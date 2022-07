Praha má novou kartu pro turisty, využijí ji v dopravě i muzeích. Cizince má dostat mimo centrum

Byť po covidu centra českých měst stále nepraskají ve švech s davy přijíždějících turistů, hlavní město se chce na zahraniční návštěvníky připravit. Nově jim proto nabídne turistickou kartu Prague Visitor Pass, která jim usnadní dopravu, zajistí vstupné na vybrané památky a zavede je i na místa, která by možná za jiných okolností vynechali.

„Znáte to, přijedete do zahraničí a je potřeba se honem rychle zorientovat, jak funguje místní hromadná doprava, co je v daném městě zajímavého k vidění. Nebo třeba neumíte dobře cizí jazyk a je prostě jednodušší si koupit kartičku, kde máte pohromadě jízdné a snížené či bezplatné vstupné na turistické památky,“ popisuje pro CzechCrunch smysl Prague Visitor Pass, který v sobě tohle všechno snoubí, radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

Návštěvník Prahy si tak nyní koupí službu, která stojí 1 800 korun na dva dny pro dospělého (další balíčky jsou dostupné zde), přičemž se rozhodne, zda chce fyzickou kartu nebo aplikaci. Metropole chtěla mít obojí, protože každému vyhovuje něco jiného. Někdo chce službu využívat, i když se mu třeba vybije telefon. Aplikace má zase funkce jako vyhledávání v mapě, dá se díky ní zjistit, jakou mají objekty otevírací dobu nebo jak se k památce a na další místa dostat veřejnou dopravou.

Kartou či aplikací se pak turista prokazuje při kontrole revizory nebo tam, kde kontrolují vstupenky. Podobné služby nabízejí i v zahraničí. Podle Třeštíkové jde ale Prague Visitor Pass ještě dál a všechny aktuálně nabízené zážitky jsou s kartou úplně zdarma, takže není potřeba ztrácet čas ve frontách, když chcete do galerie, muzea nebo na jednu z pražských věží.

Vstoupit lze s kartičkou do Baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, do Bílkovy vily, Domu U Kamenného zvonu, Jeruzalémské synagogy, Království železnic, Lobkowiczkého paláce, Lorety, Malostranské mostecké věže, Werichovy vily, do Národního zemědělského muzea, Obecního domu i na Petřín. Navštívit se dá rovněž zoo, žižkovský vysílač nebo zámecký areál Ctěnice. Jezdit se s ní dá mimochodem i historickou tramvají nebo expresní linkou na letiště.

Foto: Prague.eu Nová turistická karta Prague Visitor Pass

„Pass je teď v první fázi ostrého režimu a počet míst se bude postupně rozrůstat. Od července přidáme nová, turisticky zajímavá místa a s dalšími partnery budeme jednat, aby nabídka pro návštěvníky Prahy byla skutečně pestrá,“ uvádí radní. S těmi, se kterými se Praha domluví na spolupráci a budou na kartičku pouštět návštěvníky, si pak rozdělí kompenzace organizace Prague City Tourism, která má na starosti řízení turismu v metropoli. Peníze se budou dělit podle reálné návštěvnosti.

Praha chce ale nejen usnadnit život turistům, kteří do hlavního města přijíždí. Pomocí karty se chce také pokusit rozprostřít návštěvníky po celém městě, nikoli jen na exponovaná místa, kam míří každý. „Jsme si vědomi toho, že historické centrum města je dlouhodobě přetížené. Proto systematicky hledáme způsoby, jak ulevit jemu i místním. Prague Visitor Pass je s nabídkou zajímavých míst po celé Praze jedním z nástrojů,“ vysvětluje záměr Třeštíková.