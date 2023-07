Noční objednání a ranní doručení spouští Alza po celém Česku. Zpozdí se jen minimum balíků, hlásí

Zákazníci, kteří nakupují v internetových obchodech, si stále častěji volí doručení do automatických výdejních boxů. Nemusí totiž řešit, kdy a kam kurýr se zásilkou dorazí, navíc jsou výdejní schránky obvykle otevřené nepřetržitě po celý den i o víkendech. V Česku je dnes nabízí řada e-shopů a logistických hráčů a jednu z největších sítí má také Alza. Jelikož doručení do takzvaných AlzaBoxů má volit více než polovina nakupujících, rozšiřuje největší tuzemský e-shop do celé republiky službu, v rámci které slibuje, že objednávku, kterou zákazník zadá do půlnoci, doručí do svého boxu do osmé hodiny ranní.

„V celém Česku nyní máme více než 1 400 boxů a denně do nich průměrně doručíme 25 tisíc objednávek. Všimli jsme si, že hodně zákazníků objednává ve večerních hodinách a volí doručení právě do AlzaBoxů. A my zkrátka nechceme nechat naše zákazníky zbytečně dlouho čekat. Proto jsme tuto jedinečnou službu rozšířili na celé území Česka,“ říká Jakub Krejčíř, místopředseda představenstva Alzy. V praxi to má znamenat, že když si zákazník objedná zboží ještě ve 23.59, měl by ho druhý den v 8.00 nalézt ve vybraném AlzaBoxu, a to včetně víkendů.

Rychlé doručení dosud mohli využívat zákazníci jen ve vybraných městech, nově bude Alza tuto službu zajišťovat ve všech více než 1 400 AlzaBoxech, které po celém Česku má. První výdejní box otevřela už v roce 2013 a jejich počet se neustále zvyšuje. Každý má sto úložných schránek různých velikostí a je přístupný 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. E-shop navíc spolupracuje s řadou dalších hráčů, jako je Zásilkovna, WeDo nebo DPD, takže si do nich mohou nechat doručit zboží i zákazníci, kteří nakupují v jiných obchodech. Anebo do nich také balík vrátit.

„Podle našich dat ujede balíček doručovaný do AlzaBoxu o třicet procent kratší trasu než ten, který se doručuje na adresu, takže jeho uhlíková stopa je nižší,“ zmiňuje rovněž ekologický rozměr celé věci Peter Šupák, ředitel expanze Alzy, a dodává: „Kromě toho je důležité zmínit, že dalším pozitivním aspektem je efektivní distribuce mimo dopravní špičku. Díky 24hodinovému provozu AlzaBoxů můžeme zajišťovat rozvoz zásilek mimo dopravní špičku. Instalace AlzaBoxů také přispívá k redukci počtu zásilek doručovaných na konkrétní adresu o 35 procent.“

Vzhledem k tomu, že Alza musí do svých výdejních boxů denně doručit velké množství zásilek – a vedle toho v rámci své logistické sítě řešit další desítky tisíc objednávek –, nepodaří se proklamované „do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš“ splnit vždy. Podle tiskové mluvčí Alzy Elišky Čeřovské je takových případů ale jen zlomek: „Přibližně čtyři procenta objednávek nedoručíme v prvním slíbeném čase. A může zatím být více důvodů, ať už špatně tříděné zásilky na skladě, nebo dopravní situace. Tento problém se snažíme řešit zlepšením našich logistických procesů.“

V Praze Alza zaváží své boxy dvakrát denně, to znamená, že pokud se jí nepodaří doručit do výdejního boxu hned ráno, podle Čeřovské se tak pravděpodobně stane ještě stejný den večer. „A to je pořád nejrychlejší doručení na výdejní místo na trhu,“ říká. Ve zbytku republiky probíhá zásobování AlzaBoxů jednou denně, a pokud se nevyskytne žádný větší problém, zpoždění doručení v případě nesplněného prvního termínu by tak nemělo přesáhnout čtyřiadvacet hodin.