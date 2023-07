Před 25 lety zachránili vojína Ryana. Spielbergův válečný velkofilm uchvátil nejen vyloděním za 400 milionů

Spustí se rampa výsadkového plavidla. A s ní i německá palba. Desítky, stovky amerických vojáků padají mrtví do vln. Přesto jejich spolubojovníci pomalu postupují vpřed. Vstříc nepřátelským bunkrům. A později i k osvobození Evropy. Druhá světová válka je jednou z nejvýznamnějších kapitol lidstva a jako taková patří k příběhům, které různé druhy médií vyprávějí nejčastěji. Nad drtivou většinu z nich ční film Zachraňte vojína Ryana.

Válečný velkofilm Stevena Spielberga se do kin vylodil 24. července roku 1998. Už před pětadvaceti lety dosáhl snímek Zachraňte vojína Ryana věhlasu – a dodnes patří k nejoceňovanějším počinům nejen v rámci svého žánru. Diváky i kritiky si získal od prvních okamžiků, strhující úvod zobrazující vylodění v Normandii patří k těm nejikoničtějším a nejzapamatovatelnějším scénám v historii kinematografie.

„Dobře si pamatuji, jak mi jeden veterán vyprávěl, že všechno na pláži bylo rozostřené. Ne jako mlhavé vzpomínky, protože si naopak pamatoval každé zrnko písku, jak měl tvář zarytou v zemi, když ho k ní přibila nepřátelská kanonáda. Ale že všechno viděl rozmazaně. A do toho slyšel každý výbuch, vnímal každý otřes a každý výstřel z děla, který dopadl na pláž,“ popisoval před pěti lety v rozhovoru u příležitosti dvaceti let od premiéry režisér. Ve svém díle tyto okamžiky přiblížil tomu nejširšímu publiku.

Jako vystřižená ze vzpomínek mužů, kteří se 6. června 1944 vydali přes Lamanšský průliv do Francie, byla stěžejní scéna celého filmu. Dvacetiminutové vylodění na pláži s kódovým označením Omaha. Její natáčení v Irsku spolklo dvanáct milionů dolarů, v tehdejším kurzu zhruba čtyři sta milionů korun, přibližně pětinu celkového rozpočtu téměř dvouapůlhodinového snímku. Zabralo měsíc práce, vyžádalo si stovky pracovníků, tisícovku komparzistů z irských ozbrojených sil i další tisícovku figurín, které živé herce doplňovaly.

Stejně jako spojenecká vojska se ale samotný film po ohromujícím úvodu přesunul z pláže. Desaturovaný, chaotický, smrtící střet vyměnil za komornější, ale stále nebezpečnou a místy až nervy drásající – a vybranými vojáky neoblíbenou – misi s cílem zachránit titulního vojína, posledního přeživšího ze čtyř bratrů Ryanových. Film se v tom mimochodem velmi volně inspiroval několika skutečnými válečnými osudy, kdy rodiny přišly o všechny své syny či přežil právě jen jediný.

Nesourodou skupinku vojáků vedl Tom Hanks jako zkušený, ale traumatizovaný kapitán Miller. Roli vojína Ryana ztvárnil Matt Damon. Historky o tom, jak museli herci – mezi jinými třeba Vin Diesel – pod pomyslným Hanksovým velením tvrdě trénovat, zatímco Damon měl pohodičku, už dnes patří k filmovému folkloru. To aby vůči jeho postavě cítili právě takovou nevraživost, jakou by zažívali vojáci donucení riskovat své životy kvůli jedinému vojínovi.

Dostatečně autentickou i napínavou akci navíc Spielberg dokázal dobře namíchat s vypjatými osobními okamžiky. Do paměti se kolikrát hlouběji než dunění dělostřelby a rachot kulometů vryly mnohem méně velkolepé chvíle. Vzpomínáte například na scénu s nožem německého vojáka a ustrašeným Uphamem? Anebo na česky mluvící posádku německého bunkru? Či úplný závěr, který se přenese v čase vpřed?

Půl století od konce druhé světové války přitom nebyla doba, která by vysokorozpočtovými druhoválečnými filmy překypovala. Posledním srovnatelným počinem byl Příliš vzdálený most – mimochodem hvězdnými herci nabitý a i dnes zcela zhlédnutelný a zábavný –, ten však v době premiéry Zachraňte vojína Ryana byl už jednadvacet let starým snímkem.

„V naší rodině byla druhá světová válka důležité téma. Rodiče mluvili o Holocaustu, o válce, můj otec je veterán, sloužil u letectva od roku 1942 až do konce války. Takže jsem s vědomím toho všeho vyrůstal. Proto jsem si toto téma vybral,“ popsal Spielberg pro LA Times důležitý vliv na svou filmovou tvorbu. A to včetně jejích úplných počátků v mládí, jak nedávno ukázal v autobiografickém snímku Fabelmanovi. Silná rodinná zkušenost ho neopouštěla ani v dospělosti, před pětadvaceti lety tak pomohl spustit (po boku méně bombastické, ale o to naturalističtější Tenké červené linie) novou vlnu diváckého zájmu o kritický konflikt minulého století.

Spolu s Hanksem se tři roky po Ryanovi podílel na vzniku neméně kultovního seriálu Bratrstvo neohrožených. Do kin krátce po Zachraňte vojína Ryana zamířily filmy Nepřítel před branami nebo Pearl Harbor, v televizi se objevil Pacifik… Sám režisér navíc stál u zrodu dnes už ikonické značky videoherních stříleček Medal of Honor, na jejichž odkaz navázaly válečné akce Call of Duty. V obou byste našli okamžiky jako vyňaté ze Spielbergova díla. To rezonuje i v současnosti, o jeho vlivu na svůj válečný epos Dunkerk hovořil i Christopher Nolan.

Dalekosáhlému dopadu nicméně předcházel okamžitý úspěch. Saving Private Ryan, jak zní originální název filmu, utržil půl miliardy dolarů. Spielbergovi vynesl prestižního režisérského Oscara a pro své tvůrce znamenal ještě čtyři za kameru, střih, zvuk a střih zvuku. Tom Hanks si vysloužil nominaci za nejlepší herecký výkon. Spielbergův tradiční spolupracovník John Williams zase za hudbu. Dalších nominací (celkem jich bylo jedenáct) i jiných cen byl nespočet. „Neočekával jsem takový úspěch. Pár lidí z mého okolí mi říkalo, že je film příliš náročný. Bál jsem se, že na něj nikdo nepřijde,“ prohlásil v minulosti filmař.

Přesto ta nejcennější trofej válečnému velkofilmu unikla. Dodnes to patří k velkým kuriozitám v historii Cen Akademie. Oscara za nejlepší filmu roku 1998 si totiž neodnesl Ryan, ale… Zamilovaný Shakespeare. Už tehdy vítězství romantické veselohry s historickým nádechem vyvolalo pobavené či udivené výrazy ve tvářích diváků i mnoha kritiků. A také spekulace o producentech, kteří prý velmi důrazně nutili herce k propagaci zamilovaného filmu a všemožně se snažili o jeho „tlačenku“.

Dějiny sice změnit nelze, v roce 2015 ale magazín The Hollywood Reporter oslovil členy Akademie s anketou, jak by hlasovali s odstupem času. (A to nejen o tomto Oscarovi, o pár let dřív by například podle stejné ankety Forresta Gumpa vystřídalo v roli nejlepšího filmu Vykoupení z věznice Shawshank.) Místo Shakespeara by vyhrál Spielberg.