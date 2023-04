Praha začne po požáru obnovovat dřevěný kostel na Petříně. Použité stromy se budou speciálně kácet

Je to kostel cestovní. Za svoji historii se stěhoval hned dvakrát. Dřevěný kostel stával ve Velkých Loučkách, ukrajinské obci, která byla až do roku 1938 součástí Československa. Vedlejší obec Medvedovce byla větší a bohatší a kostel odkoupila. Nakonec ale prodávala i ona. Za 32 tisíc československých korun ho předala Praze, kde až do roku 2020 památka stála, než přišel požár. Je to kostel cestovní a také houževnatý. I to přežil, teď se hlavní město pouští do jeho rekonstrukce.

Magistrát má nyní v plánu vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce. „Máme hotový ideový záměr, jak kostelík obnovit. Máme také závazná stanoviska památkářů. Budeme tedy chtít, aby se celý projekt co nejdříve rozběhl,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil. Přesný harmonogram chce magistrát zveřejnit do konce letošního roku.

Praha plánuje k obnově chrámu svatého Michala z pražského Petřína ze sedmnáctého století využít tradiční postupy a řemesla a zachovat tak lidové stavitelství. Podle Pospíšila chce jít hlavní město do takového detailu, že i stromy, které budou pro stavbu použity, budou káceny způsobem, který tomu bude odpovídat.

Celá rekonstrukce by podle odhadu měla vyjít na třicet až čtyřicet milionů korun. Výhodou je, že kostel při požáru neshořel celý. Po důkladném prověření došli odborníci z Národního památkového ústavu k tomu, že je možné zachránit značnou část. Poškozený zůstal kostel zejména zvenku, zatímco vnitřní části na tom byly lépe. Některé dřevěné konstrukce dokonce oheň vůbec nezasáhl. Něco ale přece jen zmizelo v nenávratnu. To všechno by mělo být nahrazeno dřevěnými kopiemi.

Foto: Matěj „Dědek“ Baťha/Wikimedia Commons Kostel svatého Michala po ničivém požáru 28. října 2020

Interiér kostela bude dílem lidí. Ti ve veřejné sbírce dali na jeho opravu 1,9 milionu korun, které poputují právě dovnitř dřevěné památky. K obnově nicméně přispěla i náhoda. Kostel totiž jen pár týdnů před požárem detailně vyfotil americký fotograf Jeffrey Martin, který žije v Praze. Ten se začal učit 3D skenování, a tak fotografoval menší stavby, ze kterých pak vytvářel 3D modely.

Viníka požáru, který vznikl ve státní svátek připomínající založení Československa před necelými třemi lety, tedy 28. října 2020, policie neodhalila. Hasiči od začátku říkali, že oheň byl důsledkem lidské chyby a technickou závadu vyloučili. V červenci 2021 případ policie odložila s tím, že pokud se objeví něco nového, zase ho otevře.

Ještě v roce 1929 stál kostel právě v obci Medvedovce. Tady se jednotlivé díly stavby poctivě očíslovaly a památka se rozebrala. Do Prahy ji měly vézt čtyři speciálně upravené železniční vagony. V Česku se kostel stal součástí sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze. V něm zůstala dodnes i část původního vybavení. Před několika lety dostala stavbu do správy Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku.

Kostel je postaven v takzvaném bojkovském stavebním slohu, má také prvky lidového baroka. V nejvyšší části dosahoval až sedmnácti metrů, právě velkou západní věž ale zasáhl požár a shořela i šindelová střecha. Kostel stojí v Kinského zahradě na pražském Petříně.