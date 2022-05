Primadona Lavi už s Vyšehradem obehrál půl milionu lidí a na kopačce má stomilionové tržby

Měsíc od premiéry je jasno, Julius „Lavi“ Lavický se definitivně zařadil do análů. A to jak těch fotbalových, tak těch filmových a byznysových. Jeho pouť českými kiny ještě zdaleka neskončila – premiéru měl teprve před měsícem, konkrétně 14. dubna –, přesto už patří do desítky finančně nejúspěšnějších českých snímků a do čtyřicítky těch nejnavštěvovanějších.

„Tušili jsme, že to bylo mohlo klapnout,“ říkají s oblibou tvůrci Vyšehradu, režisér Martin Kopp a představitel hlavního hrdiny Jakub Štáfek. A přestože obyčejně nechtějí prozradit, na jaká čísla by se se svou komedií chtěli dostat, už teď jsou dál než drtivá většina jiných komedií.

Podle statistik, které sestavuje Unie filmových distributorů, přišlo do poloviny května, tedy za měsíc od premiéry, na Vyšehrad: Fylm celkem 523 tisíc lidí, kteří za lístky utratili 90 milionů korun. Jde o hodnoty k neděli 15. května, takže momentálně už budou souhrnná čísla zase vyšší. Hranice půl milionu diváků padla ještě dřív, distribuční společnost Bioscop se návštěvností 500 tisíc lidí na svém facebookovém profilu chlubila už 10. května.

V historických tabulkách zatím náleží Vyšehradu předposlední místo v TOP 40 nejnavštěvovanějších českých filmů, těsně před ním jsou Lidice, Samotáři, Po čem muži touží, Želary nebo Román pro ženy. Loňský hit Prvok, Šampon, Tečka a Karel vidělo v kinech 600 tisíc lidí, na čele žebříčku je Tankový prapor z roku 1991 se dvěma miliony diváků, následují Ženy v běhu s 1,5 milionu návštěvníků.

Z pohledu příjmů je ovšem Štáfkův enfant terrible o dost dál (samozřejmě díky vyšším průměrným cenám vstupenek). Po minulém víkendu u příjmů svítila číslovka 89 713 814 korun. Je téměř jisté, že tržby už ale překonaly hranici 90 milionů a jsou na dohled stovce milionů.

Vyšehrad pojednává o sice talentovaném, ale zhýralém fotbalistovi Juliovi Lavickém, který se víc než tréninku věnuje večírkům, sexu a všem dalším myslitelným i nemyslitelným radostem života. Ostatně když mu jeho manažer ve filmu navrhuje, že by se měl začít víc věnovat tomu, co mu jde nejlépe, Lavi spontánně odpoví: „Ale já přece nemůžu pořád š***t děvky!“ Podtitulem snímku je „Přišel. Viděl. Vojel.“

Postava fotbalové primadony vznikla původně v seriálu pro dnes již neexistující internetovou televizi Obbod, a to v roce 2016. Jakub Štáfek je pak nejen hlavním představitelem, ale také spolurežisérem a koproducentem, na výrobě se totiž podílela jeho společnost Gang Bang Production.