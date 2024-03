Přes den v korporátu, po večerech řezníci. Češi se inspirovali v USA a rozjeli předplatné na hovězí maso

Uložit 0

Dostat co nejlepší maso přímo od farmářů, kteří se o svůj skot dobře starají, až na stůl. To je přání mnoha gurmánů, kteří si chtějí čas od času pochutnat na kvalitním kusu hovězího. Ne vždy je ale takové maso po ruce nebo není čas si pro něj dojet. Lukáš Maršálek při svém pobytu v zahraničí poznal, že si maso skutečně lze nechat dovážet doslova až na stůl, a teď se spolu s Janem Hanzlíkem rozhodli takovou službu rozjet i v Česku.

Jejich projekt se jmenuje Butcher Base a nabízí předplatné. To znamená, že si zvolíte požadovaný objem hovězího, který vám je pravidelně každých šest týdnů doručován. V nabídce je malý box, který má kolem tří kilogramů, větší box má ještě o dvě kila masa více. Najdete v něm vždy několik kusů těch nejlepších a nejzajímavějších kusů hovězího, které se hodí jak na klasické steaky, ale třeba i namleté do burgerů nebo na pečení.

„Poprvé jsem takovou službu viděl v Americe, kde je stále populárnější koncept zvaný farm-to-table, kdy potraviny putují od farmářů přímo do kuchyní a neprodávají se přes žádné prodejce třetích stran,“ vysvětluje Lukáš Maršálek. Ve Spojených státech tuto službu nabízí například ButcherBox. „Začali jsme si takhle objednávat třeba maso na grilovačky. Nemuseli jsme nic řešit ani si složitě vybírat a vždy jsme měli k dispozici maso ve skvělé kvalitě,“ doplňuje.

Když se pak vrátil do Česka a s Janem Hanzlíkem přemýšleli, v čem by mohli podnikat, hned se mu tento koncept vybavil. Oba se před čtyřmi lety potkali v nadnárodní komunikační skupině Publicis Groupe. Vedle práce rychle našli společnou řeč také ještě ve dvou oblastech – v basketbalu, který oba hrají, a právě v masu.

Maršálek měl navíc k řeznictví vždy blízko díky svému otci, a tak pro něj práce s masem a související byznys nebyl úplně neznámý svět. To bylo nakonec klíčové pro to, aby se do projektu Butcher Base pustili. „Může to znít jako fráze, ale hledali jsme nejen byznys jako takový, ale zároveň něco, co by nás bavilo a naplňovalo,“ říká Jan Hanzlík. A tak zatímco přes den v korporátu obsluhují velké mezinárodní klienty, po večerech a o víkendech rozvíjejí vlastní podnikání.

Vedle většiny volného času do něj vkládají i své úspory, protože věří, že našli takzvanou díru na trhu „Řeznictví je rigidní segment, který chceme rozhýbat. Lidé jsou zvyklí jít do masny, tam vystát frontu a vybrat si maso, ale život se mění. Minimálně v Praze si už lidé běžně objednávají potraviny online a nechtějí trávit čas ani návštěvou řezníka. Jdeme jim naší službou naproti,“ vysvětluje Jan Hanzlík.

Foto: Butcher Base V Butcher Base pravidelně posílají boxy plné masa

Klíčové je pro oba zakladatele to, jaké maso a od jakých farmářů odebírají. Jelikož tříkilový box vyjde na více než dva tisíce a pětikilový balíček na tři tisíce korun, budou odběratelé očekávat vysokou kvalitu. V Butcher Base zároveň maso bourají a zpracovávají tak, aby měli pro zákazníky připravené kousky na různé typy úprav. Navíc ho pak nechají vyzrát neboli stařit.

„Spolupracujeme s několika farmami v podhůří Orlických hor. Klíčové je, že nebereme maso z velkochovů se stovkami krav, které nemají žádný pohyb. Naopak se zaměřujeme na menší farmy, kde mají krávy přirozený pohyb ve velkém výběhu a živí se převážně samy. A když je přikrmují, tak chceme, aby šlo o přírodní potravu,“ říká Lukáš Maršálek.

V Butcher Base už rozjeli první oficiální objednávky. Soustředí se prozatím pouze na Prahu, kde vidí i vzhledem k návykům zákazníků největší potenciál. „Kdybych nás měl k něčemu přirovnat, tak co se týče kvality, jsme jako řeznictví Naše maso od Ambiente, kam si chodí pro dobré hovězí celá Praha. Mají podobný přístup jako my,“ doplňuje Hanzlík. Pravidelný rozvoz až domů, tedy skutečně ono pravidelné předplatné na maso, ale v Česku zatím nikdo úspěšně nerozjel. Mimo jiné zřejmě i proto, že práce s masem obnáší řadu překážek.

„V Česku jsme si už zvykli předplácet si Netflix nebo Spotify, ale obecně tu ještě zdaleka nemáme různé typy služeb na předplatné tak zažité. Druhá věc je, že při práci s masem musíte splnit spoustu legislativních a hygienických povinností. Kdybychom prodávali na předplatné třeba víno, tak koupíme hromadu lahví na sklad a je de facto jedno, kdy je pošleme zákazníkům. Maso se daleko rychleji kazí, navíc ho na rozdíl od USA lidé neradi kupují mražené, a tak je zde daleko více bariér, které je nutné řešit,“ říká Maršálek.

V následujících měsících chce dvojice začít úspěšně doručovat masové boxy dalším zákazníkům a postupně se rozpínat po Praze. Pravidelně už prý zaváží první stovce masožravců. Do budoucna si hrají například s myšlenkou masomatů, kde by šlo objednávky vyzvedávat, jednají o spolupráci s předními českými řezníky či šéfkuchaři a brzy chtějí přidat také recepty, pro jaký typ úpravy je daný kus masa vhodný.

„Ideální scénář je, že když si někdo bude chtít dát doma dobrý steak, bude mít maso od nás,“ dodává Jan Hanzlík. Jestli nakonec bude z Butcher Base velký byznys, který nejen jeho spoluzakladatele, ale i další případné kolegy uživí, se teprve uvidí. Prozatím ale budou přes den korporátníci a po večerech „řezníci“.