Z Česka přímo až do Jižní Koreje. Pražské letiště obnovuje pravidelnou linku do Soulu

Pražské letiště si dnes připravilo dobrou zprávu pro všechny, kteří rádi cestují do Asie. Vrací se totiž přímé spojení mezi českou metropolí a Soulem, hlavním městem Jižní Koreje, které bude zajišťovat dopravce Korean Air. Naposledy se do této destinace pravidelně létalo v březnu roku 2020, pak tomu ale vystavila stopku pandemie koronaviru.

„Jde o důležitý milník nejen na cestě k obnově provozu a návratu k číslům z roku 2019, ale také v rámci budování sítě přímých linek do Asie. Jižní Korea se řadí k trhům s nejvyšší poptávkou z regionu Asie,“ komentuje Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha, a dodává, že obnovení tohoto dálkového spojení patří k nejvyšším prioritám.

První obnovený přímý spoj mezi Prahou a Soulem, zajišťovaný Boeingem 777-300ER od Korean Air s kapacitou 291 sedadel, je naplánován na pondělí 27. března s tím, že zpočátku bude linka v provozu třikrát týdně – každé pondělí, středu a pátek. Ve hře je i navýšení frekvence na čtyři lety týdně během letní sezóny, to ovšem bude záviset na vývoji poptávky.

„Praha, která se může pochlubit staletou historií a bohatým kulturním dědictvím, je vlajkovou lodí mezi destinacemi Korean Air ve střední Evropě. Obnovení této linky nám dává příležitost navázat tam, kde jsme skončili a aktivně se podílet na rozvoji spolupráce obou zemí v mnoha různých odvětvích,“ zmiňuje Jeong-soo Park z Korean Air.

V roce 2019 bylo spojení z Prahy do Soulu velmi úspěšné – v obou směrech tehdy cestovalo přes 190 tisíc lidí. Dohromady pak Česko v roce 2019 evidovalo asi 387 tisíc příjezdů z Jižní Koreje, o rok později kvůli pandemii pouze 42 tisíc, v roce 2021 pak jen osm tisíc. „Turisté z Asie jsou pro český cestovní ruch klíčoví z důvodů vysoké bonity. Průměrná denní útrata se pohybuje kolem čtyř tisíc korun,“ říká ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

S obnovením linky se také posílí aktuálně chybějící kapacity nejen do Jižní Koreje, ale díky navazujícím letům ze Soulu také do dalších destinací v Asii se silnou poptávkou. Mezi ně patří Thajsko, Japonsko, Vietnam a Indonésie nebo Austrálie.

Dobrou zprávu si pro cestující koncem minulého roku připravilo i letiště v Českých Budějovicích, které uvede své první lety do Řecka a Turecka. Vhod to může přijít zejména těm, kteří nebydlí v Praze, respektive nechtějí vážit cestu na pražské letiště. Do Prahy se vrátí i přímá linka do New Yorku.