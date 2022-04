Přesunutí sídla z Prahy do Amsterdamu? Důležitý krok, který nám pomohl do světa, hodnotí startup Mews

Hotelový startup Mews má po přežití pandemie opět našlápnuto k velkému růstu. Svými technologiemi pohání stovky hotelů a ubytovacích zařízení po celém světě, v poslední době koupil několik konkurenčních firem a mluví se o něm jako o dalším možném tuzemském jednorožci, tedy startupu s hodnotou přesahující miliardu dolarů. Možná by to tak ale vůbec nebylo, kdyby své sídlo před lety nepřestěhoval z Prahy do Amsterdamu.

Jedním z prvních zaměstnanců startupu Mews, který založili Richard Valtr a Matthijs Welle, byl Jan Široký. Ten je od začátku jeho technologickým šéfem a v komentáři pro CzechCrunch popisuje, proč firma své oficiální sídlo z Česka do Nizozemska přesouvala a proč jsou tuzemské kořeny pořád pevné a důležité.

Mews je dnes globální firma. Globálně jsme však přemýšleli od první chvíle svojí existence, neboť jsme vnímali, že v našem produktu dřímá celosvětový potenciál a že český trh je pro něj příliš malý. Očekávaná expanze do světa se projevila například i v tom, že jsme hned od začátku spolu všichni komunikovali anglicky – částečně díky tomu, že máme CEO z Nizozemska, částečně protože jsme počítali s rychlým rozšířením do zahraničí.

Dnes, o deset let později, už máme kanceláře kromě Prahy také v Amsterdamu, kam jsme asi před pěti lety přesunuli své oficiální sídlo, Londýně, Sydney, Bruggách, Miami i New Yorku a dalších. Firmu v současné době tvoří přes 450 lidí ze všech koutů světa. Tohle číslo roste po desítkách každý měsíc a také letos chceme náš tým podstatně rozšířit. Během letošního roku už jsme nabrali kolem 160 nových kolegů, přičemž jsme určitou část získali skrze akvizice jiných společností.

Mnoho v tomto ohledu změnila i pandemie. Před ní jsme se hodně koncentrovali v kancelářích, ale při pandemii se ukázalo, že zvládáme fungovat i full-remote a přitom zachovat naši firemní kulturu. Začali jsme tak nabírat lidi z celého světa a dnes jsou naši zaměstnanci skutečně všude. Přesto jsou pro celou firmu pořád české kořeny důležité, byť oficiální sídlo už máme jinde.

Foto: Mews Spoluzakladatelé Mews Richard Valtr a Matthijs Welle

To, že sídlo Mews opustilo domácí půdu a přesunulo se právě do Nizozemska, mělo celou řadu dobrých důvodů. Tamější prostředí je pro náš produkt mimořádně přívětivé, nizozemští hoteliéři totiž jdou technologickým inovacím skutečně na ruku a nebojí se zkoušet nové přístupy. Celkově je tamní trh větší, což bylo pro náš produkt stěžejní. Díky posunu sídla více na západ, se nám zároveň otevřely i trhy sousedních zemí, kde je hoteliérství hluboce zakořeněné, díky čemuž jsme mohli rychleji expandovat.

Tenkrát svou roli hrál také fakt, že na zvuk nizozemského zázemí dobře slyší zahraniční investoři. V počátcích jsme dlouho marně oslovovali západní investory, jenže v té době neměla česká technologická scéna ještě ani zdaleka takové jméno, jaké má dnes. Stále jsme byli vnímáni jako rizikový východoevropský projekt.

Mít sídlo v západní Evropě tak tehdy obecně pro startupy znamenalo velké plus. Nizozemské a anglické fondy se totiž spíše bály investovat do českého startupu, ale jakmile jsme se přemístili a začali působit jako nizozemská firma, vše se změnilo. Náš CEO Matthijs Welle tehdy využil své kontakty v Nizozemsku a vydali jsme se do Amsterdamu.

Zpětně viděno byl pro nás přesun sídla správným a nutným krokem, který nám dovolil konečně růst i za hranice Česka na ty nejzajímavější západní trhy. Mimochodem právě díky zájmu nizozemských hoteliérů o nové technologie máme v Nizozemsku suverénně největší podíl na trhu a je takovou naší produktovou baštou.

Zatímco Nizozemsko je sídlem a perfektním místem pro náš produkt, baštou a srdcem našeho týmu je stále Česko. Z organizačního hlediska se sice některé věci změnily – například nejvyšší vedení od té doby většinu času přirozeně tráví v kancelářích v Amsterdamu a ostatních lokalitách a cestami za západními klienty. Nicméně i dnes máme stále přes polovinu celého týmu v Česku.

Pražská pobočka v kancelářích na náměstí I. P. Pavlova v Praze stojí za téměř veškerým vývojem, do kterého investujeme významnou část svého obratu. Není ale pouhým vývojářským centrem, je to full-stack kancelář, kde najdete i většinu našeho finančního oddělení nebo operations. Česko tak zůstává jádrem našeho týmu a provozu.

V tuzemsku se také významně zapojujeme do řady projektů k podpoře tuzemské tech scény. Dlouhodobě rozvíjíme řadu partnerství s cílem vzdělávat a motivovat mladé talenty ke studiu informačních technologií, sdílet naše extenzivní know-how ze zahraničí a budovat silnou českou IT komunitu.

Myslím, že každý český startup, který se prosadí v zahraničí, chce Česko pomoci vytáhnout na výsluní, aby další nadějné projekty z tuzemska měly snadnější cestu ke globálnímu růstu, než jsme měli my. Nechceme, aby na Česko zahraniční investoři nahlíželi váhavým okem, stejně jako kdysi nahlíželi na nás. Byla by totiž škoda přehlížet talenty, které Česká republika světu nabízí.