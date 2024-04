Pracovali na Mafii a Armě, teď odhalují novou českou hru. Je to trochu Zaklínač a trochu Dark Souls, hlásí

Uložit 0

Nemají úplně malé cíle. Ani malý rozpočet. Sami přitom nejsou ještě nijak známí, zato mají zkušenosti ze známých her. Nové české herní studio Esanti Games představuje sebe – a svou připravovanou hru Secret of the Deep. Ještě letos si ji zahrajete. Těšit by se na ni měli především fanoušci žánrů fantasy, příběhových akčních adventur a RPG. Ale i stavění hradů. A českého dabingu.

„Secret of the Deep není žádný nízkorozpočtový projekt. Proto věříme, že můžeme uspět,“ říká pro CzechCrunch šéf vývoje nové počítačové hry Vojtěch Matouš z Esanti Games „Videoher, které uspějí, je skutečně málo. Vyjde jich přes deset tisíc ročně, ale víc než milion dolarů z nich vydělá jen několik desítek. Drtivá většina těch tisíců jsou však lowbudgetové hry,“ míní.

„Upřímně si myslím, že rozsah naší hry je úplně jinde, než většina lidí bude čekat,“ přidává další důvod sebedůvěry marketingový šéf Jiří Sainer. Roli v jejich slovech hraje i skutečnost, že ačkoliv jsou Esanti Games nové herní studio tvořené i mladými vývojáři, někteří jeho členové nováčky rozhodně nejsou. „Máme v týmu lidi, kteří pracovali na první i druhé Mafii, na sérii Arma nebo na Euro Truck Simulatoru. Když to tak řeknu, jsou to samé české pecky,“ přibližuje složení zhruba třicetičlenného týmu Matouš.

Představte si, že by Zaklínač 3 měl dítě s Dark Souls. A ještě k tomu přidejte Shadow of Mordor.

Studio založil a financuje podnikatel a nadšenec do fantasy Dušan Krnáč. Nevzniklo odtržením větší skupiny lidí ze zavedené firmy, kteří chtěli nastartovat něco vlastního – třeba jako to nedávno udělali Ashborne Games, autoři legionářské hry Last Train Home –, ale prostě standardním náborem volných vývojářů. Ti na akční adventuře pro jednoho hráče pracují zhruba rok a Secret of the Deep vyjde na Steamu v předběžném přístupu ještě letos.

Přesný rozpočet hry její tvůrci prozradit nechtějí, podle svých slov jsou však Esanti Games středně velkým studiem a Secret of the Deep je na české poměry střední až větší hrou. Což dává tušit řádově desítky milionů. Už zmiňovaný nečekaně velký rozsah hry má obsáhnout především souboje s monstry, k nim ale přidává i rozšiřování vlastního hradu, jež zase odemyká další možnosti a dovednosti pro vašeho hrdinu. To vše v údajně jedinečné atmosféře.

„Ta je tou první věcí, která mě na hře chytla. Titulní Hlubina neboli Deep z názvu je doopravdy unikátní,“ říká Sainer s odkazem na podzemní říši, v níž kromě příšer z temnot budete odhalovat i příběh hry a tajemství minulosti. „Hodně si hrajeme se světlem. Pocitově i vizuálně. Jako hrdina vnášíte do temnot světlo doslova i pomyslně, nepřátelům ve tmě svítí oči, ve stínech na vás něco číhá…“ dodává Matouš.

Při dotazu na to, jaké známé tituly by Secret of the Deep mohlo navzdory osobitému přístupu připomínat, vývojáři z Esanti Games uvádějí velmi zvučnou inspiraci. „Představte si, že by Zaklínač 3 měl dítě s Dark Souls. A ještě k tomu přidejte Shadow of Mordor,“ vyjmenovává Vojtěch Matouš slavné a úspěšné – a výrazně vysokorozpočtové – tituly, které žánr fantasy spojují s akční hratelností a prvky z her na hrdiny.

„Jen tedy až tak hardcore jako Dark Souls rozhodně nebudeme,“ dodává pro mnohé příjemnou poznámku. Zmiňovaná série je totiž mezi hráči známá jako jedna z nejnáročnějších vůbec. K těmto titulům každopádně ještě nezapomeňte přičíst to, že se v Secret of the Deep staráte o opravu rozbořeného hradu, zvelebení podhradí i životy postav, jež v něm žijí.

Vedle veleslavných vzorů jsou tak i nemalé ambice. Možná až příliš velké na třicetičlenný tým s rozpočtem, který má být sice solidní, ale jen na české poměry? „Máte pravdu, že ta laťka je velmi vysoko. Ale co se týče termínů, tak je zvládáme. Co slibujeme do předběžného přístupu, to dodáme,“ říká Jiří Sainer. To znamená první třetinu hry se všemi základními herními mechanismy za cenu 30 eur, zhruba 760 korun.

„Významná část hratelnosti je nejen samotný boj, ale také příprava na něj. Než se vydáte prozkoumávat Hlubinu, musíte se ve své základně správně vybavit a nachystat podle toho, jaký herní styl preferujete,“ dodává marketingový ředitel. Takže před akcí se připravte na získávání surovin, výrobu výstroje a její vylepšování podle nových receptů a nákresů. Aby vás nezaskočily třeba boss fighty s nejnebezpečnějšími soupeři.

Někoho nicméně může zaskočit věc úplně jiná – a v dnešních hrách čím dál tím méně vídaná. Vlastně slýchaná. Secret of the Deep totiž nabídne český dabing. V prvotní verzi, kterou si zájemci budou moci vyzkoušet v průběhu roku 2024, ještě na rozdíl od českých textů nebude k dispozici. V plánech Esanti Games je ale prý prioritou hned po vydání Secret of the Deep v early accessu na Steamu.