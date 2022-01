Od alternativních taxíků přes sdílená kola i koloběžky až po rozvážení obědů či potravin. Estonský startup Bolt, který působí také v Česku, pokračuje ve své velké jízdě a po zhruba pěti měsících nabírá další masivní investici. Tentokrát od investorů získal 628 milionů eur, respektive zhruba 15,3 miliardy korun. A výrazně navyšuje svou valuaci.

Bolt začínal jako alternativní taxislužba, tehdy ještě pod názvem Taxify. Postupem času ale prošel transformací a pustil se i do mikromobility, v rámci které začal ve městech nabízet sdílená kola a koloběžky. Poté ucítil potenciál v rozvozech jídla, stejně tak jako v bleskovém dovážení potravin, což se týká i Prahy, kde soupeří s Woltem či Dáme jídlo.

Na svůj rychlý produktový vývoj ale potřebuje financování. Loni v březnu proto od investorů získal 20 milionů eur, aby za dalších pět měsíců nabral masivních 600 milionů eur. A aby ono „pětiměsíční období“ dodržel, připisuje si teď další velkou injekci. Více než 15 miliard korun nabírá od investorů v čele s fondy Sequoia Capital, Fidelity Management a Research Co.

Spolu s tím navýšila estonská platforma pod vedením Markuse Villiga svou valuaci na 7,4 miliardy eur – v předchozím, srpnovém kole financování investoři firmu ohodnotili na čtyři miliardy eur. „Po desetiletí byla města stavěna pro auta, ne pro lidi. Důsledkem je neudržitelný stav, kdy automobily znečišťují ovzduší ve městě či zabírají veřejný prostor na parkování. To považujeme za překonaný přístup,“ říká Villig.

„Spolupracujeme s městy na zavádění lehkých prostředků osobní dopravy jako jsou koloběžky a elektrokola i na rozvíjení sdílené mobility ve formě taxíků či carsharingu tak, abychom města dělali přátelštější k lidem. Proto jsme rádi, že můžeme oznámit toto nové kolo financování, největší v naší historii, které nám pomůže budovat udržitelnější a efektivnější budoucnost pohybu po městě,“ doplňuje.

Bolt se navíc musí i ohlížet, jelikož má okolo sebe silnou konkurenci, a to jak v oblasti sdílených jízd, tak rozvozu jídla, respektive potravin. Konkurenci má tedy jak v Uberu, tak například ve finském Woltu, nizozemském Just Eat Takeaway.com nebo americké službě DoorDash, která nedávno vstoupila do Evropy akvizicí zmíněného Woltu za osm miliard dolarů.

Své služby poskytuje Bolt více než 100 milionům zákazníků ve 45 zemích a ve více než 400 městech napříč Evropou a Afrikou. Od roku 2015, tedy dva roky po svém založení, působí také v Česku.