Star Wars je všechno. Filmy, seriály kreslené i hrané, komiksy, knížky, hrníčky, trička. A samozřejmě i hry. Jenže zatímco vize George Lucase se zhmotnila už na konci sedmdesátých let a začátkem těch osmdesátých se objevila první licencovaná videohra, na plnohodnotný titul z žánru her na hrdiny alias role-playing games hvězdná značka dlouho čekala. Až v půlce července roku 2003 přišli Knights of the Old Republic.

Paměť vás nešálí, pokud jste KotOR hráli na počítači, možná si vzpomínáte na mnohem pozdější datum vydání. Jenže dřív než na PC (a celosvětově) vyšla hra ve Spojených státech na Xbox. S klávesnicí a myší jste si ji užili až koncem roku 2003. Její konzolový původ byl koneckonců znát i na ovládání, které bylo přece jen místy trochu zjednodušené. Ale nepředbíhejme – nač začínat drobnou výtkou vyprávění o jedné z nejlepších her z vesmíru Star Wars?

Knights of the Old Republic jsou dílem studia BioWare, jež v žánru her na hrdiny platí za absolutní legendu. Však si udělalo jméno díky magickému dobrodružství Baldur’s Gate, další věhlas získalo s temnou fantasy Dragon Age nebo epickou sci-fi sérií Mass Effect. Úspěch slavilo i s dalším výletem do fantastiky Neverwinter Nights – a právě tento titul byl pro KotOR znatelným vzorem. Také hvězdněválečná hra svůj svět plný mimozemšťanů i mystiky nabídla ve 3D zobrazení, a to rovnou pomocí vylepšeného enginu z Neverwinter Nights.

Jeho prostřednictvím jste se přenesli do předaleké galaxie, navíc do dob ještě vzdálenějších, než prozkoumávala většina Star Wars tvorby. Jak už název napovídá, podívali jste se do období Galaktické republiky, čtyři tisíce let před vzestup zlovolného Impéria z původní trilogie. Příběh se točí okolo následků války s Mandaloriany (ano, jejich následovníky znáte ze seriálu), kterou ukončila dvojice rytířů Jedi vládnoucích starwarsovskou Sílou. Jenže se to celé trochu zvrtlo a ze zachránců se stali temní Sithové bojující proti Republice.

Ani dvacet let od premiéry se nesluší tyhle dějové spletitosti více rozplétat. Kouzlo Knight of the Old Republic totiž tkví nejen v povedené hratelnosti, ale právě v parádním příběhu, kde o skvělé zvraty není nouze. Kdo hrál, musí s vědoucím úsměvem pokývat hlavou. Kdo nehrál, nechť nedostatek napraví – hra je dnes dostupná na všechny platformy včetně Switche nebo na Android a iOS. Na počítače ji seženete na Steamu nebo GOGu.

Foto: LucasArts Co by to bylo za Star Wars hru, kdyby v ní nebyly světelné meče?

Ať už před dvěma dekádami, nebo na nových platformách, KotOR z vás udělal nejprve tak trochu anonymní a amnézií trpící hrdiny, kteří však postupně začali odhalovat tajemství nejen okolního vesmíru, ale především sebe sama. „Lidé v hrách ze světa Star Wars chtějí zopakovat příběh hlavních hrdinů z filmů. Zároveň ale chtějí, aby to bylo trochu jiné. Vytvořit hru, která je dostatečně rozdílná, ale zároveň poskytuje tu podobnost, je pro vývojáře neustálá výzva. A o to jsme se s Knights of the Old Republic snažili,“ vzpomíná v aktuálním rozhovoru na dávnou minulost hlavní designér hry James Ohlen.

Takže ano, je to tak trochu spoiler, ale hra ze světa Star Wars a s rytíři v názvu vaší postavě samozřejmě brzy odkryla schopnosti mystické Síly a cestu rytíře Jedi. Anebo temného Sitha. KotOR byl totiž výjimečný v tom, že jste nemuseli být dobrosrdeční hrdinové jako Obi-Wan Kenobi nebo Luke Skywalker. Kdepak. Mohli jste klidně napodobit (tedy vlastně být předchůdcem) Darth Vadera a světelným mečem, blesky i telekinezí drtit nepřátele i nevinné. Hra na to reagovala, otevíraly se vám různé cesty a různá řešení situací. A s otevřenější povahou příběhu se pojí i před pár odstavci zmiňovaný dějový zvrat, který se musí zažít, nestačí ho popsat.

„Pro mě to byl naprosto klíčový okamžik v herních příbězích. Dali jsme si opravdu velkou práci, abychom nechali hráčům náznaky a stopy, pak jsme se k nim pomocí pečlivě vytvořených flashbacků vraceli. Dnes už se hry a jejich narativní stránka samozřejmě posunuly, takže už to nemusí být tak působivé, ale ve své době to bylo něco revolučního. Dodnes jsem pyšný na to, jak všechno vyvrcholilo,“ přidává Drew Karpyshyn, hlavní scenárista hry. Ten je mimochodem podepsaný i pod prvními dvěma Mass Effecty (a vzpomeňte si, jakou nevoli vyvolal příběh třetího dílu, který už nepsal…).

Plány vydavatele hry z LucasArts (dnes Lucasfilm Games) přitom nemířily rovnou do pradávné minulosti Star Wars. Vývojářům v BioWare nabídli možnost udělat hru zasazenou do doby Epizody II – Klony útočí. V kanadském studiu si naštěstí zvolili druhou, historickou alternativu. „Jedna z nejlepších věcí na naší práci byla ta svoboda. A tu jsme získali jen díky tomu, že jsme se distancovali od filmů, knížek a stávajícího Star Wars kánonu. Byla to pro nás skvělá příležitost. Mohli jsme být součástí Star Wars, ale zároveň úplně jinak, než to dělaly dřívější hry,“ zmínil Karpyshyn.

Tvůrčí svoboda vedla k mimořádnému výsledku. Samotná hratelnost nebyla vyloženě revoluční, šablona soubojů s možností pauzy a naplánování rozkazů byla hráčům známá z předchozí tvorby BioWare. Jenže tentokrát byla v kulisách Star Wars, kdy generická fantasy kouzla nebo výstřel z luku nahrazovaly ikonické dovednosti Síly, různé styly šermování se světelným mečem anebo rychlopalba z blasterů v rukou kosmických pašeráků.

Na vrchol žánru KotOR vynesl ale bez nadsázky filmový zážitek, který hra dokázala poskytnout. Každý z parťáků, kterého jste v roli hlavního hrdiny mohli přibrat do své posádky, měl svou osobnost a svůj příběh. Mandaloriánský válečník, rytířka Jedi, pilot s tragickou minulostí a půl tuctu dalších… Všichni měli co říct. A nezapomenutelný zabijácký droid HK-47 patří k nejzábavnějším videoherním figurkám vůbec.

Přidejte skvěle napsané postavy k lákavému příběhu o odhalování osobních i galaktických tajemství. Dodejte známé dabéry jako Jennifer Haleovou nebo Phila LaMarra, kteří s kolegy namluvili tři stovky postav a nahráli přes patnáct tisíc replik. Zkombinujte s na svou dobu nevídaným systémem, který animace obličejů upravuje podle zrovna vyslovovaných hlásek. A dostanete něco jedinečného, co zaslouženě sklidilo nadšené recenze.

Foto: Lucasfilm Games KotOR vypráví jedinečný příběh i díky nezapomenutelným postavám. Třeba droidovi-zabijákovi HK-47

Knights of the Old Republic posbírali hromadu cen pro hru roku, ať už na známé oborové akci Game Developers Conference, od Britské akademie filmového a televizního umění, nebo od renomovaných herních médií jako GameSpot, PC Gamer, IGN a nespočtu dalších. Získal i řadu dílčích ocenění, především za svůj scénář – anebo třeba za nejlépe napsanou postavu v podobě droida HK-47. Na agregátoru recenzí Metacritic má verze pro Xbox hodnocení 94 procent, pro PC jen o jednotku nižší. KotOR je prostě kult.

Odrazilo se to i na prodejích. Pár dní po červencové premiéře na Xboxu si hra našla čtvrt milionu zákazníků a obchody hlásily vyprodáno. Na podzim se přidalo vydání na PC, za další rok tak mohli v BioWare i LucasArts slavit dva miliony prodaných kusů. Další oživení prodejnosti přinesly po deseti letech verze pro telefony, před dvěma lety se pak KotOR dostal na Nintendo Switch. Odkaz republikových rytířů Jedi je ale mnohem masivnější.

Rok a půl po prvním dílu vyšlo pokračování, které už však měli na svědomí vývojáři ze studia Obsidian Entertainment. LucasArts totiž tlačili na čas, ale BioWare se šibeniční termíny nepozdávaly. Tak alespoň doporučili kamarády a kolegy z Obsidianu. Pro mnohé bylo v mnoha ohledech dokonce lepší než jednička – například naklánění se na temnou či světlou stranu Síly mělo ještě větší vliv na hru –, ale trpělo narychlo slátaným koncem. Ačkoliv práce nadšených fanoušků, která odhalila nevyužité herní zdroje či kousky scénáře, tento nedostatek dokázala částečně zacelit.

Kromě druhého dílu vznikla také masivně-multiplayerová hra The Old Republic, jež rozsáhlý příběh Star Wars posouvá ještě dál a činí tak právě na základě příběhu KotOR. Jenže dvacet let starý titul svůj vliv dostal i mimo videohry. V animovaném seriálu Klonové války se měla objevit postava Darth Revana, jednoho ze dvou Jediů z příběhu KotOR, jenž se postavil na stranu temnoty. Přes střižnu se scéna nedostala, ale tvůrci ji alespoň později zveřejnili. Revan se nicméně objevil ve zmiňované The Old Republic, nadšenci do Star Wars a současně stavebnic LEGO se ho dočkali také v podobě plastové figurky.

V animovaných Povstalcích se zase události z Knights of the Old Republic i z druhého dílu několikrát připomínají. A v Mandalorianovi se objeví obří ještěropříšera jménem krayt. Jasně, hádáte (nebo vzpomínáte) správně, přesně toto dračí monstrum bylo i v KotOR. „Koukal jsem na Mandaloriana a říkal jsem si, že ta epizoda není nic moc. Jdou lovit krayta, co žije v jeskyni? To je ale blbost… Ale počkat, to je přece z naší hry! Pak mi to došlo, vždyť přesně tohle bylo v KotOR. Takže už jsem si neříkal ‚je to špatné a nelíbí se mi to‘, ale ‚už chápu, proč je to špatné‘. Protože to bylo jako v naší hře, kde jsme draka dali do jeskyně, protože jsme nedokázali animovat jeho pohyb mimo ni,“ přidal pobaveně hlavní designér hry Ohlen.

Hra samozřejmě měla vliv na další tvorbu BioWare – princip hlavního hrdiny obklopeného několika kumpány s velkým důrazem na jejich vlastní osobnosti a osudy spolu s rozsáhlými dialogy a komplexním příběhem zopakovaly Mass Effect, Jade Empire i Dragon Age. Ale i takový James Gunn, režisér marvelovských Strážců galaxie, se nechal slyšet, že první KotOR je jeho nejoblíbenější videohra. A že spolu s Mass Effectem ovlivnil i zfilmování Guardians of the Galaxy. Ačkoliv sci-fi příběh o partě nedokonalých hrdinů tváří v tvář kosmickým hrozbám je poměrně univerzální námět.

Před dvaceti lety se jednoduše zrodila legenda, byť to slovo bývá v popkulturní tvorbě nadužívané. V případě KoTORu je ale na místě. Hra nabídla dlouhé desítky hodin hratelnosti založené na žánrových zkušenostech BioWare. Přinesla napínavý příběh s možnostmi volby, skvělým scénářem a s povedeně provedeným zvratem. Poskytla zážitek v mnohém věrnější dřívějšímu duchu Star Wars než třeba nová trilogie. A kdyby nebyla kultovní klasikou, nejspíš by se nechystal moderní remake Knights of the Old Republic. Byť se spekuluje, že jeho vývoj je v problémech.

Ať už na něj počkáte, nebo hru po dvaceti letech zkusíte, dejte si každopádně pozor. Nezjišťujte si o jejím příběhu příliš mnoho informací. Dovedlo by vás to ke zklamání. Zklamání vede ke hněvu. Hněv vede k nenávisti. Nenávist vede k utrpení. A na temnou stranu Síly.