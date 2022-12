Prahu bude během Vánoc křižovat taxi, díky kterému vyděláte. Nepovozí však lidi, ale knihy

Od 12. prosince až do Tří Králů si mohou Pražané pro nechtěné knihy objednat Knihotaxi

V Knihobotu letos razí heslo „Vánoce jsou svátky (ú)klidu“. Čtenáře se tím snaží namotivovat k tomu, aby se během vánočního volna jali protřídit knihovny, poličky, noční stolky a jiné odkládací prostory, na kterých se kupí jeden literární počin přes druhý. Nalijme si čistého vína, každý máme doma tituly, které jsou v naší sbírce tak nějak navíc. Od 12. prosince až do Tří Králů se však alespoň Pražanům bude dělat pořádek snáz, jelikož do ulic hlavního města vyjede taxi povolané právě k tomu, aby od lidí sváželo vytříděné a nechtěné knihy.

„Při Popelce se hezky odpočívá, ale také se pěkně třídí knihovna,“ říká Tereza Kohutová, marketingová ředitelka Knihobotu. A pokračuje: „Chceme využít času vánočních úklidů a pobídnout domácnosti také k vytřídění knihovny. Její úklid často odkládáme a vánoční volno může být dobrou příležitostí začít. A aby měli čtenáři vše co nejjednodušší, rozhodli jsme se jim poslat kurýra až ke dveřím.“

Knihotaxi se naštěstí neuchyluje k praktikám, pro které jsou nechvalně proslulí pražští taxikáři. Peněženka lidí, kteří se do akce zapojí, tak nebude prázdnější, naopak se může příjemně zaplnit. Za metr knih totiž mohou čtenáři dostat až čtyři tisíce korun – Knihobot za prodané knihy vyplácí 60 procent z prodejní ceny knihy, od částky si ještě odečítá 29 korun. Nejvíce pak prodávající utrží na knihách, které už nejsou nikde k dostání a jejich hodnota tak roste, případně na prvních vydáních.

Dominik Gazdoš, zakladatel Knihobotu, dodává, že na základě zkušenosti z předchozích let vědí, že před Vánoci se u nich knihy dlouho neohřejí a lidé jsou ochotni za ně utratit více. Což je dobrá zpráva pro ty, kdo stihnou knihovnu vytřídit ještě během posledních předvánočních dnů. Ale možnost poklidit a vydělat budou mít čtenáři i během vánočního volna. Svůj nový domov tak budou moct najít nejen knihy dlouho obývající naše knihovny, ale i nechtěné knižní dárky.

Foto: Knihobot Za letošní rok se Knihobotu povedlo prodat zhruba 1,2 milionu knih

Podle Knihobotu většina lidí potřebuje konkrétní impuls, aby čtivo přebrala a poslala jej dál. „V rámci našich zákaznických průzkumů čtenáři opakovaně zmiňují, že konkrétní termín je pro ně velkou motivací. I proto pravidelně spouštíme Knihotaxi, ačkoliv je možné si u nás kurýra objednat běžně po celý rok,“ popisuje Tereza Kohutová. Knihy přitom není třeba nijak balit, stačí je předat kurýrovi v ruce.

Proces, během kterého se knihy mohou dostat do rukou někoho, kdo je skutečně ocení, je jednoduchý. Pro protřídění knihovny stačí tituly vyfotit, klidně jen v komínku na polici. Fotku pak lze poslat přes webový formulář do Knihobotu, kde posoudí, zda jsou v dobrém stavu. A pokud jsou, může prodejce rovnou objednat Knihotaxi, vybere si jeden ze čtyřhodinových bloků a pak už se knihy mohou vydat na další focení a následně rovnou do prodeje. Peníze původní majitel obdrží ve chvíli, kdy se jeho vytříděné kousky prodají.

Za letošní rok se přitom Knihobotu povedlo prodat zhruba 1,2 milionu knih, za které utržil 180 milionů. A do oběhu lidé v porovnání s předchozím rokem poslali o sto tisíc knih více – tedy 1,3 milionu. „Průměrně jsme letos prodali 100 tisíc knih za měsíc, v příštím roce bychom rádi pokořili hranici půl milionu prodaných knih měsíčně,“ doplňuje Tereza Kohutová.

Knihobot vznikl v roce 2019 pod taktovkou Dominika Gazdoše a v roce 2021 rozšířil své pole působnosti na Slovensko. Letos se navíc opakovaně dostal do žebříčku dvaceti nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě, který dává dohromady společnost Deloitte. Na letošní růst a expanzi by Knihobot navázal i v roce nadcházejícím. V plánu tak má začít měnit čtenářské chování v cirkulární také v Rakousku a Německu. „A třeba příští rok vyjede Knihotaxi také ve Vídni,“ uzavírá Kohutová.