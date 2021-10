Home office může brzy lézt na mozek, a proto je skvělé občas zabalit celou kancelář do batohu a vydat se do oblíbené kavárny, knihovny nebo třeba do lesa. Právě taková možnost se nyní naskytla u finského města Lahti, kde lze pracovat uprostřed divočiny s nádherným výhledem na nedaleké jezero.

Za projektem takzvaných pracovních open-air kanceláří na kmenech stromů stojí kreativní agentura TBWA \ Helsinki a finská designérská společnost Upwood. Cílem bylo nabídnout možnost práce mimo veškeré dění světa na místě, kde je skutečný, ničím nerušený klid.

První ze stolu se proto nachází nad jezerem Vesijärvi, přibližně 45 minut chůze od nejbližšího parkoviště. Další stoly byly umístěny o něco blíže k jednotlivým rezidenčním čtvrtím Lahti, především do místních lesoparků, které mohou též nabídnout práci na čerstvém vzduchu, ovšem nejsou tak odříznuté od civilizace.

Na stůl se vejde pouze počítač a pár drobností Foto: Green Lahti

Konstrukce kanceláří nabízí úzkou pracovní desku, na kterou se vejde notebook a pár drobností. Do jedné drážky je možné zasunout telefon a myslelo se i na místo pro kelímek. Dalším detailem je háček, který slouží k tomu, aby si uživatel pracovního stolu nemusel tašku či kabelku válet v jehličí. Nad tím vším je malá stříška chránící desku stolu. Vše pak doplňuje zástěna, díky níž konstrukce upevněná na kmenu vzdáleně připomíná krmelec.

Využití těchto pracovních stanic je zcela zdarma, neexistuje ovšem nic jako rezervační systém. Stejně tak není jisté, že je na daném místě pokrytí signálem a jakýkoliv zdroj energie. Podle autorů byla hlavním důvodem realizace takového projektu pandemie. Zároveň chtěli využít potenciál krásy regionu a ukázat lidem z okolí, že pracovat lze i na čerstvém vzduchu a krásných místech v přírodě.

„V severských zemích a ve Finsku lidé vždy touží být v lese a blízko k přírodě. Mysleli jsme si, že je to příjemný způsob, jak povzbudit lidi, aby se vrátili ven,“ řekl pro Fast Company Umberto Onza, průmyslový designér z TBWA \ Helsinki, který vedl návrh stolu.

Prioritou pro něj bylo vytvořit takový návrh, díky němuž bude uživatel stanice chráněn před větrem a dalšími vlivy, a přesto uvidí do okolí. Ve spolupráci s místním designovým centrem a také studenty umění z univerzity v Lahti zpracoval několik koncepcí a vítězný návrh následně zadal truhlářské společnost Upwood též sídlící v Lahti.

Další stanice jsou na více přístupných místech Foto: Green Lahti

Pracovní stanice by měly být nyní ošetřeny nátěrem, který je bude chránit před vlivy počasí, jelikož zůstanou na místě nainstalovány až do prvního sněhu. Vráceny na původní lokace budou opět na jaře. Onza počítá s tím, že je bude možné využívat přibližně šest měsíců v roce.

Pracovních stanic je aktuálně okolo Lahti pět. Další by měly přibývat. Podle Onzy je o ně velký zájem, a to nejen od klientů z Lahti, ale i z dalších měst ve Finsku a také Švédsku. Navíc se množí i žádosti, aby byly stanice instalovány i přímo v kancelářích. Tam sice bude k dispozici elektřina a vysokorychlostní internet, ovšem čerstvý vzduch, příjemná procházka a zpěv ptáků z celého zážitku vymizí.