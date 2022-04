Praha začala stavět metro D. Cestující se vlakem bez řidiče svezou v roce 2029

Zdá se to až neuvěřitelné. Od schválení stavby metra D uběhlo dlouhých devět let. Ve čtvrtek ale pražský dopravní podnik spolu se zástupci metropole stavbu zahájili. Pražané si na první projížďku ale přece ještě nějaký ten pátek počkají – čtvrtá linka má totiž začít jezdit až v roce 2029.

Jako první vznikne trasa metra mezi Pankrácí a Olbrachtovou. Navázat má stavba tunelu až na Nové Dvory. Celkově půjde zatím o pět stanic. Na ty má dopravní podnik od letošního března pravomocné stavební povolení. Náklady jsou vyčíslené na 52,09 miliardy korun. Dohromady má být stanic deset, další vzniknou díky trase mezi Novými Dvory a Depem Písnice a také mezi Pankrácí a Náměstím Míru.

Právě mezi Náměstím Míru a Depem Písnice by metro mělo být v roce 2029 v provozu, Pankrác na současné lince C se tak nově stane přestupní stanicí. Mezi oběma linkami tam má projít až 120 tisíc cestujících denně. Celkové náklady na stavbu se mají vyšplhat až na 97,79 miliardy.

Pro čtvrtou linku metra bude charakteristická modrá barva. Novinkou budou moderní vlaky, které jsou plně automatizované a jezdí bez strojvedoucího. Na „déčku“ se tak lidé ve stanicích poprvé setkají s bezpečnostními stěnami.

Foto: IPR Stanice Olbrachtova na lince metra D

Čtvrtá linka má především zásadně ulevit dopravě v jihozápadní části města, zejména pak čtvrté městské části, kde je Krč, Lhotka, Novodvorská nebo Libuš. Bydlí tu na sto padesát tisíc lidí, kteří jsou nyní odkázaní především na autobusovou dopravu, jež je sváží většinou na nejbližší metro C. To už přitom kapacitně nestačí.

Díky geologickému průzkumu je už nyní pod Prahou 4 zhruba půl kilometru tunelů. „Brzy se začnou velmi rychle rozrůstat. Metro D je jedna z nejvýznamnějších investic v Praze i České republice, do které hlavní město investovalo už skoro dvě miliardy korun,“ uvedl v březnu, když město získalo pravomocné stavební povolení, náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Město slibuje, že jednotlivé stanice by měly získat podobu podle návrhů, které vzejdou z architektonické soutěže. Poslední čtyři stanice, jež se postavily na lince A do Motola, byly kvůli nedostatku tohoto kroku kritizovány. Mnozí poukazovali na to, že absence architektonického návrhu byla promarněnou příležitostí.

Letos pražský magistrát na výstavbu vyčlenil čtyři miliardy a čtvrtou linku chce financovat i díky úvěru od Evropské investiční banky. Magistrát chce zároveň jednat o přispění státu. Radní schválili stavbu metra D už v říjnu 2013, tehdy přitom počítali s harmonogramem, podle kterého se mělo otevírat letos.