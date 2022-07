Prase dochrochtalo. Restart slavného skútru Čezeta prodělal dvacet milionů a míří do konkurzu

Jejich nápad ocenila řada lidí už pro tu nostalgii – motocykl Čezeta, kterému se pro jeho vzhled s typickým protáhlým čumákem přezdívalo prase, se měl v modernější a elektrické podobě, vybavený řadou technologií a propojený s aplikací už dávno prohánět nejen tuzemskými ulicemi. Investoři na Crowdberry mu poslali 20 milionů na zahájení sériové výroby, ke které také došlo. Přesto se projekt propadl do platební neschopnosti, za roky 2018 a 2019 prodělal přes 21 milionů korun a teď soud oficiálně na jeho majetek vyhlásil konkurz.

Soud o konkurzu rozhodl krátce poté, co se k insolvenčnímu návrhu na firmu Čezeta Motors tento týden připojil i druhý ze dvou jednatelů Daniel Gašpar. Ten se dosud snažil pro předluženou společnost najít investory. Roky se neshodli s jednatelem a majoritním vlastníkem, Britem žijícím v Česku Neilem Eamonnem Smithem, který už podal návrh na insolvenci v loňském únoru.

„Ten projekt by mohl být skvělý, Čezeta je značka, která má ohromné jméno. Ale bylo to trochu naivní. Začali jsme brzo, trh na něco takového nebyl v takové kondici, jako je dnes. Produkt byl drahý. A i když jsme vybrali peníze, měli jsme jich na své plány málo. A s více než devadesáti spoluvlastníky jsme nebyli schopni se dohodnout,“ popisuje pro CzechCrunch Smith.

S insolvencí ale doteď nesouhlasil Gašpar spolu s dalšími věřiteli. Při původním podání návrhu uvedli, že se podařilo od investorů získat nových 6,5 milionu. Teď už ale na konkurz kývl. „Rozhodnutí soudu považujeme v tuto chvíli za jediné možné,“ říká. „Podmínky většinového vlastníka pro vypořádání byly pro investory nepřijatelné. V důsledku toho by investoři pouze zvyšovali své ztráty a své riziko bez jistoty plnění již uzavřených obchodních smluv,“ doplňuje.

Neil Smith, majoritní vlastník Čezety

Firma se dostala do platební neschopnosti a produkci přerušila. Smith loni návrh na insolvenci odůvodnil tím, že se společnosti nepodařilo najít kupce a majitelé nebyli ochotni vložit dostatečnou hotovost pro další pokračování činnosti. Firma měla podle justice závazky přes 13 milionů korun, hodnota jejího majetku ale dosahovala jen něco přes pět milionů. Což znamená, že měla o osm milionů vyšší dluhy, než kolik by mohla z prodeje svého majetku zaplatit.

Dál se ovšem jednatelé na důvodech neshodnou. Gašpar už u soudu zmiňoval své obavy z toho, že Smith z podniku vyvádí majetek. Ten měl na svou firmu Rocketman převést práva duševního vlastnictví. Redakci CzechCrunche to Gašpar dokládá výpisem z Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. „Je to v rozporu s předběžným opatřením soudu,“ říká s tím, že soudní spor ohledně práv duševního vlastnictví až do aktuálního rozhodnutí probíhal. Navíc Smith si prý už dřív chtěl zajistit, že práva na něj přejdou, a i firma Rocketman se zabývá vývojem motorky.

„Ve skutečnosti ochranná známka během insolvence prostě vypršela,“ oponuje pro CzechCrunch Smith. „Já si ji poté zaregistroval. Proto, abych ji zachránil. Myslím, že má velký potenciál a chtěl bych, aby Čezeta jednou fungovala,“ tvrdí.

Tesla s čumákem

Když svou kampaň na crowdfundingu Crowdberry spouštěli, naplánovali Čezetě stát se Teslou mezi elektroskútry. Ostatně ji chtěli vybavit stejnými bateriovými články, jako měla právě Tesla, a propojili je s řídicí jednotkou v čumáku, která komunikovala dál se zbytkem stroje. Plánem bylo představit propojený systém, který vyhodnocuje teplotu baterie, motoru i regulátoru a ovládá vše tak, aby v případě přehřátí nebo podchlazení baterie nedocházelo k jejímu nabíjení.

Stroj podle původních informací měl ujet až 200 kilometrů na jedno nabití, maximální rychlost dosahovala 123 kilometrů v hodině. Veškerá elektronika a komunikace systémů se vyvíjela Čezetou a převážně v Česku – a to byl jeden z problémů, protože taková výroba navyšovala cenu.

„Prodeje jednoduše nešly, jak by měly jít. Cena byla vysoká. Elektromobilita nebyla v takovém stavu jako dnes. Z toho vyplývalo, že firma musela dělat kompromisní řešení, docházelo tam k diskusím,“ popisuje Gašpar s tím, že velká část týmu projekt postupně opustila. Zápis v obchodním rejstříku zmiňuje, že v roce 2020 „všichni zaměstnanci odešli za jinou prací“.

„Ještě před koronou jsme začali diskutovat o nějakém překlenovacím financování. Někteří z investorů prostě chtěli postavit značku na nohy. Běžel koncept pronájmu motorek jako překonání času, kdy se připraví další rozvojový strategický plán. Pak přišla korona. Firma má fixní náklady a každý měsíc potřebuje nějaké peníze, ale v tom čase skutečně nikoho netrápily motorky za 13 tisíc eur,“ popisuje.

O Čezetu lidé stále projevovali zájem

Společnost Čezeta Motors před devíti lety přišla s prototypem elektrického skútru, který vycházel ze slavného „prasete“ vyráběného továrnou ČZ v 50. a 60. letech minulého století. Mezi roky 2018 až 2020 vyrobila první sérii šedesáti skútrů typu 506, které vyvezla do deseti zemí v Evropě. Plány na expanzi počítaly až s padesáti zaměstnanci a výrobou 2 000 strojů ročně.

Na internetových stránkách firma uvádí, že je na prodej a že hledá nového byznysového partnera, se kterým by pokračovala v rozvoji. „Kdybychom našli lepší rovnováhu ve výrobě, zlevnili ji a pokračovali ve vývoji – technologie jsou dnes výrazně dál –, tak věřím, že by to mohlo skvěle fungovat. I v insolvenci jsme stále dostávali e-maily od potenciálních zákazníků. A teď je na čekací listině tolik lidí, že jeho hodnota dosahuje jednoho milionu eur,“ věří Smith.