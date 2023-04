Pražská veřejná doprava je podle místních druhá nejlepší na světě. Průvodce ocenil designové metro

Kdo je největší kritik městské hromadné dopravy? Ten, kdo ji pravidelně používá. O to cennější je snad umístění Prahy v žebříčku měst s nejlepší veřejnou dopravou. Skončila na druhém místě. Lépe přemisťování ve městě vnímají už jen Berlíňané.

Průzkum mezi místními obyvateli provedl turistický průvodce Time Out. Ten se ptal lidí v padesátce měst, nakonec do žebříčku vybral devatenáctku nejlepších. Odpovídalo na dvacet tisíc lidí. „Kde bychom bez veřejné dopravy byli? Našemu světu stále více dominují města, která se rozrůstají každým dnem. Stále více z nás si uvědomuje, že rostoucí automobilová doprava je špatná zpráva pro nás, naše města i naši planetu. V těchto souvislostech jsou vlaky, autobusy a tramvaje neopěvovanými hrdiny, kteří mohou doslova zachránit svět,“ uvádí Time Out.

Průvodce se ve světových samosprávách ptal na otázku: „Je jednoduché se po vašem městě pohybovat veřejnou dopravou?“ Ve vybrané devatenáctce se aspoň čtyři z pěti lidí vyjádřili k cestování kladně. V případě Prahy to bylo dokonce 96 procent dotázaných. „Praha by nebyla Prahou bez pohledu na tramvaj uhánějící před gotickým kostelem nebo renesančním skvostem. Metro je ale ještě lepší. Tři uživatelsky přívětivé linky pokrývají téměř všechny části města,“ uvádí v hodnocení Time Out.

Vyzdvihuje ale také to, že každá linka metra má vlastní estetický ráz. „Od fotogenických bublinkových fasád na lince A až po futuristický design na konečné linky C. Žlutá linka B se nachází na pomezí těchto dvou linek a pro zájemce o toto období zde najdete zajímavé pozůstatky komunistické éry,“ popisuje turistický průvodce v žebříčku.

Berlín konkuruje u místních pohodlnou, bezpečnou veřejnou dopravou, která vždy jede na čas. Berlíňané si svých vlaků, metra a autobusů považují ještě o kousek víc, kladně je ohodnotilo 97 procent místních. „Obzvláště obdivuhodná je podzemní dráha U-Bahn, efektivní labyrint vlaků, které od rána do večera převážejí lidi z místa na místo. Obrovských 175 stanic na devíti linkách může znít impozantně, ale U-Bahn je úžasně jednoduchý,“ uvádí Time Out.

Bronzovou medaili získalo Tokio. Tamní dopravu ocenilo 94 procent místních, jak ale Time Out upozorňuje, je lepší se vyhnout dopravní špičce. „New York má nejvíce stanic, v Šanghaji je nejvíc tratí, ale žádná veřejná doprava na světě neslouží tolika lidem jako v Tokiu. Možná jste viděli virální video přeplněných vlaků metra v japonské metropoli. Takové pohledy nejsou ničím neobvyklým,“ líčí průvodce.

Time Out upozorňuje na to, že mnoho ikonických veřejných dopravních sítí se do žebříčku nedostalo. V takové souvislosti zmiňuje například istanbulské trajekty, pohádkové tramvaje v Lisabonu, Melbourne a v Manchesteru nebo nadzemní dráhu Skytrain v Bangkoku. I tak jsou v žebříčku samosprávy z celého světa.