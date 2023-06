Přenosná herní mašina ROG Ally dorazila do Česka. Je lehčí, výkonnější i dražší než Steam Deck

Tento týden se v českých obchodech představila herní novinka ROG Ally od společnosti Asus. Zařízení určené především těm, kteří cítí touhu zahrát si třeba Cyberpunk 2077 ve vlaku nebo Forzu Horizon v autobuse. Anebo prakticky jakoukoliv jinou – a klidně novější a graficky ještě náročnější – hru na cestách či na gauči. Oproti konkurenci totiž Ally není omezený na nabídku žádného z obchodů s PC hrami. Cokoliv si odkudkoliv nainstalujete, to si zahrajete. A to nejspíš na vysoké detaily a se solidní hodnotou fps.

Kapesní konzole, přenosný počítač, handheld… Nazývat ROG Ally můžete všelijak, ale když se to tak vezme, slovo počítač je dost možná nejpřesnější. Jen je prostě ve vcelku neobvyklé a kompaktní formě s tlačítky a páčkami z gamepadu. Běží na něm Windows 11, najdete v něm víceméně hardware z herních laptopů, spustíte na něm hry ze Steamu, Epicu, Xbox Game Passu i GOGu, ale klidně třeba i Excel (ale proč?!). To vše v černo-bílém provedení, s „gamerským“, přesto poměrně decentním designem – a naštěstí s nastavitelnými RGB světélky.

ROG Ally od tchajwanského Asusu tento týden dorazil na český trh s cenovkou 19 490 korun. Podle zástupců firmy se po prvních objednávkách jen zaprášilo, nicméně Alza, CZC nebo třeba Datart už hlásí ještě červnové dodání dalších kusů. Zákazníků je bezesporu dost i díky tomu, že kdovíjakou konkurenci ROG Ally nemá. Zájemci o hraní na cestách – ale ve větším a výkonnějším balení, než nabízejí mobilní telefony – mají dnes prakticky na výběr buď Nintendo Switch, nebo Steam Deck od Valve.

Prvně jmenovaný může pro někoho být limitovaný ekosystémem Nintenda a jeho her, ačkoliv je nutné dodat, že právě na Switch seženete třeba nestárnoucí legendu jménem Super Mario. Anebo jednu z nejlépe hodnocených her současnosti i let minulých, novou Zeldu: Tears of the Kingdom. Steam Deck už je pro ROG Ally zajímavějším srovnáním, obě zařízení totiž míří spíš na počítačové hráče. Handheld od Valve nicméně nefrčí na Windows, používá operační systém SteamOS na základě Linuxu.

Pro běžného hráče to není kdovíjaká změna, standardně funkčních her z nepřeberné nabídky Steamu jsou pro Deck tisíce. Ale používat ho k neherním účelům coby „obyčejný počítač“ anebo pro videohry z jiných platforem už může být o něco krkolomnější, ačkoliv tato možnost tu stále je. Ally oproti tomu nabízí možnost využít úplně všechny herní launchery od Steamu až po Xbox Game Pass a používá standardní Windows 11. I když ovládání systému a aplikací páčkami nezní jako úplně velká výhra.

Foto: Asus Spojenec na cestách. ROG Ally je podobně jako Steam Deck ideální na hraní na méně obvyklých místech

Novinka je oproti Steam Decku také o něco lehčí (608 versus 669 gramů) a o něco užší i tenčí, ale především má značný hardwarový náskok. Je vybavena sedmipalcovým dotykovým displejem s rozlišením 1 280 na 1 080 bodů, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 500 nitů. Silnější model ROG Ally je osazený procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme s osmi jádry a šestnácti vlákny, 16GB operační pamětí, 512GB SSD úložištěm, o grafiku se stará integrovaný čip RDNA 3 se čtyřmi gigabajty VRAM a frekvencí 2,7 GHz.

Uživatelsky přívětivější řečí to je podle prvních recenzí velice solidní výbava klidně i na 60 snímků za sekundu ve Full HD rozlišení, a to i v novějších hrách. Opravdu náročným kouskům pak k plynulým hodnotám fps může pomoci snížení rozlišení na 720p. Podle promo materiálů Asusu má v sobě handheld skrývat výkon velmi těsně se blížící současným větším konzolím, to nicméně potvrdí až zevrubnější zkoušky.

Daní za to je nicméně zcela logicky výdrž baterie. První testy hovoří o tom, že při skutečně maximální zátěži se výrazně delšího času než přes hodinu hraní nedočkáte. Na druhou stranu, pro zkrácení chvíle ve vlaku to zní akceptovatelně. Otazníkem také může pro někoho zůstávat cena, aktuální verzi ROG Ally (o něco slabší a levnější varianta dorazí ještě letos) pořídíte za skoro dvacet tisíc korun, zatímco nejdražší Steam Deck je s cenovkou 679 eur zhruba o tři tisíce levnější. Ale také omezenější ve výkonu i nabídce her.