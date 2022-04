Praha se ptá, jak chtějí lidé sedět na jednosedačce v metru. Odpovědi ovlivní vlaky na déčku

V Brně to příliš neocení, Pražané (obzvláště ti z odlehlejších oblastí města) ale před sebou mají naprosto zásadní otázku – jak chtějí mít v metru otočené jednosedačky? Pražský Dopravní podnik (DPP) před více než rokem ve dvanácti soupravách metra na linkách A a B jednosedačky otočil o devadesát stupňů. A teď chce vědět, co na to cestující.

Otočení znamená, že lidé nesedí čelem směrem ke dvěma sedačkám naproti, ale do uličky. Důvod? Sami lidé, kteří si sedali směrem do uličky navzdory tomu, jak je sedadlo navádělo. Nyní se DPP lidí ptá, co jim vyhovuje víc. Spustil proto anketu.

V ní se lidé mohou vyjádřit k tomu, jak nejraději v metru sedí, ale také například k tomu, zda jim vyhovuje polstrování, nebo by naopak uvítali sedět na plastu. Anketa má dohromady dvanáct otázek, zabere zhruba minutu a cestující se mohou vyjádřit až do konce dubna. V květnu DPP oznámí výsledky. Představenstvo společnosti pak rozhodne o možných úpravách.

Sedačky každopádně bude možné otočit jen na linkách A a B – na trase C totiž jezdí jiný typ vlaku. „Není to bohužel možné vzhledem k jiné dispozici samotných sedaček, způsobu jejich upevnění a prostoru ve vagonu,“ líčí DPP na svém facebookovém profilu.

To ale ještě neznamená, že na trase C se sedačky nebudou moci změnit později. Anketa by totiž měla posloužit také při rozhodování o tom, jaké budou sedačky a jejich uspořádání v nových autonomních vlacích, které budou jezdit na chystané lince D a také právě na céčku.

Déčko by se přitom mělo začít stavět už v druhé polovině dubna, a to v úseku z Pankráce na Nové Dvory, hlavní město má pro stavbu pravomocné stavební povolení. Náklady na první část budou okolo 52 miliard korun. V celé délce by metro D mělo jet až do stanice Depo Písnice, v budoucnu by pak mělo pokračovat i z Pankráce, a to do stanice Náměstí Míru.

Větší zapojení veřejnosti

S podobnou anketou se cestující pražským metrem nesetkávají poprvé a DPP je plánuje využívat i v budoucnu. Už letos se tak lidé budou moci podílet na výběru nového hlasu pro oznámení v autobusech a tramvajích. Ta se budou testovat ve stanicích Háje a Palmovka, stejně jako nový design navigačních cedulí po městě.

Jeho podobu představil organizátor městské hromadné dopravy Ropid tento týden. V létě se začnou první cedule instalovat. Lidé se pak k němu budou moci vyjádřit.