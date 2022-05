Praha 1 nakreslila u historické Prašné brány kruhový objezd. Občané i magistrát se bouří

Nedávno našli archeologové u Masarykova nádraží zbytky dlážděných cest, které sahají před vznik Nového města, tedy před Karla IV. Jedna vedla od Prašné brány. Teď před ní stojí velký zářivý kruhový objezd. Bouří se občané, pražský magistrát i městští plánovači. Kruháč nechala nakreslit městská část Praha 1. Ta se hájí, že se díky tomu zlepší doprava.

Kruhový objezd, za který by se nemuseli stydět ani na výpadovce z města, se na území před Obecním domem objevil už minimálně na začátku týdne. Bitva se však strhla až na jeho konci. Proti novému řešení dopravy se ozval primátor Zdeněk Hřib, stejně jako jeho koaliční partner Jan Čižinský. Vymezil se proti němu i pražský Institut plánování a rozvoje (IPR).

„IPR s magistrátem už v roce 2019 zpracoval koncepci Hradební korzo, která popisuje stavební úpravy celého prostoru od ulice Revoluční až po Národní třídu skrze ulice Na Příkopě a 28. října. Řeší tedy i prostor před Prašnou bránou. V tomto místě je potřeba zvětšovat plochy pro pěší a cyklisty,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí IPR Marek Vácha.

Dodává, že Praha 1 naopak plochy chodníků u domu U hybernů a na rohu s Dlážděnou zmenšuje, což je podle institutu zcela nepřístupné. „Na chybný postup městské části v otázce kruhového objezdu před Prašnou bránou jsme opakovaně upozorňovali už loni a dokonce jsme podali námitku,“ říká Vácha.

Zdroj: IPR Praha Plán na zklidnění dopravy v místě podle studie Hradební korzo

Praha 1 se však hájí. „V Hybernské bude zaveden obousměrný provoz, který uleví dopravě v mnoha okolních ulicích a urychlí provoz tramvají v Jindřišské ulici. Před Masarykovým nádražím už díky tomu vzniká nová pěší zóna bez aut,“ uvedl skrze twitterový účet Prahy 1 radní pro dopravu první městské části Richard Bureš.

Dodává, že k tomu došlo po dohodě s magistrátem. Hřib argumentuje, že nikoho, kdo by na magistrátu takové řešení posvětil, nemohou najít. Náměstci navíc tvrdí, že negativní postoj vyjádřila Technická správa komunikací i Institut plánování a rozvoje. Ten má navíc s místem úplně jiné plány. Ty však směřují opačným směrem – ke zklidnění dopravy v místě.

Podle jedničky objezd pomůže vyřešit dopravu na Národní třídě a sníží dopravní zátěž v okolních ulicích. „Snažili jsme se v této citlivé lokalitě zvolit co nejméně invazivní řešení, jaké nám předpis umožňuje,“ namítá Bureš.

Třeba právě argument se zavedením obou směrů v Hybernské ulici je podle IPR nesmyslný. „Kruhový objezd připravovala Praha 1 dlouhodobě, aby byla umožněná obousměrnost Hybernské tak, aby bylo možné dojet osobním automobilem do centra města z více směrů. To vnímáme jako značně neefektivní z toho pohledu, kolika řidičům to zkrátí cestu do centra města v kontrastu záboru veřejného prostranství,“ uvádí Vácha.

Institut plánování a rozvoje nyní doporučuje, aby se podala žádost o nové uspořádání situace před Prašnou bránou tak, aby vycházelo právě z koncepce Hradebního korza.

Děcka, to je tak kvalitní bizár, že nemám slov!

Radní Bureš (@odsp1): bude to „méně křiklavé než kruhový objezd na Národní třídě“. Ty vole, na místě bejvalejch středověkých hradeb v největší památkový rezervaci UNESCO na světě nemaj bejt ŽÁDNÝ kruhový objezdy!!! Uááááááá. pic.twitter.com/UJMJ7SiBQh — Matěj Michalk Žaloudek 💚 (@ZaloudekMatej) May 6, 2022