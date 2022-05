Přes 800 milionů pro český datový startup. Manta zaujala globální investory i spoluzakladatele Avastu

Pro běžné lidi mapování datových toků v prostředí velkých IT firem pravděpodobně není dostatečně „sexy“. Investoři to ale vidí jinak. Do českého startupu Manta zakladatele Tomáše Krátkého, který vyvíjí právě takové řešení, poslali 35 milionů dolarů, v přepočtu o něco málo více než 800 milionů korun.

„Data patří k nejcennějším aktivům každé firmy a automatizovaná platforma startupu Manta mění způsob správy dat díky přehledné vizualizaci veškerých datových toků, čímž šetří zákazníkům čas, peníze i lidi,“ komentuje Marieke Christmann, ředitelka společnosti Forestay Capital, která investici vedla.

Na takzvaném kole Series B se kromě Forestay Capital podíleli také stávající investoři Credo Ventures, Bessemer Venture Partners, SAP.io a Senovo, nově se zapojil i spoluzakladatel české antivirové firmy Avast Eduard Kučera či Evropská banka pro obnovu a rozvoj. V prvním kole startup historicky získal pět milionů dolarů, následně v roce 2020 v rámci Series A dalších 13 milionů dolarů. Podle informací CzechCrunche se valuace startupu nyní pohybuje na úrovni osmi miliard korun.

Manta vznikla v roce 2008 jako interní nástroj pro mapování datových toků (takzvaný data lineage), v roce 2015 pak začala fungovat jako samostatná firma. Klientům umožňuje získat kompletní přehled nad všemi systémy, které používají na zpracování dat. Jinými slovy – jednoduše pochopit svá data. Mezi uživatele patří střední a velké společnosti a korporace zejména z finančního, telekomunikačního a zdravotního sektoru po celém světě.

„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat jak nové, tak i stávající investory a pokračovat v rychlém rozvoji firmy. Stále více firem vnímá reálnou hodnotu datových toků a potřebu jim rozumět. Nové financování nám umožní pokračovat v globální expanzi a v dalším rozvoji produktů, které zákazníkům pomáhají překonávat slepá místa ve stále složitějších datových systémech,“ říká Tomáš Krátký.

Investiční kolo startup uzavírá v době, kdy zaznamenal blíže nespecifikovaný „významný růst“ a otevřel nové kanceláře v portugalském Lisabonu a irském Dublinu. Hlavní sídlo firmy je v Praze, ve Spojených státech má své pobočky v New Yorku a floridské Tampě. Celkem Manta zaměstnává více než 150 zaměstnanců po celém světě.

„Manta nalezla niku na trhu a umístila do ní svůj produkt. Nadšení zakladatelé a jejich tým mají s pomocí investorů velkou naději uspět globálně. U toho přece nemůžu chybět,“ komentuje své rozhodnutí zúčastnit se investičního kola Eduard Kučera, jeden ze spoluzakladatelů Avastu.