Na konci září přistál Maroši Kravcovi ve schránce překvapivý dopis – společnost Bohemia Energy, u níž měl podepsanou dvouletou smlouvu na dodávky energii, mu oznámila, že fixované ceny, které mu slíbila, už neplatí. „A že prý mám buď přejít na mnohem dražší tarif, nebo akceptovat pohyblivé spotové ceny, tedy ty nejdražší možné, za které se teď energie prodávají na burzách,“ říká jednatřicetiletý Slovák usazený v Praze.

Když o dva týdny později přišlo oznámení, že Bohemia Energy končí úplně a že si má stejně jako dalších 900 tisíc jejich klientů najít jiného dodavatele, rozhodl se jednat. Je totiž právník. „Přišlo mi to mimořádně podezřelé. A naštvalo mě, že někdo předpokládá, že mu to projde a že se lidé nebudou soudit a nebudou si nárokovat škodu, která jim vznikla. A že jim vznikla, o tom není pochyb,“ dodává.

Naráží mimo jiné na to, že klienti Bohemia Energy museli přejít nouzově k jiným dodavatelům, ovšem za násobně vyšší ceny. Třeba velkoobchodní cena plynu letos stoupla skoro čtyřikrát. V tom, co ho naštvalo coby klienta Bohemia Energy, vycítil i příležitost. Kravec, který se narodil jen pár týdnů po sametové revoluci, je zakladatelem, šéfem a majoritním podílníkem ve společnosti LitFin, která se specializuje ve financování skupinových žalob.

Skupinové žaloby jsou běžné v USA či Velké Británii, ovšem Evropská unie se s nimi teprve seznamuje a i v Česku jsou pořád raritní, protože chybí dostatečná legislativa. Jenže kauza Bohemia Energy je podle Kravce na takovou žalobu jako dělaná. Tak proč to nezkusit, když to i u nás sice složitě, ale přesto nějak jde. Navíc premiér Andrej Babiš už vyzval klienty společnosti, aby se obrátili organizovaně na soud. Vláda by podle něj ještě tento týden měla také probrat uzákonění hromadných žalob v Česku.

Investice do správných kauz

„Začali jsme chystat podklady, ozývají se nám první zájemci, máme jich už k pěti tisícům. Jen nároky tohoto zlomku z celkového počtu klientů jdou do stovek milionů korun. Máme tam třeba firmu, která náhrady vyčíslila na 200 milionů korun. Jde o sumu, o kolik víc dá v nejbližších třech měsících za energie, než kolik to podle smlouvy mělo být,“ vysvětluje Kravec, který práva vystudoval na univerzitách v Manchesteru a ve švédském Lundu.

Institut hromadné žaloby, jak je známý z anglosaského práva, v Česku neexistuje. Cestou ale je podat k soudu stovky či tisíce v podstatě identických žalob konkrétních lidí či firem coby poškozených klientů a požádat soudce, aby je spojil do jednoho řízení. „Není to samozřejmě jistota, ale je celkem slušná pravděpodobnost, že tomu soudce vyhoví,“ říká mladý podnikatel, který se pro svůj aktuální byznys inspiroval při svém pobytu v Británii, kde kromě studia také podnikal ve stavebnictví a v developmentu.

Základem toho, co Kravec dělá, ovšem není advokacie – na přípravy žalob a vedení soudních sporů si najímá zkušené právní kanceláře. Se svou firmou LitFin (zkratka anglického litigation finance, v překladu financování žalob) funguje spíš jako prostředník, který vytipuje správnou kauzu, sežene dost poškozených, zafinancuje veškeré výdaje a v případě úspěchu si vezme minoritní podíl z vyplacené náhrady (nejčastěji jde maximálně o třetinu).

Maroš Kravec ze společnosti LitFin Foto: LitFin

Je to v podstatě jen jiná forma investování. Zhodnocení vložených peněz se akorát nerealizuje přes rostoucí ceny akcií či inkasovaných dividend, ale vyplacením podílu z odškodného. Ostatně Kravec v současnosti zakládá po americkém vzoru investiční fond, který hodlá nabízet movitým českým a slovenským zájemcům. Už dřív pak svým projektem zaujal i internetové podnikatele ze skupiny Pale Fire Capital, kteří mají v LitFin pětinový podíl.

Že nejde o málo, ukazuje největší kauza, na které Kravcův tým čítající čtyři desítky lidí momentálně pracuje: u soudů v Nizozemsku a v Německu zastupuje stovky spedičních firem, jež si nárokují odškodné na výrobcích kamionů, kteří podle Evropské komise fungovali v letech 1997 až 2011 v kartelu. O co LitFin hraje? O třetinu z 250 milionů euro, tedy zhruba o dvě miliardy korun.

„Kamionový kartel je pro nás ideální kauza. Je tam pravomocné rozhodnutí Evropské komise, že kartel byl. Takže otázkou není, zda bude odškodné, ale v jaké výši,“ vysvětluje. Bohemia Energy je ovšem hodně jiný příběh. Žádný rozsudek či oficiální pokuta, o které by se při sporu dalo opřít, tam není: „Je to z našeho pohledu netypická aféra. Ale o to víc se mi chce s tím pohnout. Ukázat, že to jde. I když to možná bude trvat roky.“

Pokud by žaloby uspěly, LitFin by si z nich stejně jako z žalob proti výrobcům kamionů vzal podíl. Že by soudní spory měl vést zdarma či s velkou slevou, odmítá. „Od nikoho na ruku předem žádné peníze nechceme, když to nevyjde, náklady půjdou za námi. Je to přece jen risk, navíc to může trvat opravdu dlouho,“ říká Kravec.

To, nač chce zakladatel LitFinu v žalobě upozornit, je, že Bohemia Energy tvrdí, že má dost peněz, aby dostála svým závazkům, Kravec je ale přesvědčen, že to není pravda. Firma svými tvrzeními, že ukončila činnost, aby nemusela do insolvence, prý jen vypouští mlhu, aby zastřela to, že velmi špatně odhadla dění na trzích a fakticky zbankrotovala.

Pokud by se to potvrdilo, museli by kvůli porušení pravidla „péče řádného hospodáře“ aspoň část škod ze svého zaplatit i majitelé Bohemia Energy včetně manželů Písaříkových, kteří podle časopisu Forbes ještě nedávno patřili mezi nejbohatší Čechy a Češky. V posledních dnech se přitom objevilo několik zpráv, které jednání Jiřího Písaříka problematizují.

Piráti například přišli s tím, že se údajně pokoušel převést část nemovitostí na virtuální firmy, Hospodářské noviny pak upozornily, že i když ukončil činnost Bohemia Energy, společnosti zůstaly v majetku nakoupené energie za stovky milionů, které pak nabízela zákazníkům spřízněných společností.

„Přece nemůžete podnikat způsobem, že lidem něco slíbíte, podepíšete s nimi smlouvy a pak jim je vypovíte, protože to pro vás přestalo být výhodné a protože jste svůj byznys neodhadl a neúměrně riskoval,“ tvrdí Kravec s tím, že jednu ze smluv s Bohemia Energy jakožto klient podepisoval ještě v červenci, kdy už mělo být energetické firmě jasné, že situace na velkoobchodním trhu se vyvíjí hodně dramaticky. „Přesto mi dali fixní ceny, které za pár týdnů vypověděli. Tak to asi někde byla chyba, ne?“ diví se.

Tisková mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná na zaslané dotazy stran možné skupinové žaloby neodpověděla. Společnost ale opakovaně popřela, že by jakkoli pochybila a všem svým závazkům prý dostojí.