New York se klaní českému samuraji. Jak se Jiří Procházka připravuje na největší zápas v UFC

Hostěradice nemají ani dva tisíce obyvatel, a proto je šance, že se zrovna tam narodí jeden z nejzajímavějších zápasníků, jaké máme, naprosto minimální. Jihomoravské městečko je ale teď na nohou, stejně tak jako čeští fanoušci UFC. Už v neděli brzy ráno se totiž ve světoznámé newyorské aréně představí Jiří Procházka, který si jde vzít zpátky titul šampiona v MMA. „V týmu panuje skvělá nálada, Jiří je připraven,“ hlásí jeho manažer.

Je to velký příběh. Nejprve se učil bojovému umění, aby se dokázal bít na diskotékách v okolí Brna a Znojma, kde je prý cit pro ránu potřeba. Včas ale zatáhl ruční brzdu a začal k MMA přistupovat s pokorou, s myslí samuraje, s principy vědomého bojovníka. To ho vyneslo až na to největší pódium, do věhlasné zápasnické organizace UFC.

Právě pod její hlavičkou už za pár desítek hodin svede očekávaný souboj s Brazilcem Alexem Pereirou – a že nepůjde o prachobyčejný střet, potvrzuje fakt, že je ve hře pás šampiona polotěžké váhy, obrovská sledovanost díky tomu, že se stane vrcholem celého galavečera, i vyšší finanční odměna, než bývá zvykem. I tak má Procházka zachovávat klidnou hlavu.

„Naprosto,“ odpovídá na dotaz, zda je Procházka fyzicky i mentálně připravený, jeho manažer Matěj Kretík. „V týmu panuje skvělá nálada, vše je připraveno na sobotu (kvůli jinému časovému pásmu bude zápas v Česku vysílán v neděli brzy ráno – pozn. red.), Jiří je soustředěný. Teď brousíme poslední detaily,“ dodává pro CzechCrunch.

Foto: Bookin Agency Jiří Procházka před známou stěnou od UFC

Dnes je prakticky poslední den, kdy dobíhá takzvaný Fight Week, několikadenní slet zpravidla mediálních povinností, kterým se ti hlavní aktéři dané zápasnické karty musí před samotným zápasem věnovat. Chodí na rozhovory, podepisují plakáty pro sběratele, probíhá oficiální focení… Na pořádné sparringy už není tolik prostoru.

„Do toho ještě tisková konference, oficiální vážení, veřejné vážení, různé tréninky, natáčení na sociální sítě. Je toho celkem dost, vidím ale, jak je Jiří dobře naladěn, proto tento kolotoč zvládá bravurně. Progres je vidět také v jeho angličtině, takže zejména rozhovory teď dává podstatně lépe,“ uvádí Kretík a odkazuje především na dvě hlavní události.

Necítíme tlak, jsme profesionálové, máme své role. Vše je připraveno, Jiří je připraven.

Tou první je tradiční videosérie UFC Embedded, kterou organizace v průběhu týdne volně vysílá a díky které se diváci mohou lépe ponořit do příprav zápasníků, respektive jejich fyzického a mentálního nastavení. Tou druhou je pak účast v pořadu známého experta na MMA Ariela Helwaniho, kam chodí i ty největší hvězdy smíšeného bojového umění.

Součástí posledního předzápasového týdne je ale celá řada dalších rozhovorů, televizních vstupů a videí na Instagramu. „Jiří je v UFC v podstatě několik let, takže ví, co se děje. Navíc je pro celý tým ze strany pořadatelů vše připraveno, v týmu máme každý svou roli, proto se to nezadrhává. Snažíme se pro něj chystat maximální komfort,“ doplňuje Kretík.

S úctou k šampionovi

Nedělní zápas bude čtvrtým střetem Jiřího Procházky v UFC – a očekávání jsou velká. Nejen pro české fanoušky, ale i pro řadu milovníků smíšených bojových umění po světě. Stačí se totiž podívat, co si připravil na své tři předchozí protivníky, s nimiž sdílel klec. Nejprve knockoutoval Volkana Oezdemira, o rok později si poradil s tvrdým Dominickem Reyesem, kterého sundal pozoruhodným loktem z otočky. A loni?

Minulý rok v červnu se do oktagonu postavil proti legendárnímu Brazilci Gloveru Teixeirovi, kterého porazil na submisi a jako první Čech v historii si odnesl pás šampiona polotěžké váhy UFC. A coby mistr své váhovky měl v úmyslu titul obhajovat, plány ale celému týmu překazilo Procházkovo vážné zranění ramene, kvůli kterému byl skoro na rok vyřazen ze hry.

Ačkoliv nemusel, pásu šampiona se v rámci férovosti vzdal, teď si ho ale chce vzít zpět. „Pro titul se vrátím, ať ho má kdokoliv. Cítím se pořád jako šampion,“ vzkázal světu loni v listopadu. Do svého dost možná nejzásadnějšího zápasu kariéry nastoupí ve slavné aréně Madison Square Garden v New Yorku, která je považována za Mekku bojových sportů – a kterou si už takříkajíc osahal.

„S Jiřím jsme se tam byli podívat na basketu, část týmu pak v úterý na hokeji. Ta hala má atmosféru, stala se tam spousta legendárních eventů. Vnímám ji jako obzvlášť speciální,“ říká Matěj Kretík. Největší zápasnickou událostí posledních let v takzvané MSG byl zápas Conora McGregora s Eddiem Alvarezem v roce 2016, který hvězdný Ir vyhrál a jako první v dějinách UFC držel pásy šampiona v různých váhových skupinách.

Ostatně New York jako takový se na Procházkův přílet řádně připravil. Nejen, že jeho portrétem vyzdobil věhlasný Times Square, ale také z něj udělal menší celebritu během basketbalového utkání NBA mezi domácími Knicks a losangeleskými Clippers, kde na něj zamířila kamera a svítil na velké kostce nad palubovkou. Nehledě na to, že NBA promítala i jeho vítězné momenty v UFC a věnovala mu dres.

Foto: Bookin Agency Jiří Procházka s dresem se svým jménem a číslem karty UFC

Projevuje se i tato skutečnost na tlaku, jemuž je Procházka nyní vystaven? Prý ne. „Necítíme tlak, jsme profesionálové, máme své role. Spíš nás trochu mrzí, že Jiří nebude na kartě s Jonem Jonesem (další slavný zápasník, který měl tentýž den nastoupit v očekávané bitvě proti Stipemu Miocicovi, ale zranil se – pozn. red.), ale bereme to. Vše je tak, jak má být,“ uvádí manažer odchovance klubu Jetsaam Gym Brno.

S velikostí akce a tím, že Procházkův zápas proběhne jako vrchol večera (Main Event), se pojí i vyšší finanční odměny, které jsou veřejnosti utajované – a ani jeho manažer je nemůže kvůli smluvnímu závazku zmínit –, přibližný odhad se ale do éteru dostal. Má jít o desítky milionů korun, což může být více, než na kolik si Procházka přišel ze všech svých zápasů pod křídly UFC. Tam se mluví o dvaceti milionech.

Vyšší výplata má pramenit z toho, že UFC s Procházkou stále zachází jako se šampionem, protože o titul v boji nepřišel, ale kvůli zranění ho dobrovolně odevzdal. I to se do jednání zápasnické organizace, kterou na vrchol zájmu dostal její šéf Dana White, propisuje. Součástí jsou i podíly z prodaných internetových přenosů, takzvané PPV, které bývají v případě hlavních zápasů večera znatelné.

Foto: Bookin Agency Matěj Kretík, Procházkův manažer

„Je to tak, dohoda platí a nechali nám šampionské podmínky výplaty. Bohužel je to součást smlouvy – a to nemohu nijak komentovat. PPV na to vliv bude mít pravděpodobně velký, uvidíme ale, jaké bude výsledné číslo,“ uvádí Kretík, jehož jedním z cílů je udělat z Procházkova jména velkou byznysovou značku, která bude mít přesah i mimo klece.

Nejlépe placený český sportovec

Matěj Kretík má s Jiřím Procházkou velké plány – chce z něj udělat nejlépe placeného českého sportovce. Alespoň pro jeden rok. Proto teď už nejde jen o čistě jeho zápasení, které má nicméně tu hlavní váhu, ale také o značku BJP, která v Brně otevřela i kamenný obchod, a stejnojmennou nadaci, která bojuje za zlepšení životních podmínek pro vážně nemocné děti a mladistvé.

„Byznysově chceme stále makat na rozvoji značky BJP, na rozšiřování sortimentu našeho e-shopu a kamenného obchodu v Lazaretní ulici v Brně a na zvyšování relevance nadace BJP. Máme ještě nachystaných několik projektů, například institut na podporu mladých MMA zápasníků. O dalších ještě nemohu více mluvit,“ přibližuje Kretík budoucí plány.

Do byznysu okolo Procházky pochopitelně vstupují i sponzoři, mezi nimiž je sázková kancelář Fortuna, výrobci müsli Mixit či obchod s doplňky BrainMarket.

Jestli se týmu podaří z Procházky udělat nejlépe placeného českého sportovce, bude záležet na více faktorech. K tomuto statusu teď kráčí hokejista David Pastrňák, kterému pomůže nová smlouva s Boston Bruins. Ta mu zajistí zhruba čtvrtmiliardu korun ročně. Letos je podle Forbesu na zlaté pozici fotbalista Patrik Schick. Jestli ho Procházka stihne přeskočit, je otázkou.

A odpověď může záviset i na výsledku onoho zápasu, který proběhne v neděli 12. listopadu okolo šesté hodiny ranní (byť se může čas změnit v závislosti na ostatních zápasech). Podle sázkové kanceláře Tipsport je mírným favoritem právě reprezentant z Česka, jeho sok Alex Pereira ale nemůže být podceňován, což už několikrát potvrdil.