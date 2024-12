Při fotbale začal investovat, teď má luxusní resort na Seychelách. A sbírku trofejních bytů v Praze

Uložit 0

Úspěšný fotbalista Ivo Ulich je dnes už známý spíš jako podnikatel, který řídí rodinnou firmu M&T 1997, vyrábějící dveřní kliky a kování. Jenže vedle toho má i celkem rozsáhlé nemovitostní portfolio – včetně luxusního resortu na Seychelách. Budovat jej začal krůček po krůčku, ještě když byl na vrcholu sportovní kariéry a válel jako záložník za pražskou Slavii či za Borussii Mönchengladbach. „Začalo to bytem ve Vršovicích a jednou dovolenou,“ směje se padesátiletý byznysmen.

Byl rok 2001 a Ulich hledal, kam by vyrazil za exotikou. Přes dnes už neexistující cestovku Thomas Cook si koupil luxusní zájezd do souostroví uprostřed Indického oceánu. Bylo to dávno předtím, než jej pro Čechy nechvalně proslavil zločinec Radovan Krejčíř, který se na Seychelách jednu dobu skrýval před spravedlností.

„Hodně mě to tam okouzlilo,“ vzpomíná Ivo Ulich. S plánem zkusit na ostrovech rozjet podnikání ale nepřišel on, nýbrž známí, které nadchlo jeho vyprávění, a tak pod rovník vyrazili taktéž za odpočinkem: „A pak ještě znova a najednou mi volali, že tam mají šanci koupit pozemek a jestli bych do toho nešel s nimi.“

Celá investiční anabáze trvala několik let, on sám se tam několikrát vrátil a přátelé se z projektu nakonec stáhli, nicméně v roce 2008 vlastnil Ulich zhruba hektar džungle s výhledem na moře na největším seychelském ostrově Mahé, a to včetně stavebního povolení: „V Česku je s byrokracií potíž, ale proti té seychelské to nic není. Zvlášť tehdy se tady u nás stavělo relativně snadno.“

Ve svažitém pozemku nad vesničkou Port Glaud nakonec vznikly dvě luxusní vily Queen a King ze železobetonu a dřeva, které mají vlastní infinity bazény a o jejichž hosty se stará desetičlenný tým, obývající ještě jeden sousední dům. Na azurovou pláž i do městečka to je pár desítek metrů, hosté mají k dispozici privátního kuchaře, osobního číšníka, manažerku resortu, přímo za domy začínají hikingové stezky.

„Sázíme na to, že klientům vše ušijeme na míru. Jsme drazí, ale rozhodně ne tak drazí jako konkurence z řad velkých hotelových řetězců. Servis je u nás na vyšší úrovni,“ zdůrazňuje Ivo Ulich, jehož resort – který má i oficiální seychelskou ubytovací licenci a musí plnit striktní podmínky – má na Bookingu hodnocení 9.9. Pětičlennou rodinu tam týdenní pobyt včetně letenek vyjde zhruba na půl milionu korun.

Když resort na podzim v roce 2016 zkolaudoval a následně v něm přivítal první hosty, už se fotbalové kariéře dávno nevěnoval – jeho hlavní aktivitou byla dobrušská společnost M&T 1997, která vyrábí designové dveřní a okenní kliky včetně příslušenství a jejímiž klienty jsou i nejbohatší Češi a Češky, včetně miliardářských skupin PPF nebo KKCG.

„Na Seychelách máme naše výrobky a někdy tam beru klienty, abych jim ukázal, co všechno vydrží,“ upozorňuje Ivo Ulich a poukazuje tím na oceánské klima: „Když jste tam týden na dovolené, je to paráda, ale jinak je ta vlhkost a slanost strašně agresivní, kromě betonu a skla musíte skoro cokoliv každoročně vyměňovat a opravovat.“

V součtu za tu více než dekádu, co na Seychelách podniká, do svého projektu už Ulich investoval přibližně 200 milionů korun. A dalších až 70 milionů si vyžádá jeho rozšíření, které nyní chystá – přikoupil sousední parcelu a na ní chce postavit jednak třetí vilu pojmenovanou President, jednak privátní wellness a fitko a také ještě další budovu pro personál.

„Jednám s jedním investorem… Uvidíme, zájemců je hodně, ale cenovku mám posazenou poměrně vysoko. Přece jenom to je velká věc, se kterou jsem měl hodně práce a na kterou jsem pyšný, tohle tam vybudovat a dát do provozu do současné podoby je tak trochu unikátní,“ říká s tím, že na Seychely letá zhruba pětkrát do roka, ve většině případů pracovně, ale i na rekreaci: „Na pěší turistiku i na relax to tam je báječné.“

Kromě luxusních vil na Seychelách ale Ivo Ulich vlastní i řadu trofejních – jak tomu on sám říká – nemovitostí v Praze. Jejich souhrnná cena se také počítá v nižších stovkách milionů korun a na počátku tohoto portfolia bylo 2+1 ve Vršovicích: „Když jsem hrál za Slavii, koupil jsem si u stadionu byt. A postupně jsem zjišťoval, jak investičně zajímavé nemovitosti mohou v Praze být. Praha byla vždy podhodnocená ve srovnání se Západem. Když jsem hrál v Německu a vydělával víc, víc jsem do nich i začal investovat.“

Z Vršovic se postupně propracovával víc do středu Prahy, což je dnes jeho primární hájemství. Kupuje především byty do velikosti 70 metrů čtverečních, ale na výlučných místech – takže Hradčany, Staré Město… Vesměs se účastní transakcí, které se nikdy neobjeví na realitních serverech a v nichž bývá potřeba být pohotový: „Když se něco zajímavého uvolní v Pařížské ulici, nemáte týdny, ale maximálně dny na to, abyste reagoval.“

O většinu bytů či domů, které mu patří, se osobně stará – ne, že by je opravoval, ale sám si je vybírá a sám rozhoduje o tom, kdy a zda se prodají. „Někdy si je podržím dva roky, někdy déle, někdy je pronajmu, někdy prodám. Nemám v tom emoce, ty do byznysu nepatří,“ vysvětluje. Jeho nejčastějšími nájemníky jsou buď zahraniční manažeři nebo třeba filmaři. Agentura, s níž spolupracuje, apartmány ale občas umístí i na Booking nebo Airbnb.

Když má Ivo Ulich popsat, jak přesně tedy vypadá jeho byznysové portfolio, hovoří o třech pilířích: první je burzovně obchodovaná společnost M&T 1997, druhý jsou pražské nemovitosti a třetí resort na Seychelách, který ale možná bude prodávat. Anebo možná nebude. A něco dalšího? „Mohlo by přibýt něco ve sportu, ale na to je ještě brzo hovořit, nechte se překvapit,“ usmívá se odchovanec královéhradeckého klubu.

Právě o něm se v souvislosti s Ulichem často spekuluje, protože tým z východních Čech je oficiálně k mání, město totiž zvažuje jeho prodej či aspoň příchod partnera. A mezi byznysmeny jsou teď investice do fotbalu v kurzu, takže… „Jak říkám, je brzy cokoliv říkat. Uvidíme.“