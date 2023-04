Právničina a byrokracie lidskou řečí. Startupoví advokáti vysvětlují, jak se pustit do budování byznysu

Jak se nezbláznit z byrokracie při zakládání firmy? Co obnáší role statutára? Jaké možnosti nabízejí zaměstnanecké motivační plány ESOP? Co si pohlídat při prodeji firmy? Možná jste již tyto a podobné odpovědi na tyto otázky o podnikání na internetu hledali a výsledkem byly desítky až stovky různých návodů, které mají pomoct začínajícím i zkušeným podnikatelům či startupistům. Takový obsah ale často nenabízí dostatečný vhled opřený o reálnou praxi. A to se rozhodla změnit advokátní kancelář eLegal.

V rámci osmidílného videoseriálu nazvaného Korporadna advokáti pokrývají celý životní cyklus společnosti – od založení přes tvorbu holdingu až po férový prodej. Opírají se přitom o devět let zkušeností, kdy dvacetičlenný tým eLegal pro tisíce klientů napsal přes pět tisíc smluv a vyhrál stovky sporů.

„Internet je plný stále těch stejných základních informací, které mají ‚prakticky‘ pomoct vašemu podnikání. S naší Korporátní poradnou – Korporadnou – jdeme trochu dál. Přinášíme sérii videí, ve kterých se podělíme o tipy z naší praxe, které skutečně šetří čas i peníze,“ popisuje advokát a ředitel eLegal Tomáš Pauch.

Cílem videí, která jsou zdarma dostupná na YouTubu a v podcastových platformách, je podle Paucha pomoct všem podnikatelům s problémy, které dennodenně řeší. A také navést začátečníky správným směrem. „Diváci se dozvědí nejen o řešeních pro byznys, která jsou právně správná, ale také efektivní pro jejich podnikání. Zároveň je seriál protkán zajímavostmi, díky náročné a kreativní produkci je vše podáno ve svěží a neobvyklé podobě, která nikoho nebude nudit,“ doplňuje Pauch.

Cyklus je rozdělený do osmi dílů, které vycházejí každé úterý a věnují se i specifikům při budování startupů. Jedním z nich jsou například zaměstnanecké plány ESOP, a podporu jejichž legislativního zjednodušení vznikla v poslední době iniciativa. Epizoda tohoto týdne pak pokývá pravidla investičního a venture kapitálového světa.

Jednotlivé epizody se věnují otázkám:

Jak si ulehčit život při zakládání společnosti a nezbláznit se z byrokracie.

Na co dát pozor, když podnikáte nebo se chystáte podnikat s dalšími lidmi.

Co přináší role statutára, jak si ochránit rozhodnutí a správně delegovat pravomoci.

Proč je snazší na daních jednu korunu ušetřit než ji znovu vydělat.

Jaké možnosti přinášejí zaměstnanecké motivační plány (ESOP) a jak je efektivně zavést do vaší společnosti.

Svět startupů je „punk“, ale pravidla u (raných) investičních kol se vyplatí dodržovat.

Jaké výhody pro byznys přináší holding nebo restrukturalizace společnosti.

Co si pohlídat, pokud se chystáte vaši společnost prodat.