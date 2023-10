Praha shoří nadvakrát. Rammstein přidávají v Česku další koncert se zvláštním opatřením

Uložit 0

Šlehaly plameny, blikala světla, duněla hlasitá hudba a na pódiu se to hemžilo všemožnými proprietami. Byl to koncert, který každého fanouška musel bavit. A že jich tam v ten den bylo… Přes sto tisíc diváků se loni v květnu přišlo podívat na velký koncert Rammstein v pražských Letňanech, kam se legendární německá skupina za několik měsíců vrátí. Ne však jednou, ale díky vysokému zájmu rovnou dvakrát. Spolu novým termínem pořadatelé přidají i zvláštní opatření.

„Myslím, že na to, co jsme loni zažili, většina našeho týmu jen tak nezapomene,“ říká pro CzechCrunch Ondřej Pojzl z pořadatelské agentury Live Nation k poslednímu koncertu Rammstein, který proběhl 15. května – a do prostoru Letňan v Praze nalákal zhruba 120 tisíc návštěvníků. „Sezónu jsme zahájili jednou z nejnáročnějších akcí toho roku. A vše perfektně vyšlo,“ dodává a očekává, že příští rok tomu v případě Rammstein nebude jinak.

Už delší dobu se ví, že slavná metalová kapela z Berlína do české metropole v roce 2024 zamíří znovu, konkrétně 11. května. Zájem o akci byl ale tak velký, že se podle Pojzla vstupenky vyprodaly za dva dny – a logicky tak zbyla řada fanoušků, která by chtěla velkolepou show doplněnou o pyrotechniku a světelné efekty zažít. Právě proto se Rammstein rozhodli do Letňan příští rok přijet ještě jednou, nad rámec již dříve ohlášeného koncertu.

Prahu tedy rozezvučí i o den později, v neděli 12. května. „Od kolegů jsem viděl plánky pódia a myslím, že bude návštěvníkům opět horko,“ láká Pojzl na koncertní dvoják. S velkou pravděpodobností Rammstein do hlavního města přivezou obdobný setup, jaký měli loni. A zároveň v Praze oslaví své třicetileté výročí, které na rok 2024 vychází.

Vstupenky na nedělní koncert kapely jsou již v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal a začínají na ceně 1 990 korun. Zajímavé je, že jsou takzvaně personalizované, to znamená, že každý lístek ponese jméno svého držitele. Maximálně si jeden člověk může na sebe koupit šest vstupů. Důvod pro toto opatření je poměrně zřejmý.

„Personalizované vstupenky jsou pouze na koncertě Rammstein a jde o ochranu návštěvníků proti překupníkům,“ vysvětluje Pojzl a zmiňuje, že k personalizaci lístků sáhli právě kvůli velké poptávce. „Provádí se to i kvůli férovosti a zamezování sekundárnímu trhu, kde se vstupenky často nabízejí za navýšené ceny.“

Dvojitá návštěva pražských Letňan je součástí turné s názvem Stadium Tour, které běží už od roku 2019 a končit má příští rok v červenci. Do té doby se kapela okolo zpěváka Tilla Lindemanna, jehož jméno utrpělo pár šrámů po nařčení ze sexuálního zneužití několika žen, zamíří hned několikrát do dalších měst, zpravidla těch v Německu.