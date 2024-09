Tomáš Čupr má zelenou k převzetí Pilulky. Musíme ji pečlivě zanalyzovat, říká šéf jeho fondu

Uložit 0

Budoucnost lékárenské skupiny Pilulka může být plně v rukou Tomáše Čupra. Zakladatel online supermarketu Rohlík dostal zelenou od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k tomu, aby společnost Growth Expert patřící do jeho investiční společnosti TCF Capital získala kontrolní podíl ve společnosti Pilulka Lékárny. Tomáš Čupr může nyní na zisk tohoto podílu uplatnit opční právo, k jeho aktivaci ale prozatím nedošlo. Rozhodnutí o vykonání opce podle prohlášení TCF Capital závisí na analýze dat Pilulky.

„Pilulku bohužel potkal podobný osud jako celou řadu firem, které poznamenal úpadek e-commerce po konci pandemie,“ říká Peter Klekner, CEO investiční společnosti TCF Capital, kterou založil Tomáš Čupr, aby v ní pod jednou střechou sjednotil své investiční aktivity. V Pilulce se začal poprvé angažovat před pár měsíci, kdy se rozhodl půjčit v ekonomických problémech zmítající se firmě až 80 milionů. Zároveň v rámci tohoto dealu získal možnost nabýt kontrolní podíl – a teď k tomu dostal zelenou. Rozhodnutí ÚOHS zatím není pravomocné, běží lhůta patnáct dnů pro podání rozkladu.

„Rozhodnutí o vykonání opce závisí na analýze dat Pilulky. TCF Capital se nabízí několik scénářů, jak s Pilulkou po případném vykonání opce naložit, ale dále se k nim v tuto chvíli nebude vyjadřovat,“ stojí v oficiálním tiskovém prohlášení společnosti TCF Capital. Její výkonný ředitel Peter Klekner uvedl, že je zatím předčasné předvídat, jak se případné změny dotknou spotřebitelů či zaměstnanců Pilulky: „Firmu takového rozsahu, jako je Pilulka Lékárny, je nutné pečlivě zanalyzovat a důkladně zrevidovat její výsledky.“

V červenci Pilulka ve svém prohlášení ohledně čerpání úvěru od společnosti Growth Expert patřící do TCF Capital uvedla, že součástí dohody je i „opce ve prospěch úvěrujícího na nabytí kontrolního podílu ve společnosti Pilulka Lékárny od některých stávajících akcionářů za podmínek dohodnutých s těmito akcionáři“. Největšími akcionáři Pilulky jsou zakladatelé a bratři Martin a Petr Kasové. Ti ještě společně se členem dozorčí rady Markem Krajčovičem drží podle poslední výroční zprávy ve firmě minimálně desetiprocentní podíl. Akcionáře s menším podílem firma neuvádí.

Ještě v předloňské výroční zprávě byla uvedena také společnost All-Star Holding Limited patřící do finanční skupiny Wood & Company. Právě ta pomáhala Pilulce v roce 2020 se vstupem na burzu a poprvé do firmy investovala už v roce 2015. Největší zmínění akcionáři by měli ve firmě i nadále držet většinový podíl, který by se zřejmě rozředil potenciálním vstupem společnosti Growth Expert Tomáše Čupra. Podrobnosti o celé transakci ale zatím nejsou známy.

Foto: Pilulka Martin a Petr Kasovi, spoluzakladatelé a spolumajitelé Pilulky

Pilulka provozuje vlastní a partnerské kamenné lékárny v Česku a internetový obchod, ve kterém vedle léků a doplňků stravy nabízí také kosmetiku, drogistické zboží a některé potraviny. Loni prohloubila čistou ztrátu meziročně o více než 110 milionů korun na 175,9 milionu korun a tržby jí klesly zhruba o dvanáct procent na 2,1 miliardy korun. Za poklesem byly především náklady na neúspěšné zahraniční expanze a na transformaci firmy, uvedla Pilulka Lékárny ve výroční zprávě.

Pilulka se loni v létě rozhodla ukončit své podnikání v Rumunsku, ke konci roku skončila také v Rakousku a Maďarsku. Ve výroční zprávě uvedla, že se chce zaměřit na své dosud ziskové aktivity, mezi kterými jmenovala provoz online lékáren v České republice a na Slovensku a provoz kamenných lékáren v Česku. Počet zaměstnanců loni klesl o více než 120 na 260, největší část z nich skončila v centrále firmy.

S akciemi Pilulky se na trhu Start pražské burzy začalo obchodovat v říjnu 2020 za upisovací cenu 424 korun. Za pandemie covidu, která prospívala podnikání internetových obchodů, akcie Pilulky vystoupaly v lednu 2022 až téměř na 1 800 korun. Loni v létě začal pokles pod upisovací cenu, další výrazný propad následoval počátkem letošního června po zveřejnění loňských výsledků. Po oznámení úvěru hodnota akcií vzrostla na 221 korunu za akcii, od července ale znovu klesla, páteční obchodování končily s hodnotou 167 korun.

S přispěním ČTK