Pražské letiště dojednává přímé lety do Chicaga, Vietnamu i Indie. Už letos by mohla klapnout Čína

Na ruzyňské ranveje a odbavovací haly se po covidu pomalu vrací život. Pražské letiště odbavilo 65 procent cestujících z předpandemického roku 2019. V plánu je tak rozšiřovat portfolio destinací, kam se dá z Prahy dostat napřímo. V jednání je především obnova letů do Severní Ameriky, ale i snazší cestování na východ.

Co se amerického kontinentu týče, letiště v hlavním městě jedná o obnově linky do Newarku. To je největší město New Jersey, z něhož se snadno dostanete do New Yorku. Obnovení linky se řeší se společností United Airlines. S jejím konkurentem, American Airlines, se pak vedou debaty o obnovení linky do Filadelfie.

„Mluvíme s nimi ale i o projektu, který už byl těsně před zahájením, a to bylo spojení do Chicaga,“ uvedl pro CzechCrunch předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Linka měla startovat v červnu 2020, kvůli covidu k tomu ale nedošlo.

Ruzyňské letiště by rádo obnovilo i přímé lety do Kanady. Konkrétně do Toronta a Montrealu. Létat by se přes oceán mohlo s Air Canada, variantou je ale i dopravce Air Transat.

Zajímavé destinace by ale mohly mít spojení i ve směru na východ. Nejblíže je asi linka do Číny, konkrétně do Pekingu a do Šanghaje. V tomto případě by šlo o aerolinky China Eastern, v případě čínské metropole pak o Hainan Airlines. „Naděje, že by k tomu mohlo dojít ještě letos, určitě je. Bude to ale mimo jiné záležet i na vývoji covidové situace v Číně,“ líčí Pos. Letiště Praha by ale zrovna tak stálo i o přímý let na Tchaj-wan, kam by mohly létat China Airlines.

Ve hře jsou i přímé lety do Indie. Letiště vede rozhovory hned se třemi indickými aerolinkami. Variantou je spojení do Bombaje, pravděpodobněji ale půjde o Dillí, protože indické hlavní město má podle Pose větší obchodní potenciál. Létat by se mohlo z Prahy také do Vietnamu, a to buď s Vietnam Airlines, nebo Bamboo Airways. V únoru by mohlo dojít také k dalšímu kolu rozhovorů s Qatar Airlines o lince do Kataru.

„Nově jednáme také s Mongolskem a tamními aerolinkami Eznis, což je zajímavá příležitost. V Česku je největší mongolská komunita v Evropě a otevírá se i pracovní trh, což by mohlo být dobrým důvodem pro zahájení provozu mezi Ulánbátarem a Prahou,“ říká Pos. A konečně se vedou hovory také o přímé lince do Tokia nebo Singapuru.

To všechno jsou výhledy zhruba na roky 2024 až 2025. Nové destinace bez přestupu budou ale k dispozici i letos. Už před časem letiště oznámilo obnovené spojení z Prahy do Soulu. S Korean Airlines se bude létat už od 27. března. Létat se bude nově také s Air Cairo do egyptského Marsa Alam.

Nové spoje budou také po Evropě. Cyprus Airlines zavede linku do Larnaky, Icelandair do Keflavíku, EasyJet do Lisabonu, Eurowings na Rhodos a Korfu a do Ženevy, Ryanair do Gdaňsku, Rimini na Skiathos a Vueling do Bilbaa.

Letiště Václava Havla loni odbavilo téměř jedenáct milionů cestujících, letos by se chtělo dostat na třináct. Nejsilnějším dnem podle počtu odbavených lidí byl loni první červenec, kdy letištěm prošlo 51 tisíc cestujících. Top destinacemi byly loni Londýn, Paříž, Amsterdam, Milán a Dubaj. Ze zemí vládly Velká Británie, Itálie, Španělsko, Francie a Řecko.

Letiště Praha také ocenilo nejlepší aerolinky za minulý rok. Nejvíce rozvíjejícím se dopravcem byly aerolinky Smartwings, nejefektivnějším naopak Finnair. Environmentálně nejzodpovědnější firmou se stala EasyJet a nejlepší marketingovou podporu ve spolupráci s pražským letištěm měly aerolinky Emirates.