Měly by mít telefony, tablety a další nositelná elektronika jednotný konektor? To je otázka, která se minimálně v Evropské unii řeší již pěknou řádku let. Její představitelé totiž chtějí, aby se všichni výrobci osobní elektroniky adaptovali na jeden standard, kterým má být USB-C. Teď se tento plán silně přiblížil ke svému uskutečnění, což se nelíbí především Applu, který proti sjednocení konektorů dlouhodobě bojuje.

Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů ve středu schválil návrh, podle něhož mají výrobci osobní elektroniky, kterou doručují i do států EU, povinně používat konektor USB-C v chytrých telefonech, tabletech, sluchátkách, přenosných reproduktorech, digitálních kamerách, kapesních herních konzolích a další nositelné elektronice. Návrh byl mimo jiné rozšířen také o laptopy.

Nové rozhodnutí, se kterým z pětačtyřiceti členů výboru nesouhlasili jen dva, teď čeká už jen finální projednání na plénu Evropského parlamentu, jež proběhne příští měsíc. Pokud dojde ke schválení USB-C coby jednotného konektoru i tam, europoslanci budou moci začít jednat s vládami jednotlivých států Evropské unie a také se samotnými výrobci.

Apple v opozici

Hlasitým odpůrcem tohoto plánu je Apple Apple Apple patří na globální špičku technologických firem a je předním výrobcem mobilních… Rok založení:1976Sídlo:Cupertino, Kalifornie (USA) Více informací , který sice USB-C v některých svých produktech využívá (například v nových iPadech), ale u silně populárních iPhonů stále drží svůj vlastní standard s názvem Lightning. Ten mu mimo jiné zajišťuje i slušné peníze z prodeje nejrůznějšího příslušenství, což může být jeden z hlavních důvodů, proč nechce USB-C do svých telefonů nasadit.

Podle Applu je myšlenka jednotného dobíjení nešťastná, jelikož „brzdí inovace namísto toho, aby je podporovala“. A stále si stojí za tvrzením, že takové rozhodnutí by „poškodilo spotřebitele“. Z uživatelského hlediska se ale sjednocení konektoru jeví jako smysluplné – lidé už nebudou muset řešit, jaký kabel mají použít. Jednotný port má být i šetrnější k přírodě z hlediska produkovaného odpadu.

Čím dál více se proto spekuluje, zda se Apple minimálně u iPhonů nezbaví konektorů úplně (už před lety vyhodil sluchátkový jack, který dnes už skoro nikdo neřeší). Ostatně se stačí podívat na příslušenství MagSafe, kdy se novější telefony s nakousnutým jablkem v logu mohou nabíjet přes magneticky přichycený puk na zádech. Jak se společnost nakonec rozhodne, je zatím ve hvězdách. Stále je možné, že se nařízení EU přizpůsobí.

Členové Evropského parlamentu mimo jiné chtějí, aby výrobci u nových produktů uváděli i to, zda balení zařízení obsahuje i nabíjecí adaptér, což by podle nich mělo uživatelům zjednodušit výběr. Vedle toho se plánují zaměřit i na oblíbené bezdrátové nabíjení, u kterého by Evropská komise do konce roku 2026 rovněž měla předložit návrh na sjednocení technologií.