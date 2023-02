Pracují v řádu hodin místo měsíců. Slováci automatizují práci vývojářů, investují do nich Češi

Jedním z hlavních technologických trendů posledních let je pro firmy přesun systémů do cloudu. Pokud ale nemají dostatek takzvaných DevOps inženýrů, kteří jsou zaměřeni na vývoj a provoz systémů, mohou mít problémy s výpadky, ztracenými daty či zpožděními při nasazování nových aplikací. Takových specialistů je navíc na trhu práce málo. Pomocnou ruku s cloudem od Amazonu podává slovenský startup Stacktape, jenž teď získal investici od českého fondu Tensor Ventures.

Stacktape před třemi lety zakládala trojice Matúš Čongrády, Šimon Obetko a Milan Peschl, která hledala způsob nebo software, jak automatizovat většinu práce vývojářů právě v rámci oblasti DevOpsu, a to v prostředí Amazon Web Services, který je největším poskytovatelem cloudových služeb na světě.

„S Šimonem a Milanem jsme prošli technologickými firmami, takže z první ruky víme, jak se IT infrastruktura v technologických firmách dělá na koleni, což s sebou samozřejmě nese obrovskou nestabilitu takových řešení,“ popisuje Čongrády. Na základě toho tak trojice vyvinula řešení, které podle jejího vyjádření dokáže zautomatizovat 95 procent činností, jež by jinak dělal DevOps.

„Díky tomu firma dokáže nasadit produkční řešení v řádu hodin až dní místo obvyklých měsíců až roku,“ říká Čongrády s tím, že to má Stacktape odzkoušené a během dvou let vývoje se zakladatelé setkali se stovkami vývojářů, kteří jim k řešení poskytovali zpětnou vazbu.

Nyní již software uvádí do ostrého provozu u nejmenovaného zákazníka ve Velké Británii. A jejich přístup zaujal také české investory z Tensor Ventures. Fond Stacktapu posílá 12 milionů korun, prostředky mu mají pomoct především v oslovování malých a středních firem v Evropě a Spojených státech.

„DevOps inženýrů je na celém světě velmi málo a situace bude pravděpodobně stále horší. Je to velmi drahá bolístka, která se týká všech firem na světě používajících cloudové služby od Amazonu, to je pro nás důležité. Kluci ve Stacktape mají řešení, které funguje, je odzkoušené, takže jim rádi pomůžeme do světa,“ říká Martin Drdúl, partner Tensor Ventures.

Fond se zaměřením na takzvaný deep tech v poslední době podpořil například i startup s „továrnou“ na virtuální čipy nebo takový, jenž chce telefonem odhalit Parkinsonovu nemoc.