Praha vybrala podobu bytového domu vedle Ďolíčku. Příští rok vysoutěží i rekonstrukci stadionu

Dlouhá léta jsou fanoušci fotbalové Bohemians smutní – jejich stadion, přezdívaný Ďolíček, totiž chátrá. Naděje na opravu se proměnila teprve letos, kdy rada hlavního města schválila přestavbu. Jako by se spolu s tím zlomilo prokletí celého místa. Nově by totiž Ďolíček měl dostat namísto prázdné ušmudlané plochy souseda v podobě bytového domu. Stavět se tady přitom plánuje už od devadesátých let.

Pozemek má ve své správě příspěvková organizace hlavního města – Pražská developerská společnost. Ta uspořádala na nový bytový dům architektonickou soutěž a nyní oznámila výsledky. Budoucí podobu u Vršovické ulice určí ateliér Kuba & Pilař architekti.

Studio navrhlo dům se 139 nájemními byty. Město je bude chtít využít pro potřebné profese či sociální skupiny. Podle končícího náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka půjde primárně o učitele a zdravotníky, ale také o rodiče samoživitele a osamělé seniory. Ti najdou domov v domě s pavlačemi.

„Vítězný návrh kombinuje typologii chodbového a pavlačového bytového domu, jež jsou typické pro urbanistickou strukturu Vršovic. Návrh zahrnuje jak variabilní dispozice bytů, tak flexibilní prostory pro obchody a služby v přízemí,“ popisuje předsedkyně odborné poroty, architektka Pavla Pannová. Stavět by se mohlo začít za tři roky. Náklady jsou zhruba 650 milionů korun.

Foto: PDS Autorem projektu jsou Kuba & Pilař architekti

Spolu s bytovým domem by se měl zvednout potenciál celého místa, navíc navážou i další rekonstrukce. „Pro Prahu 10 se jedná o klíčové místo budoucího rozvoje této lokality. Vítězný návrh výborně reagoval na dnes nevyužitý potenciál řešeného prostoru,“ míní starosta desáté městské části Martin Valovič.

Naráží na to, že kromě samotného bytového domu architekti navrhli rovněž úpravu nedalekých břehů potoku Botič. Podle vítězného návrhu by tady mohl vzniknout menší park a cyklostezka. Podle Pennové tyto úpravy vtahují potok do poloveřejného vnitrobloku pomocí pobytových schodišť a zároveň vytváří menší náměstí u zmíněné Vršovické.

Pražská developerská společnost má nyní na starosti i samotný stadion. Už příští rok chce podle ředitele Petra Urbánka vypsat na rekonstrukci architektonickou soutěž. Plánuje se také sportovní hala v nedaleké Přípotoční ulici. „Předpokladem kvalitní proměny celé lokality je koordinovaná investorská příprava včetně integrovaného procesu návrhu jednotlivých záměrů,“ říká Urbánek. Na projektu stadionu i městské haly by mělo spolupracovat jak město, tak městská část.

Pro Pražskou developerskou společnost jde již o druhou dokončenou architektonickou soutěž na bytový dům. První byla na pozemek v Praze 5 v ulici V Botanice, naproti ikonické budovy Komerční banky podle architekta Karla Pragera. I v tomto městském domě mají bydlet především preferované profese. S podobou tohoto projektu uspěli v soutěži Bod Architekti.