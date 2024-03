Před 30 lety zmizel Homer v živém plotu aneb Jak se z milé scény stal nejslavnější gif internetu

Uložit 0

Chtěl jen navštívit svého souseda a něco s ním podniknout, jinak věčný dobrák Ned Flanders ho ale diplomaticky odmítl, a tak Homeru nezbylo nic jiného, než se zase vypařit. A není přece lepší únikové cesty než živý plot, který dvorky Flandersových a Simpsonových odděluje. Právě do něj hlava žluté rodinky zajela takovým způsobem, až se z toho stala jedna z nejslavnějších scének internetu. Dokonce tak moc, že gif později použil sám Homer – a také Adidas, který ji otiskl na své tenisky.

Před pár dny to bylo přesně 30 let od momentu, co se ve Spojených státech odvysílal šestnáctý díl páté řady seriálu Simpsonovi. Na epizodě s názvem Homer miluje Flanderse by nemuselo být nic zvláštního. Zkrátka jeden z dalších zábavných výtvorů Jamese L. Brookse, Matte Groeninga a Sama Simona. Ostatně ani oni netušili, že právě tento díl dá vzniknout pohyblivému obrázku, který o dvacet let později ovládne diskuzní fóra a konverzace.

„Scéna vycházela z mého dětství, kdy jsem procházel živými ploty v sousedství a předstíral jsem, že procházím dimenzemi,“ vzpomíná pro magazín Vulture David Mirkin, jeden ze showrunnerů Simpsonových, který s nápadem přišel. „Můžete to udělat jen párkrát, pak po vás zůstane díra. Jsem si jistý, že jsem lidem na živých plotech tehdy způsobil škody za tisíce dolarů,“ doplňuje a odkazuje na nezapomenutelný gag, jenž diváci poprvé viděli 17. března 1994.

Vzhledem k tomu, že je Mirkin velkým fanouškem sci-fi a miloval všemožné průniky dimenzemi a vesmírnými bránami, měl velmi jasnou představu, jak by měla být scénka nakreslena. Animátoři ji museli minimálně pětkrát upravovat, aby byl pohyb správně pomalý a zároveň navodil trochu děsivější atmosféru (i proto je v původní verzi dramatická hudba). Televizní diváky jistě pobavila, ovšem její boom přišel až o několik let později.

V polovině devadesátých let byl internet ještě v plenkách, proto se její úspěšnost, potažmo úspěšnost celého dílu, měřila jen podle sledování v televizích Američanů. Přesná čísla nejsou známá, ale během svého úvodního vysílacího týdnu se stal třetím nejlépe hodnoceným na stanici Fox, hned za novými epizodami podobně nezapomenutelných seriálů Beverly Hills, 90210 a Melrose Place. Žil si vlastním životem. Celých asi šestnáct let.

Až v roce 2010 – v době, kdy internet začaly zaplavovat krátké pohyblivé obrázky, známé jako gify – přišel zlom, když se Homerův únik živým plotem dostal do tehdejší webové databáze GIFGarage. Dost možná šlo o vůbec první výskyt této scénky ve formě takzvané reakčního gifu, respektive animace předurčené pro posílání lidem v online komunikaci. Dnes se gify nepoužívají prakticky pro nic jiného než jako vtipné reakce.

Asi o dva roky později se na sociální síti Tumblr objevila verze bez pozadí, tudíž si lidé mohli Homerův pohyb umísťovat do různých grafik, čímž se zvyšoval její výskyt. V roce 2014 se Homer Simpson Backs Into Bushes dokonce objevil na newyorské výstavě gifů Museum of Moving Images, kam bylo vybráno pouhých sedmatřicet gifů. Popularita se začala zvedat, zřejmě i díky tomu, že už nešlo jen o pouhý gif, ale o mustr pro lidskou kreativitu.

On this day 30 years ago, the “Homer Simpson Backs Into Bushes” scene aired on The Simpsons. pic.twitter.com/aLAQ5yO27K — Know Your Meme (@knowyourmeme) March 17, 2024

Tím, že je scéna opravdu krátká a nenáročná na jakoukoliv větší postprodukci, lidé si z ní začali dělal screenshoty, které umísťovaly na bílé pozadí s výrazným, často vtipným reakčním textem. Ano, přesně tímto způsobem začaly takzvané memy. A Homer se postupem času stal jednou z ikon těchto obrázků. Nadšenci do internetových srandiček s ním začali dělat psí kusy a dnes existují tisíce variant, jak se jeho zmizení v zeleni dá nápaditě uchopit.

„Když jsem to viděl poprvé jako meme, samozřejmě jsem si to uložil do telefonu. Je to perfektní reakce na vyjádření toho, že ‚tu nemusím být a raději se prostě vypařím‘,“ zmínil Cesar Mazariegos, jeden z producentů Simpsonových, který rostoucí oblibu scénky využil i pro jednu epizodu seriálu, kdy ji coby gif použil samotný Homer v textové komunikaci. „Má to zásah, rozvíjí to v lidech představivost,“ zmínil pro Vulture její původní autor David Mirkin.

Dnes zřejmě neexistuje uživatel sociálních sítí a internetu obecně, který by Homer Simpson Backs Into Bushes neznal. Dostala se do všech gifových databází, je jí plný Google a mimo jiné rezonovala také v Adidasu, který ji před rokem umístil na jedny ze svých nejznámějších tenisek, na Stan Smithy. Když už tedy lidé dostali možnost Homera v živém plotě i nosit, něco to znamená.