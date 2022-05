Přes české Confirmo tečou stamiliony v kryptoplatbách. Může je přijímat každý obchůdek, stačí mobil

Alza nedávno oznámila, že jen za rok 2021 u ní kryptem lidé zaplatili za zboží za více než 200 milionů korun. Společností, která pro největší e-shop transakce v bitcoinu procesuje, je Confirmo. Její šéf a spoluzakladatel Daniel Houška patří k nejzkušenějším postavám zdejší kryptoscény. A teď má v plánu nejen zintenzivnit svůj byznys, ale především dostat kryptoplatby do každého obchůdku či na farmářské trhy.

Dan Houška a Roman Valihrach si prý zbyli. „Jinak se to ani říct nedá,“ směje se prvně jmenovaný. Nevzpomíná na mateřskou ani na základní nebo střední školu, ostatně on je z Pardubic a kolega ze Zlína. Vypráví o univerzitě, o pražské VŠE, kde se na přelomu milénia s o dva měsíce starším kolegou potkal: „Bylo to na sportech, na lyžování a na tenisu. Kam jsem přišel, tam byl Roman. Asi jsme si byli souzeni.“ A skutečně, sport jako by je spojil – i po vysoké škole si zůstali nablízku, začali podnikat a stali se průkopníky kryptoměn dávno předtím, než to bylo in. Vlastně ještě předtím, než kryptoměny, jak je známe dnes, existovaly.

„Dělali jsme weby a začali jsme stavět cosi jako Heureku pro online kasina. Tam jsme se dozvěděli o projektu e-gold. Byl to vlastně předchůdce kryptoměn. Digitální platební systém, který byl krytý zlatem,“ říká Houška s tím, že s virtuálními mincemi e-gold začali obchodovat, měli internetovou směnárnu, jenže pociťovali, že to není ono – systém měl svého majitele, který když se v roce 2008 dostal do problémů, zkomplikoval život i jim.

Rok 2008 byl zároveň rok, kdy Satoshi Nakamoto zveřejnil white paper o bitcoinu. „Dan se o bitcoinu dozvěděl na nějakém programátorském fóru. Začali jsme to číst pořád dokola a přišlo nám to geniální. Hlavně ta decentralizace, že nejste závislí na žádném jednom člověku nebo jedné vládě,“ doplňuje Roman Valihrach. Postupně si s bitcoinem začali hrát, těžili ho a v roce 2012 začali chystat vlastní bitcoinový byznys: jednak kryptoburzu a směnárnu Coinmate, jednak platební bránu pro obchodníky BitcoinPay, kterou později přejmenovali na Confirmo.

Obě služby pustili do světa na přelomu let 2013 a 2014, když se objevil první bitcoinový boom – cena během roku vystřelila ze 140 dolarů až skoro na 1 200 dolarů. Tehdy do něj naskočila především ajťácká a programátorská komunita. K širší veřejnosti a do běžného retailu se dostával pomaleji, víc mu pomohla další cenová mánie o čtyři roky později. Ostatně Valihrach i Houška říkají, že cena bitcoinu se vyvíjí ve čtyřletých cyklech a dosavadní bull-markety tomu odpovídají, protože se odehrály v letech 2013, 2017 a 2021.

Oba podnikatelé spolu úzce spolupracují dodnes, ovšem jejich pozice se posunuly. Po nedávném vstupu investičního fondu Miton C se jejich firmy začaly vzájemně oddělovat. A zatímco Valihrach si vzal na starost burzu Coinmate, Houška funguje jako CEO v Confirmu. Ve společnostech ale drží oba i nadále podíly.

Confirmo je menší z dvojice podniků a pracuje pro něj zhruba desítka lidí. A na rozdíl od burzy Coinmate, která k sobě láká retailové investory a běžné střadatele, je Confirmo zaměřené na firemní klientelu. Té nabízí bránu, přes kterou mohou akceptovat platby v kryptu. „Momentálně to je bitcoin, bitcoin lightning a litecoin. Budeme ale přidávat i další kryptoměny, například ethereum, protože to po nás zákazníci chtějí. Podle mě to sice nedává tak úplně smysl, protože speciálně u etherea se platí za každou transakci vysoké poplatky v desítkách dolarů, ale když to klient žádá, chci mu vyhovět,“ vysvětluje Houška.

Foto: Nguen Lavin/CzechCrunch Roman Valihrach (vlevo) a Daniel Houška

A kdo že jsou klienti? Jedním z prvních velkých hráčů, který se s Confirmem dohodl na spolupráci už v roce 2017, byla jihočeská společnost GoPay, která zprostředkovává platební technologie tisícům e-shopů v Česku a na Slovensku. Její šéf a zakladatel Pavel Schwarz je velkým fanouškem kryptoměn a blockchainu. Z dalších velkých hráčů se na Houškův tým spoléhají v Alze nebo v General Bytes, což je český výrobce bitcoinových bankomatů, který je dvojkou ve svém oboru na světě.

„Momentálně nás používá asi 60 firem. Z pohledu množství transakcí pro nás ovšem nejsou největšími klienty e-commerce hráči, ale forexové burzy,“ říká trochu překvapivě spoluzakladatel Confirma, které je partnerem našeho speciálu Průvodce světem krypta. A dodává, že nově rozjeli spolupráci například s českou, ale globálně působící společností FTMO, která amatérských traderům a burzovním obchodníkům nabízí speciální investiční platformu a série testů a školení. Řečí čísel Confirmo měsíčně zprocesuje platby za čtyři až sedm milionů eur, tedy mezi 100 a 170 miliony korun, přičemž denně jde o 400 až 600 transakcí.

Celé to funguje na vlastně poměrně jednoduchém principu: obchodník si u Confirma otevře účet, propojí se s jejich účtem a umístí rozhraní pro platbu bitcoinem na své stránky. Zákazník pak zaplatí prostřednictvím své kryptopeněženky, prostředky odejdou na účet Confirma, to je následně smění na burze s aktuálně nejvýhodnějším kurzem a obchodníkovi odešle na účet klasickou měnu, například koruny.

„Obvykle to děláme tak, že obchodníkům peníze posíláme třeba jednou za týden, tedy ne po každé realizované platbě,“ doplňuje Houška. Určitá časová prodleva mu dává příležitost s kryptoměnami pracovat a na kurzových rozdílech i něco vydělat, jeho standardní odměna je ale 0,8 procenta z každé transakce, rozhodující je přitom cena v momentě nákupu klientem. „Kryptem se dá platit jen asi ve dvou procentech e-shopů, takže prostor pro růst je enormní,“ říká.

Jenže Confirmo by se chtělo čím dál víc odlučovat od klasických měn, pro které dnes funguje jako specifický převodník nebo směnárník: „Chtěli bychom se co možná nejvíc pohybovat v prostředí kryptoměn a dosáhnout toho, že naši zákazníci nebudou žádat směnu za klasické měny, ale budou si krypto chtít držet a my jim ho budeme třeba spravovat. Tam se pak dají nabídnout různé nové služby, navíc tam nesahá tak přísná regulace.“

Aby něco takového bylo možné, je mimo jiné nutná další osvěta i mezi obchodníky. Což je i jeden z důvodů, proč Houška a spol. vypouští do světa novou aplikaci, která umožní přijímat platby kryptem komukoli včetně malých kamenných krámků. Stačí mít k dispozici chytrý mobil a připojení k internetu. Prodejce si aplikaci zdarma stáhne, udělá si registraci u Confirma a pak při platbě jen vygeneruje QR kód, který si zákazník načte ve své krypropeněžence. „Platby trvají obyčejně pár sekund, maximálně do minuty u bitcoinu,“ vysvětluje Dan Houška.

Foto: Filip Kartous Tým Miton C: Nikos Balamotis, David Bala, Ondřej Raška, Jiří Zlatohlávek

Je tohle vše, co pomůže tomu, aby lidé víc platili kryptem? „Není. Jednak bude nutná nějaká aspoň základní regulace, což už se začíná dít, jednak budou důležité funkční stablecoiny. Právě ty totiž zajistí pevnost cen a to, že lidé nebudou mít krypto strach používat. Teď hodnoty kolísají, u stablecoinů to bude dané. Jasně, krach terry ukázal, že to je pořád experimentální pole, ale má to velký potenciál.“

Svého času si dokonce Dan Houška pohrával s myšlenkou založit vlastní stablecoin navázaný na českou korunu, ale vyhodnotil si to jako příliš pracný experiment, navíc s vysokou pravděpodobností neúspěchu – doba je prý pořád ještě neklidná, lidé se s kryptem a jeho podobami zatím stále seznamují, takže není na místě zbytečně riskovat.

A změní se to, až i do českého práva vstoupí regulace, která nyní vzniká na evropské úrovni pod zkratkami MiCA a AML6? „Sice nová regulace zadusí punk, který je s kryptem spojený, ale je to nutná a nevyhnutelná cesta. Navíc to otevře dveře bankám, které jsou vůči němu právě kvůli chybějící regulaci extrémně opatrné. Jako si dnes můžete koupit kryptoměnové deriváty přes Revolut, tak to za pár let půjde i na účtech tradičních bank. Jsem o tom přesvědčený,“ říká.



Daniel Houška, který zažil už několik propadů na kryptoměnovém trhu, tedy zůstává i po letošním výplachu, kdy například bitcoin mezi lednem a květnem oslabil o 30 procent, v klidu: „Nic mě nepřekvapí a obecně se to sune vzhůru. Pořádné věci se teprve začnou dít, nebojte.“