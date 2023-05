Nová Zelda rozdrtila i God of War. Prodala 10 milionů kopií za tři dny, předchozímu dílu to trvalo přes rok

V nové Zeldě: Tears of the Kingdom se opět zhostíte role hrdiny Linka

Vydání fantasy dobrodružství Zelda: Tears of the Kingdom bylo nesmírně očekávanou videoherní událostí. Nový titul jedné z nejslavnějších značek herní historie – a především pokračování extrémně dobře hodnoceného dílu Breath of the Wild – však i tato obrovská očekávání překonal. Sklízí převážně stoprocentní recenze, navíc se mu nesmírně daří i prodejně. Rozdrtil třeba i osvaleného bijce ze série God of War.

V pátek Zelda: Tears of the Kingdom vyšla. Nyní její tvůrci z japonského Nintenda hlásí, že za první tři dny si ji koupilo už přes deset milionů nadšených hráčů. To je samo o sobě na videoherní průmysl velmi úctyhodné číslo. Jenže nové Zeldě se to oproti většině konkurence povedlo s výrazným omezením, k dispozici je pouze na konzoli Nintendo Switch. V případě takto exkluzivních her je její premiéra bezprecedentně úspěšná.

Srovnejte Zeldu s nedávným Hogwarts Legacy, videoherním hitem ze světa Harryho Pottera. Čarovná hra vyšla na konzole nové generace i počítače, ale na dvanáct milionů prodaných kusů potřebovala dva týdny. Anebo si připomeňte další oslavovanou premiéru v podání sci-fi střílečky Cyberpunk 2077 od polského CD Projektu. Tu si za deset dní od vydání koupilo 13 milionů zájemců. A opět na PC i konzole dohromady.

Když se podíváte na videohry, které vyšly pouze na jednu platformu, je Zelda s deseti miliony naprosto nevídaný úkaz. Například nejnovější přírůstek do akční série God of War s podtitulem Ragnarok, jenž je k dispozici jen na PlayStation, dosáhl za úvodní týden na pět milionů prodejů. To přitom znamenalo historicky nejúspěšnější uvedení exkluzivní hry pro PlayStation. Zelda čísla boha války během pouhých tří dnů zdvojnásobila.

Tears of the Kingdom ale rekordně válcují i svou vlastní značku. Série Zelda patří v Japonsku a anglicky mluvících zemích k těm nejoblíbenějším (u nás přece jen nemá Nintendo takovou tradici) a novinka se nepřekvapivě stala jejím nejrychleji prodávaným dílem. V zájmu hráčů drtí i jinak fantasticky hodnocenou a dosud nejlépe prodávanou předchozí hru Breath of the Wild, na niž navazuje. A která na deset milionů prodaných kusů dosáhla až na podzim roku 2018. Vyšla přitom o rok dřív v březnu. Dnes už má mimochodem třicet milionů prodaných kopií.

Jsou nicméně vrcholky, na které ani Zelda nedosahuje. Například mašina na peníze jménem Grand Theft Auto V, která mimochodem letos v září oslaví už desáté narozeniny, na všech platformách utržila v den vydání 800 milionů dolarů. Na dosažení miliardy jí stačily dny tři. Zatím nejnovější Call of Duty si loni na podzim za první tři dny přišlo taktéž na 800 milionů dolarů. Při jednoduchém vynásobení sedmdesátidolarové ceny nové Zeldy počtem prodaných kopií dojdeme k číslu o sto milionů nižšímu.

Je však nutné nezapomínat na skutečnost, že Zelda: Tears of the Kingdom tyto špičky atakuje z pozice titulu dostupného pouze na Nintendo Switch. Což je zřejmě tím nejvyšším uznáním péče, kterou hře vývojáři věnovali. Na agregátoru recenzí Metacritic má nová Zelda 96 bodů ze sta. Z téměř stovky zaznamenaných hodnocení videoherních kritiků jsou jen dvě pod 80 procent. Také čeští recenzenti vychvalují otevřený svět, který nevede za ručičku, fantastickou atmosféru i nesmírnou volnost při kreativním řešení hádanek, soubojů či hrátek s fyzikou.

Tears of the Kingdom se tak ihned po vydání staly třetí nejlépe hodnocenou hrou pro Switch, před novinkou je pouze už zmiňovaný předchozí díl Breath of the Wild a zástupce ještě slavnějšího jména Super Mario Odyssey. Obě legendární série mimochodem spojuje jméno videoherního génia Šigerua Mijamota. Nedávno sedmdesátiletý designér už sice na Tears of the Kingdom nepracoval, ale v roce 1986 s Takašim Tezukou úplně první Zeldu vytvořil. Jen pár let poté, co vymyslel Maria. Dvě z nejmilovanějších – a nejprodávanějších – herních legend.