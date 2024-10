Přes 800 léků bez předpisu do rána v AlzaBoxu. Největší český e-shop rozjíždí vlastní lékárnu

Uložit 0

Paralen, Olynth, Ibalgin nebo Coldrex. Tyto a dalších více než osm stovek volně prodejných léků si nově budete moci přihodit do nákupu na Alze. Ta začínala jako internetový obchod s elektronikou, dnes už ale pokrývá širokou paletu zboží. Léčivé přípravky bez předpisu jí dosud v sortimentu chyběly. Mimo jiné proto, že pro jejich prodej je potřeba splnit přísnější podmínky a také provozovat vlastní lékárnu. O tom, že největší český e-shop právě za tímto účelem koupil jeden středočeský podnik, CzechCrunch informoval již letos v květnu. Nyní se tento krok propisuje i do nabídky Alzy.

„Snažíme se vyjít vstříc zákazníkům, kteří nejen v době nemoci nechtějí chodit do kamenné lékárny a preferují nákup odkudkoliv. Naším cílem je usnadnit jim přístup k lékům a zajistit, aby měli k dispozici vše na jednom místě. V naší online nabídce máme přibližně 850 volně prodejných léků, které lze doručit do AlzaBoxů nebo do naší pobočkové sítě,“ potvrzuje pro CzechCrunch spuštění takzvané Alza Lékárny Eliška Čeřovská, tisková mluvčí největšího českého e-shopu, jehož tržby v předloňském roce překročily 42 miliard korun. Výsledky za loňský rok zatím společnost nezveřejnila.

Způsobů, jak prodávat léky bez předpisu online, existuje vícero. Jako internetový obchod si můžete ve skladu postavit vlastní lékárnu splňující veškeré regulatorní podmínky, protože léky nelze prodávat tak snadno jako třeba televize nebo telefony. Nebo se můžete spojit s jiným hráčem, který v této oblasti operuje.

Takovou cestu zvolily například online supermarkety Rohlík a Košík, které v prodeji léků spolupracují s Benu, respektive Dr. Maxem. Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr se nicméně aktuálně významně angažuje v Pilulce, kterou by mohl převzít. Už do ní investoval první peníze a teď její vedení přebral jeho manažer.

Alza zvolila první způsob, tedy že si interní lékárnu postaví sama. Proto v první polovině letošního roku koupila část obchodního závodu společnosti Other Corp, která sídlí ve středočeských Zdicích a lékárnu provozuje.

Do jejího čela se navíc postavil Jan Sadílek, který v Alze působil v letech 2014 až 2021, z toho čtyři roky jako marketingový ředitel, než v polovině roku 2021 odešel do Aukra. Tam působil rok a půl jako výkonný ředitel, pak se přesunul do role marketingové ředitele, než firmu loni v létě v tichosti opustil. Nyní se do Alzy vrací v rámci nového lékárenského projektu.

Ambicí Alzy je nabídnout volně prodejné léky pokrývající široké spektrum potřeb zákazníků od běžného nachlazení až po preventivní péči. Do boje se zmíněnou konkurencí chce Alza vyrazit mimo jiné se svou propozicí rychlého doručení do své rozvíjející se sítě výdejních boxů. „U volně prodejných léků je často klíčové začít s léčbou co nejdříve, aby se například nachlazení nerozvinulo do závažnější nemoci. Proto chceme zákazníky motivovat k rychlému vyzvednutí – pokud léčbu zahájí až po 24 hodinách, účinek už může být omezený,“ doplňuje Čeřovská.

V Česku má Alza přes dva tisíce výdejních boxů, do nichž u produktů objednaných do půlnoci slibuje doručení do druhého dne ráno. Právě v Česku prozatím začne i s prodejem léků. Na Slovensko, do Maďarska, Rakouska a Německa, kde taktéž působí, se zatím nechystá.

„Lékárenský byznys je v rámci jednotlivých zemí regulovaný, ta expanze nejde udělat tak, že si pořídíme lékárnu v Čechách. Musíme jít krok za krokem a nejprve přesvědčit sami sebe a zákazníky, že ta myšlenka, se kterou do toho vstupujeme, rezonuje, a pak budeme případně řešit další země,“ uvedl pro Seznam Zprávy Petr Bena, místopředseda představenstva Alzy. Vedle léků se firma chce více opřít také do vlasové kosmetiky, proto nedávno koupila kadeřnictví.