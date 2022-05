Pražské Roztyly se mění. Začne se kancelářemi i nevzhledným autobusovým nádražím

Kdo byl někdy na autobusovém nádraží Roztyly v Praze, pravděpodobně potkal plno zmatených lidí. Chybí tu kvalitní značení a v místě nejsou ani informace, odkud různí dopravci jezdí. Úpravy nádraží nyní chystá společnost Passerinvest, která chce na Roztylech stavět novou administrativní budovu. Spolu s ní upraví i okolí.

Dům pojmenovaný Roztyly Plaza by měl pojmout 21 700 metrů čtverečních kanceláří a 1 600 metrů čtverečních obchodů. Kromě toho by tu měla být restaurace a střešní terasa. Za návrhem stojí studio Aulík Fišer architekti. Ti jsou podepsaní i pod jinou administrativní budovou – oceňovaným centrem Bořislavka na Praze 6.

„Roztyly Plaza je významným iniciačním krokem v proměně současného periferního prostředí v okolí stanice metra Roztyly na skutečnou městskou strukturu v sousedství výjimečného přírodního parku. Jde o podobně významný krok, jakým bylo před dvaceti pěti lety vybudování prvního objektu v bývalém brownfieldu dnešního BB Centra pro společnost HP,“ popisují architekti. Chystaná budova bude stát v bezprostřední blízkosti stanice metra, parku Nové Roztyly a Krčského lesa.

Stavba byla zahájena tento týden. Práce už probíhají také na podzemních garážích pro nájemce, v místě by ale měla vzniknout i stovka míst na záchytném parkovišti. Co se obchodů týče, v plánu jsou například potraviny a drogerie. Obchody i služby jsou podle architektů v místě potřeba právě i kvůli cestujícím, kteří se tu pohybují. Developer také slibuje bezpečnější autobusové zastávky, které budou rozmístěné po obvodu osvětlené budovy, další místa k sezení i úkryty před deštěm.

„Jsem velmi ráda, že se nám daří pokračovat v realizaci tohoto projektu, kterým jsme loni na podzim započali náš záměr vedoucí k dlouhodobému a udržitelnému rozvoji pražských Roztyl. Poptávka po kancelářích je solidní a už nyní registrujeme první vážné zájemce,“ uvedla obchodní ředitelka Passerinvest Lenka Preslová. Prvním takovým nájemcem je vývojářská společnost SCS Software. Ta chce mít v horním patře budovy svoje sídlo.

Kancelářská budova je navržená s centrální dvoranou, okolo ní se bude organizovat každodenní provoz. V přízemí se bude nacházet lobby a interiérová zahrada. Projekt ale slibuje také přítomnost zeleně, konkrétně půjde o střešní zahrady. V okolí by se měl vyměnit asfalt za klasickou pražskou mozaiku. To umožní vsakování vody.

První nájemci by kanceláře mohli začít využívat už v roce 2024, Passerinvest tím ale v místě se svou prací nekončí. Plánuje tu ještě jednu administrativní budovu, která má vytvořit bariéru před hlukem z automobilově vytížené Jižní spojky a magistrály. Ve třetí etapě by pak měly vzniknout také byty. Konkrétně šest stovek bytů, a to jak k prodeji, tak i pronájmu. V blízkosti se počítá s fungováním mateřské školy s klubovnou a rozvojem parků, hřišť a sportovišť.