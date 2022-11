Špičkám se firmy vyhýbají, mladý startup naopak rozváží během nich. Získal desítky milionů

Takzvané doručení poslední míle, tedy v poslední fázi logistického procesu z distribučního centra ke koncovým zákazníkům, je pro mnoho hráčů oříškem. I klasické a velké přepravní společnosti se například snaží vyhýbat rozvozům během dopravních špiček. Mladý startup Bevy.city na to ale jde jinak a svými službami pokrývá právě tuto dobu. Jeho schopnosti využívají třeba Rohlík, Zásilkovna nebo Liftago a v dalším škálování byznysu mu pomohou investoři z fondu Nation 1.

Bevy.city své řešení zakládá na dynamickém modelu plánování tras až do poslední chvíle před doručením, navíc se opírá čistě o elektromobilitu. „Viděli jsme příležitost na trhu v pokrytí během doručovacích špiček, kterým se klasické společnosti vyhýbají. Přitom právě v této době je rychlé doručení pro zákazníky klíčové. Analýzou nejvytíženějších hodin různých segmentů dokážeme předpovědět, kdy bude o co zájem, a náležitě se na rozvoz připravit,“ komentuje zakladatel startupu.

Své služby začalo Bevy.city nabízet loni, v začátcích svůj provoz zakladatelé financovali z vlastních úspor. Relativně rychle se však překlopili do černých čísel, čímž si na další škálování začali přímo vydělávat sami. Aktuálně má firma vozový park o šestatřiceti autech, ještě letos jej přitom plánuje zdvojnásobit. A kromě už zmíněných firem její služby využívají i Country Life, NutritionPro nebo Sfood.

„Zásilkovna – stejně jako například Rohlík a další klienti – předá Bevy k doručení během kapacitních špiček část svých zásilek. Jsme schopni reagovat velmi flexibilně, garantujeme dodání do tří hodin od objednávky,“ přibližuje pro CzechCrunch Janckulík, jenž do založení firmy vložil značnou část svých úspor. Tržby startupu za loňský rok dosáhly 15 milionů korun, nyní roste každý měsíc dvojnásobně a do konce roku očekává nárůst tržeb na 140 milionů. Podle vyjádření Bevy.city firma pořád dosahuje provozního zisku hospodaření, jeho konkrétní výši ale nechce specifikovat.

Foto: Bevy.city Ladislav Janckulík, zakladatel Bevy.city

V letošním roce přitom e-commerce trh meziročně klesá, což se projevuje mimo jiné i menším objemem přepravovaných zásilek. Jak na nedávném e-commercovém eventu CzechCrunche prozradili zástupci logistických hráčů Zásilkovna a Dodo, zatímco poslední léta obě firmy rostly dvojnásobným tempem, letos očekávají nabírání objemu „jen“ v desítkách procent.

Jak v takové situaci dokáže růst mladý startup? „Náš byznys je specifický v tom, že svým obchodním partnerům poskytujeme pružné navýšení kapacit. V podstatě jim tak pomáháme optimalizovat provoz a poskytujeme alternativu k nejistým investicím do rozšiřování vlastního vozového parku a lidských zdrojů. Tento model se ukazuje jako velice životaschopný, o čemž svědčí i výrazný růst našich tržeb,“ odpovídá Janckulík.

Bevy.city buduje Janckulík společně s Ondřejem Kočím, seznámili se během práce pro Rohlík. Janckulík měl na starosti motivační program pro kurýry, Kočí byl naopak sám kurýrem. Přestože v začátcích stáli na opačných stranách barikády a měli negativní vztah, postupně jej proměnili na přínosnou spolupráci – Kočí poskytoval cenný feedback, díky kterému mohl Janckulík vylepšovat motivační programy. Jejich spolupráce pokračovala i poté, co se Kočí ve firmě vypracoval do pozice vedoucího logistiky.

Následně ale Janckulík z Rohlíku odešel a po určité době se začal věnovat vlastnímu startupu. O nějaký čas později se opět potkal s Kočím, jenž také v mezičase změnil působiště. Opět se dohodli na spolupráci, přičemž se nyní v budování byznysu doplňují – Janckulík je hodně analytický, zatímco Kočí přináší mnoho zkušeností „z terénu“.

S rozvojem firmy jim nyní pomohou také investoři. Fond Nation 1 do Bevy.city investuje jeden milion eur, asi 25 milionů korun, na podporu vývoje datové analýzy, stavbu infrastruktury, znásobení vozového parku i expanzi do dalších lokalit. Zatím startup své služby nabízí v Praze a jejím blízkém okolí, aktuálně již ale zkoumá možnosti vstupu na blíže nespecifikovaný zahraniční trh.

Foto: Nguyen Duy McLavin Marek Moravec, Managing Partner investičního fondu Nation 1

„Spojením elektromobility a dnes široce rozšířeného využívání logistických služeb se Bevy.city trefilo do černého. Oceňujeme všechny projekty, které se snaží pozitivně ovlivnit svět, a právě odvětví logistiky považujeme za jedno z míst, ve kterých je ekologická a udržitelná revoluce potřeba. Ve směru, který firma nabrala, vidíme vizi a perspektivu, kterou jsme se proto rozhodli podpořit,“ komentuje managing partner Nation 1 Marek Moravec.

Janckulík přitom zdůrazňuje, že s Bevy.city se od začátku snaží být takzvaně „data-driven“, tedy sbírá a analyzuje velké množství dat nejen z provozu, ale i s ohledem na chování a poptávku zákazníků či vytíženost jednotlivých segmentů. Díky tomu dokáže odhadnout objem zakázek v následujících dnech a flexibilně se na rozvoz připravit.

„Tyto predikce máme již na opravdu pokročilé úrovni. Například dokážeme předem odhadnout, že nám zítra bude volat náš klient, že v dalších dvou dnech budou potřebovat více rozvozů než obvykle. My mu hned můžeme potvrdit, že s tím počítáme, protože jsme měli čas se připravit. Náš dispečink pak dokáže dynamicky měnit trasy kurýrů a vypočítávat jejich výhodnost,“ přibližuje Janckulík své řešení.