na audiovizuální práva pro nejvyšší fotbalovou ligu uspěla O2 TV, jejíž vítězství ve výběrovém řízení v úterý potvrdilo zasedání ligového grémia. Práva připadnou O2 na pět dalších sezon počínaje tou příští.

Pro diváky se toho tolik nezmění, pro český fotbal je to však nesmírně pozitivní zpráva. První ligu bude od sezony 2024/25 i nadále přenášet O2 TV, ale Ligová fotbalová asociace ročně získá přes 430 milionů korun. Celková cena za audiovizuální práva – kromě první ligy se soutěžilo o práva na druhou ligu a pro účely sázkovek – se tak v součtu téměř ztrojnásobí.

Za nejvyšší soutěž měla O2 TV podat nabídku přes 300 milionů korun. Dosud jí přeprodávala práva na vysílání první ligy společnost Pragosport, na konci této sezony ale jeho smlouva s LFA vyprší. Pragosport ročně platil zhruba 150 milionů korun, v ukončeném tendru získal práva na druhou ligu. Práva pro účely kurzového sázení získala společnost Betano s nabídkou asi 120 milionů.

„Když to řeknu upřímně, nečekal jsem až tak dobrý výsledek. Myslím, že i s kolegy jsme příjemně překvapeni. Ale ten úspěch budeme hodnotit až na závěr včetně tendru na titulárního partnera ligy,“ uvedl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Výběrové řízení na titulárního partnera nejvyšší soutěže by podle něj mělo přijít na řadu zhruba v únoru nebo březnu. V současnosti liga nese název sázkové kanceláře Fortuna, s níž má asociace smlouvu do léta příštího roku.

O2 TV je hlavním vysílatelem první ligy posledních pět sezon. Jednou z podmínek tendru bylo, že zajistí na všech ligových utkáních technologii videorozhodčího včetně kalibrované čáry pro posuzování ofsajdových situací. „Celkově si myslím, že kontrakt a podmínky tendru, které jsme společně s kluby nastavili, jsou do budoucna velmi pozitivní. Věřím, že ten pětiletý kontrakt posune vnímání profesionálních soutěží v Česku významně dopředu,“ uvedl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

S přispěním ČTK