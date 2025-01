Před pár lety jim shořely všechny zásoby. E-shop 4camping vstal z popela a teď se přiblížil miliardě

Uložit 0

Jaroslav Skalka a Petr Burian jsou – jako mnoho dalších Čechů – velcí milovníci kempů, lesní turistiky a dalších outdoorových aktivit. Dovolené v přírodě jim ale nestačily. Nejprve založili katalog kempů DoKempu.cz, poté se stali i hlavními organizátory Výstavy stanů. A právě tam se setkali s dalšími nadšenci do outdooru, se kterými v roce 2012 rozjeli internetový obchod 4camping.

Už o dva roky později otevřel 4camping první prodejnu v Praze, později expandoval na Slovensko nebo do Maďarska a představil privátní značku Zulu, která vyrábí stany, spacáky, karimatky, batohy a další vybavení pro pobyt v přírodě. Zdálo se tak, že tento e-shop nic nezastaví. V roce 2021 však přišel požár, který zničil veškeré jeho zboží. „Přišli jsme téměř o vše, zbylo nám ale odhodlání i nadšení pro outdoor,“ líčí zakladatelé 4campingu.

Jak popisuje server Euro, pár hodin před událostí Skalka s Burianem oznamovali svým zaměstnancům nejsilnější prodejní měsíc v historii firmy – a o chvíli později stáli před hromadou trosek, ze které už nešlo nic zachránit. Nejprve si mysleli, že je to konec, nakonec se ale nevzdali a rozhodli se, že svůj e-shop zvednou z popela. Požár sice předznamenal několikaměsíční výpadek tržeb, firmě se ovšem podařilo vrátit se k růstu. A to hlavně díky zákazníkům, kteří nakupovali, co se dalo, aby udrželi 4camping při životě.