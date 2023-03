Před třicítkou úspěšně prodal dvě firmy. Důležité je dívat se na hotovost v momentě prodeje, radí

Pět let dával dohromady vývojářskou agenturu, pět let pak fintechový startup. Oba byznysy čerstvě třicetiletý Marek Kříž již prodal – svůj podíl v Zalotu, které se zaměřuje na digitalizaci finančních služeb, teprve koncem loňského roku. Za nekomunikovanou částku jej odkoupil developer nemovitostí, Křížův původní společník Martin Šetek ve firmě zůstává nadále. Své zkušenosti teď chce Kříž využít v budování nového startupu.

Byznys má mladý podnikatel v podstatě v krvi. Poprvé ho – konkrétně bufet pro dělníky z Třineckých železáren – rozjel s kamarádem, když mu bylo devět let. Na střední škole pak například o přestávkách budoval e-shop s módními doplňky, což jej nakonec dovedlo k založení online marketingové agentury Firemedia, z níž se časem oddělila samostatná firma Devx pro vývoj webů a aplikací. I tu prodal.

Tyto podnikatelské štace Kříž posledních pět let zastřešuje do skupiny Point FM, v níž – jak sám přiznává – udělal i několik kroků vedle. „Něco jsem prodal, něco zavřel nebo předal, ale zároveň vygeneroval obraty přesahující sto milionů korun, a to bez pomoci investorů,“ komentuje pro CzechCrunch.

Nejúspěšnějším projektem Point FM bylo již zmiňované Zaloto, v němž Kříž spolu s Martinem Šetkem od roku 2019 digitalizovali nejdřív hypoteční, následně i další trhy nabízející finanční služby. Za tři roky vyrostli na předloňské tržby necelých 26 milionů korun a uživatelé přes platformu poptali hypotéky v objemu 40 miliard korun.

Zakladatelé Zalota Marek Kříž (vlevo) a Martin Šetek

Hypoteční mánie a obrovská poptávka klientů přitom byznys Zalota téměř srazila, a muselo se tak interně přetransformovat. Po proměnách trhu z minulého roku nyní vyřizuje více spotřebitelských půjček a také propojuje zákazníky s neveřejnými nabídkami developerských projektů. K dalšímu rozvoji již ale dojde bez Kříže: „Se Zalotem se loučím prodejem do rukou developera.“

Ve firmě držel poloviční podíl, za jakou částku jej koncem loňského roku prodal, nekomentuje. Jeho spolupodílník Šetek v Zalotu nadále zůstává a přináleží mu podíl 52 procent, novými spoluvlastníky jsou R&Z Private Holding podnikatele Lukáše Randy s podílem ve výši 38 procent, zbylých 10 procent připadá Josefu Lebedovi.

Byznysové rady, které by se mohly hodit

„Na jednom eventu kdysi Tomáš Čupr říkal, že člověk prodává firmu ze dvou důvodů. Buďto už ho nebaví, anebo ví více než ostatní. Vždy jsem cílil na exit. Zatím jsem žádnou firmu nebudoval jako životní projekt,“ komentuje Kříž důvody, proč se rozhodl svůj podíl v Zalotu prodat.

Zároveň doplňuje, že jeden projekt nedokáže budovat deset nebo patnáct let a že po čtyřech či pěti letech má již nutkání pustit se do něčeho nového. „A zatím to vychází. Pět let jsem budoval agenturní byznys, dalších pět let pak fintech Zaloto.“ Kříž tak již dvakrát prodal fungující byznys. Vždy si přitom zakládal na tom, ať jsou transakce vyplacené rychle a plně v hotovosti.

„Některé lokální stamilionové nebo miliardové transakce na papíře podle mého spíše uškodily zakladatelům, na které to vrhá světlo a vystavuje je to zbytečnému tlaku,“ upozorňuje Kříž s odkazem na běžnou praxi, kdy medializované částky o prodejích startupů neukazují plnou realitu.

Často totiž smlouvy obsahují dodatky například o tom, že v hotovosti je vyplacená jen malá část sumy, další pak v akciích kupující společnosti, které ale zakladatel například rok nemůže prodat. Běžně je navíc konečná cena závislá i na výsledcích, jakých bude firma dosahovat po jejím prodeji.

„Moje poučení, které mi potvrdilo také několik lidí z české startupové scény, je, že je opravdu důležité dívat se na hotovost v momentě prodeje. Hodně obchodů a prodejů do rukou větších subjektů i u nás proběhlo výměnou akcií, jejichž hodnotu si ale většina startupistů neumí dostatečně dobře zanalyzovat,“ upozorňuje Kříž.

Dále přiznává, největší chybou, kterou startupy dělají a Kříž ji udělal také, bylo, že si na transakci nevzal poradce z oblasti fúzí a akvizic (známé i jako M&A).

Hodně prodejů firem i v Česku proběhlo výměnou akcií, jejichž hodnotu si ale většina startupistů neumí dostatečně zanalyzovat.

„Já osobně nejsem moc zvyklý hrát hry, věci komunikuji naprosto transparentně a často úplně přímočaře. Na kolik byznys valuuji, kdy takovému obchodu dávám deadline, proč tomu tak je. Nekorektní ‚protihráči‘ by takového jednání ale mohli snadno zneužít. To jsou chyby, kterých by se člověk vyvaroval, kdyby poradce měl,“ radí.

Nyní se Kříž rozhlíží po nových příležitostech, kdy se chce pod hlavičkou Point FM zaměřit na oblasti takzvaného medtechu (propojení zdravotnictví a technologií), fintechu nebo konzultantských služeb. Ostatně již během prvních měsíců po prodeji Zalota několika marketingovým a vývojářským agenturám pomáhal s nastavením managementu. Výsledkem těchto aktivit je nyní i spolupráce s agenturou Ackee pod značkou Point FM Studio.

„Budeme dodávat konzultace v oblasti low/no-code řešení a implementace technologií umělé inteligence,“ přibližuje Kříž s tím, že Ackee do spolupráce vstupuje jako technologický partner. Kromě toho ale nyní Kříž hledá konkrétní startup, do nějž by vstoupil jako investor a aktivně mu pomáhal. Nebo nový sám postaví. „Chci najít firmu, která ročně utrží nižší desítky milionů korun a ideálně jí pomůžeme k růstu na desetinásobek,“ dodává.