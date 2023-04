Předvídají budoucnost a rozvážejí ve špičce. Startup, co pomáhá Rohlíku i Zásilkovně, jde do zahraničí

Řeší problémy jiných firem: projekt Bevy.city vydělává na dopravních špičkách, ve kterých společnosti nestíhají svým zákazníkům rozvážet balíčky. On to umí. A dělá to předpovídáním budoucnosti. Dokáže totiž odhadnout, že si klient třeba na příští dva dny objedná více rozvozů, díky tomu se umí dopředu připravit a splnit, co si zákazník přeje. Přesně na tom si mladý projekt postavil svůj byznys. Bevy.city začal se svými službami v Praze a okolí zhruba před rokem. Teď hlásí, že aktuálně měsíčně utrží sedm milionů korun a každý další měsíc číslo navýší o třetinu.

Zmíněné předpovídání budoucnosti tu mají velmi dobře podložené daty. Analyzují ta z provozu logistiky, ale i s ohledem třeba na chování a poptávku zákazníků či vytíženost jednotlivých segmentů. A s daty dispečink dokáže dynamicky měnit trasy kurýrů a vypočítávat jejich výhodnost.

Jak už bylo řečeno, startup působí v Praze a jejím blízkém okolí, a to díky flotile výhradně elektrických vozů. Ta se za necelé dva roky působení rozšířila ze čtyř vozidel na víc než 80 a rozváží pro firmy jako Rohlik.cz, Zásilkovna, Liftago, Country Life, NutritionPro, Yes Krabičky nebo Sfood. Má na 120 kurýrů a 12 spolupracovníků.

Pokud vše půjde podle plánu, do konce roku by prý Bevy.city mohlo dosáhnout tržeb ve výši 170 milionů korun. Což by znamenalo růst zhruba o pětinu oproti roku 2022. V době, kdy se e-commerce příliš nedaří.

Bevy.city ale má své předpovědi. A k nim patří přesvědčení, že stejný model, se kterým se firmě daří růst v Česku, bude fungovat i v zahraničí. Aktuálně ho firma spustila v německém Mnichově, kde začíná s deseti elektromobily, jejich počet pak do konce letoška hodlá navýšit na 80.

Foto: Bevy.city Ladislav Janckulík, zakladatel Bevy.city

„Před expanzí do zahraničí jsme podrobně analyzovali situaci na jednotlivých trzích a Mnichov jsme vybrali s ohledem na jeho ekonomickou vyspělost a vstřícný přístup k udržitelnosti“ uvádí Ladislav Janckulík, jeden ze dvou zakladatelů startupu.

Bevy.city buduje společně s Ondřejem Kočím, seznámili se spolu, když oba pracovali pro Rohlík. Janckulík měl na starosti motivační program pro kurýry, Kočí byl sám kurýrem a později vedoucím logistiky.

Oba postupně z internetového supermarketu odešli a když se později potkali, začali budovat právě Bevy. Od začátku bylo jasné, že Janckulík je hodně analytický, zatímco Kočí přináší mnoho zkušeností „z terénu“. A brzy začalo být zřejmé, že oba pohledy můžou přetavit v byznysově zajímavý projekt. Už loni se firma pro CzechCrunch vyjádřila, že stále dosahuje provozního zisku hospodaření, jeho konkrétní výši ale nechtěla specifikovat.

Loni také zároveň získala od fondu Nation 1 investici ve výši jednoho milionu eur, a to na podporu vývoje datové analýzy, stavbu infrastruktury, znásobení vozového parku i expanzi do dalších lokalit. „Spojením elektromobility a dnes široce rozšířeného využívání logistických služeb se Bevy.city trefilo do černého,“ uvedl k tomu řídící partner fondu Marek Moravec.

Už v tu dobu se startup na zahraniční trh chystal. Teď věří, že nezůstane jen u Mnichova. Hlásí do budoucna ambici rozšířit se do dalších německých měst, ale i jiných evropských zemí.