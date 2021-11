Obvyklým problémem sdílených dopravních prostředků je jejich poloha: dokud jich není obrovské množství, málokdy jsou tam, kde jsou zrovna teď zákazníci. Carsharingová společnost GreenGo přišla s projektem, díky kterému za firmu budou sdílená elektrická auta přesouvat jejich uživatelé, a to dokonce s nadšením. Služba StreetCrowd jim za to totiž platí.

StreetCrowd funguje na datech a algoritmech získaných od digitální firmy Ubiq. Ta uvádí, že je systém řízený umělou inteligencí, která zjišťuje, kde jsou jednotlivé vozy a kde by byla jejich optimální poloha. Bere přitom v potaz jak historická data, tak třeba počasí nebo aktuální akce ve městě. Pak posílá uživatelům oznámení – kdo chce, může vozy za odměnu přeparkovat.

Když GreenGo a Ubiq zahájily loni takovou spolupráci v Budapešti, Ubiq uvedl, že denní pronájmy vozů se zvýšily o 40 procent. Do aplikace StreetCrowd se rychle přihlásilo přes 600 lidí a pro další firma musela zavést čekací listinu. Celý projekt má být nejen finančně výhodnější pro GreenGo než dosavadní najímání brigádníků speciálně pro přeparkovávání. Zároveň by měl podle firmy Ubiq vést i k vyšší loajalitě zákazníků.

Služba StreetCrowd už vedle Budapešti funguje v Berlíně, Washingtonu, Hamburku, Seattlu nebo Mnichově. V Česku je teď dostupná v Praze, kde se také elektrická auta GreenGo pohybují. Typicky je vůz třeba přemístit do centra města, k vysoké škole nebo nákupnímu středisku.

Elektrický Volkswagen e-Up carsharingu GreenGo Foto: GreenGo

GreenGo ke spuštění přidává hned několik ideálních případových studií: například řidič městského autobusu, jenž po noční službě jezdí elektromobilem z periferie zpátky domů v centru města a za to dostává zaplaceno. Jiným uživatelem je třeba student architektury, který si díky přesunům sdílených automobilů na místa s vyšší poptávkou objede architektonicky zajímavé budovy. Mezi uživateli jsou ale i čistě zapálení řidiči, které baví jízda jako taková.

„Už nyní je standard, že naši zákazníci mají vozy GreenGo v průměru pět minut chůze z jakéhokoliv místa v naší servisní zóně,“ říká Šimon Čapek, ředitel GreenGo v tuzemsku. Podle něj se teď čas ještě zkrátí. Už dřív také vysvětloval, že podle statistik běžně vlastněná auta stojí 96 procent času nehnutě. „Když člověk jezdí méně, pod deset tisíc kilometrů ročně, tak je carsharing mnohem levnější, tedy ekonomicky výhodnější,“ vypočítával v podcastu CzechCrunche.

„Nemůžeme ignorovat změny, kterými současná společnost prochází. Lidé se čím dál víc stěhují do měst. Zprávy o klimatických změnách slyšíme každý den. Na situaci musí reagovat i mobilita. Věříme, že klíč je ve spojení sdílené dopravy a efektivního zpracování dat, díky nimž může doprava zůstat výdělečná a současně udržitelná,“ dodává teď.

Pokud by se vše povedlo, projekt by navíc službě mohl pomoct s dalším problémem, o kterém firma nicméně rychle dodává, že není příliš častý. Když někdo špatně zaparkuje auto, může samo poslat poplach uživatelům v okolí. Ti by ho za odměnu přeparkovali.

Maďarský carsharing GreenGo používá výhradně elektrická auta. Do tuzemska vstoupil v únoru 2020 s první stovkou vozů, letos v červenci jich měl už 220.

Šimon Čapek, český šéf carsharingu GreenGo Foto: GreenGo

Obecně však carsharingové služby stále nenabídly dostatečné množství vozů. Právě při vstupu firmy do tuzemska Čapek zmiňoval, že ideální poměr by byla čtyři auta na kilometr čtvereční. „Což by pro Prahu znamenalo stovky aut. Vejde se jich sem klidně 1 500, ale jsme teprve na začátku,“ vysvětloval na začátku loňského roku.

Firma do budoucna uvažuje o službě, která by podobným způsobem využívala své klienty k nabíjení baterie vozů. Pokud by u nějakého vozu klesl stav nabití pod určitou míru, mobilní aplikace by rozeslala výzvu všem uživatelům v okolí. Ten, kdo by výzvu přijal, by baterii dobil a automobil opět přivezl do místa s vyšší zákaznickou poptávkou.