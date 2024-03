Uložit 0

Komentář Ondřeje Holzmana. Kupovat vstupenky na fotbalový zápas může být někdy pořádný adrenalin. Obzvlášť když fandíte Spartě nebo Slavii, o které je v poslední době enormní zájem. Oba největší české kluby navíc teď v evropských pohárech čekají slavní soupeři z Itálie a Anglie. Zatímco Sparta dva tisíce vstupenek na venkovní zápas v Liverpoolu vyprodala relativně bez problémů doslova za pár desítek vteřin, fanoušci Slavie při nákupu lístků na domácí zápas s AC Milán zuřili…

Znovu totiž selhal Ticketportal, jako už mnohokrát v minulosti. A tak nastala výjimečná situace, kdy slávisté něco závidí sparťanům – konkurenční prodejní systém. To je tvrzení, které bych si jako fanoušek Sparty nedovolil říkat já sám, ale stačí se podívat na sociální sítě, kde to již poněkolikáté zmiňují sami příznivci Slavie. Ti si chtěli v úterý pořídit vstupenky na výjimečný odvetný zápas s AC Milán, ale i když byli třeba držiteli permanentek, kvůli nefunkčním systémům nakonec často odešli s prázdnou.

„Jménem Ticketportalu se omlouváme permanentkářům, kteří si dnes ve 14 hodin chtěli zakoupit vstupenky skrze mobilní aplikaci. Zájem o vstupenky byl natolik enormní, že některým uživatelům nešel nákup uskutečnit nebo se během něj vyskytly chyby. Ticketportal učiní kroky a opatření, aby se tato situace již v budoucnu neopakovala,“ vzkazovala v úterý večer Slavia svým rozhněvaným fanouškům.

Ti se však tomuto sdělení přinejlepším vysmáli, protože problémy Ticketportalu, byť patří mezi největší hráče u nás, se při podobně exponovaných zápasech opakují takřka s železnou pravidelností. Slávisté mohou vzpomenout třeba na utkání s Legií Varšava. A vždy přijde podobný příslib, že se věc bude řešit. Sami to moc dobře známe z dřívějška i na Spartě. Teď už se ale naštěstí můžeme nad podobnými trabli jinde jen pousmát – a pro jistotu to klepu na dřevo.

Sparta totiž před lety Ticketportal po podobných problémech konečně opustila a vsadila na konkurenční, mnohem méně známý systém Enigoo. Troufnu si tvrdit, že to byl jeden z nejlepších profanouškovských kroků Sparty za dlouhé roky. Může to sice znít jako relativní maličkost – a třeba při návštěvě stadionu na Letné vás napadne řada dalších věcí, co by šla zlepšit –, ale není nic horšího, než když si nemůžete pořídit svou vysněnou vstupenku kvůli tomu, že vám to systém, který je na to stavěný a má být připravený, nechce dovolit.

Obzvlášť v případě, kdy si jeho provozovatel dokáže velmi dobře spočítat, co ho může při startu prodeje čekat. Jestli Slavia chtěla nabídnout možnost nákupu další vstupenky držitelům permanentek, jichž má jedenáct tisíc, tak bylo jasné, na co by měly být servery Ticketportalu připravené. Jiná věc je ta, že k dispozici bylo samozřejmě tak či tak mnohem méně vstupenek, než jaká byla poptávka, protože stadiony Slavie ani Sparty nejsou nafukovací.

Už teď je na nich prakticky neustále vyprodáno, a když přijedou nejslavnější kluby z Evropy, poptávka převyšuje nabídku několikanásobně. Nad výdělkem tak zplakalo ve středu dopoledne rovněž mnoho fanoušků Sparty, kteří si chtěli koupit lístek na odvetný zápas s Liverpoolem, který se hraje příští týden v Anglii. Kolem dvou tisíc lístků se do jejich sektoru vyprodalo neuvěřitelnou rychlostí zhruba za minutu a půl.

Foto: AC Sparta Praha Momentka ze zápasu Slavie se Spartou

Pár minut po startu prodeje tak desítky fanoušků, kteří už měli koupené letenky na britské ostrovy, věděly, že se na slavný stadion Anfield Road zřejmě nedostanou. Na rozdíl od těch slávistických to ale byla v drtivé většině případů fér hra – systém totiž velký nápor zvládl a bylo to čistě o tom, kdo dřív přijde a rychle zaklikne jedno z dostupných míst.

Byť mohou lidé protestovat sebevíc, je to zkrátka loterie, která k tak očekávaným událostem patří. Nikdy se nemůže dostat na každého. Tedy minimálně ne v současném nastavení Sparty a Slavie. Zeptejte se třeba těch, kteří už roky chtějí vyrazit někam na Taylor Swift. Nebo na Adele, která vyprodala deset koncertů v Mnichově dohromady pro 800 tisíc lidí. Mnohonásobně víc zájemců čekalo několik hodin ve virtuálních frontách a na řadu z nich se také nedostalo.

To, co bylo v českém fotbale ještě nedávno naprosto nepředstavitelné, je dnes realita. Z návštěvy zápasů Sparty i Slavie se stává v mnoha případech exkluzivní záležitost, která prostě není pro všechny. A to vůbec nejde o peníze. Ale prostě o to, že zájem je obrovský a ti, co se chtěli jednou za čas přijít podívat na slavného soupeře, mají smůlu. Přednost dostávají ti nejvěrnější fanoušci, jako tomu je v prestižních západoevropských soutěžích.

Oba pražské velkokluby se na takový status neskutečně nadřely, utratily za to stovky milionů a byla by nesmírná škoda, kdyby měl fanoušky o nezapomenutelné zážitky připravovat technický šotek, kterému – jak vidíme jinde – lze kvalitní přípravou a plánováním předcházet.

Už teď je jasné, že Slavii bude do konce sezony čekat ještě řada utkání, po kterých bude mnohonásobně větší poptávka, než jaká bude nabídka. Nelze očekávat, že Slavia fanoušky nenáviděný Ticketportal vymění v probíhající sezoně, ale prý už teď opravdu zvažuje, jestli to dříve, či později neudělá. Fanoušci se sice zdráhají uvěřit, že by ke změně skutečně došlo, ale na Spartě jsme tomu kdysi taky nevěřili…