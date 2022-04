Praha nasadí nový navigační systém. Zjednoduší orientaci v metru i ve městě

Má velmi nepřitažlivý název – Jednotný informační systém. Je ale velmi důležitý. Podle něj se lidé pohybují ve městě. Respektive po Praze. Hlavní město se nyní rozhodlo předělat ukazatele, které navigují lidi správným směrem. Patrně nejvíc je znají návštěvníci i obyvatelé metropole z metra, fungují ale i venku.

Na podobu nového systému vyhlásil organizátor pražské integrované dopravy Ropid mezinárodní soutěž. Vyhrál ji tým, který tvoří grafické studio Side2, ateliér A69 architekti a typografické studio Superior Type. Všechny doplnila ještě Dominika Potužáková, designérka, která se zabývá uživatelskou zkušeností, a historik a filozof Petr Hlaváček.

Informační tabule by se poprvé měly v Praze objevit v létě v rámci pilotního projektu ve vybraných stanicích metra Háje, Nádraží Holešovice a Palmovka. „Na Palmovce a Hájích bychom chtěli spolu s dopravním podnikem vyzkoušet první varianty. Objeví se v metru i u povrchové dopravy. V případě stanice Nádraží Holešovice se to bude týkat i přechodu k vlaku,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Další místa budou zveřejněna časem, nový systém by se měl objevit i venku, kde poslouží pěším. Lidé pak budou mít šanci se k jeho podobě vyjádřit. „Už delší dobu jsme s kolegy řešili, že Praha nutně potřebuje aktualizovat podobu navigačního systému zejména s ohledem na připravované dopravní stavby. Současný stav navigace, její nekoncepčnost a roztříštěnost nás dlouhodobě netěšil,“ uvádí Tomáš Machek ze studia Side2.

Foto: ROPID Jsem na A, nebo B? Příště by mělo být jasno

Dodává, že navigační systémy jsou specifická disciplína a navigace v městském prostoru je disciplínou přímo královskou. Praha přitom chce proměnit oboje. S instalacemi by se mělo začít v roce 2023, budou však probíhat postupně. K výměně začne docházet spolu s rekonstrukcemi či novými stanicemi. „Obměna tak potrvá několik let. Považovali bychom v současné složité situaci v Evropě za nehospodárné vyměnit celý informační systém najednou,“ míní ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Odhady Ropidu pracují klidně i s obměnou trvající deset až patnáct let. Ostatně nový navigační systém počítá i se vznikem metra D, které bylo také jedním z důvodů, proč soutěž vypsat. Jeho zrod si totiž sám o sobě vyžádá výměnu velkého počtu tabulí a ukazatelů. Zároveň v Praze přibydou nové tramvajové trati, terminál na Smíchově nebo lanovka z Podbaby do Bohnic.

Důvodem je ale také roztříštěnost systému a jeho zastaralost. Kořeny má v sedmdesátých a osmdesátých letech. „Od jeho vzniku jej systematicky nikdo nerozvíjel. Nyní si z něj bereme to nejlepší,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

V metropoli přibudou kromě tabulí například také digitální prvky a také nové mapy, které by měly přiblížit okolí daného místa. Podle Scheinherra je totiž důležité využívat existujících moderních prvků. Kdyby ne, pak je to podle něj stejné, jako by moderní auto využívalo místo satelitní navigace kompas.

„Chci, aby každý vždy snadno nalezl informace o své cestě a zbytečně nebloudil. To se třeba děje při hledání správného východu z metra na komplikovaných přestupních bodech, zastávkách navazujících spojů i při chůzi městem,“ dodává Scheinherr.

Pilotní projekt by měl být propojený s městskou datovou platformou Golemio. Neměl by být tak vázaný na jednoho dodavatele. Změna je podle zástupců města potřebná i proto, že není možné se spoléhat jen na vlastní vybavení, jako je navigace v mobilu.

„Podle zahraničních zkušeností se potvrzuje, že lidé se ve veřejném prostředí nebo v dopravních prostředcích ujišťují, že jdou správnou cestou, právě pomocí městského orientačního systému, a to i ve chvíli, kdy mají v ruce nejmodernější telefon s mapovými nebo online dopravními informacemi,“ uvádí ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Scheinherr dodává, že nový systém má ambici stát se jedním ze symbolů města. Ostatně se svým značením pracují v propagaci i zahraniční města jako například New York nebo Londýn. Novou podobu navigačního systému chce Ropid představit také skrze různé expozice, například v metru.