Prior v Modřanech má jít k zemi. Co bude místo něj, není jasné, radnice vybírá ze dvou variant

Obchodní domy Prior stály ve většině velkých měst, od Prahy až po Zlín, a často šlo o kvalitní stavby. Ostatně se lze podívat třeba na zástupce v podobě obchodních domů Kotva nebo Máj. Prior se začal téměř na konci osmdesátých let stavět také v Modřanech – a nyní jej tam má nahradit budova s byty, kancelářemi i obchody. Praha 12 chce jít formou koncese, celý postup ale už teď kritizuje opozice.

Městská část tento týden zveřejnila plán a také vizualizace budoucí stavby. Vzhledem k tomu, že nemá peníze, aby obchodní dům sama opravila a přizpůsobila dnešním potřebám, rozhodla se, že zvolí koncesi. Radnice přitom ve výběrovém řízení dala na výběr: koncesionář může jít cestou rekonstrukce, nebo zvolit novou výstavbu.

„Nikdo z potenciálních zájemců však neměl zájem investovat do rekonstrukce objektu,“ uvedl místopředseda Prahy 12 Petr Šula pro CzechCrunch. Nový, polyfunkční dům by tak měla postavit stavební společnost BAK – bude tak majetkem městské části. BAK nicméně bude mít právo odkoupit část pozemku a komerční jednotky pak prodat třetím osobám.

Praha 12 za to každý rok obdrží pachtovné, které má po dostavbě činit minimálně deset milionů korun, přičemž koncesní smlouva bude platit na padesát let. Poté jej dostane dvanáctka do správy. Radnice tak předpokládá, že tímto způsobem, při průměrné inflaci dvě procenta, získá do své kasy 845 milionů korun.

Foto: MČ Praha 12 Možná podoba budovy na místě obchodního domu Prior v Modřanech

Obchodní dům je dnes docela prázdný. Vzhledem k tomu, že Prior stojí v podstatě v centru čtvrti, vytváří tam jakýsi neutěšený prostor. Nová budova by sem měla přivést lidi i proto, že se tady bude také bydlet. „Rozvržení funkcí je dané zadáním a také návrhem koncesionáře, bez schválení městskou částí se nemůže změnit,“ uvádí Šula. Součástí obchodního centra by tak měl být supermarket, pak dvě patra obchodních jednotek, jedno patro kanceláří nebo ordinací a čtyři patra městských bytů.

„V druhém objektu, který po splnění veškerých podmínek bude mít možnost koncesionář prodat třetím osobám, budou v přízemí obchodní jednotky a nad tím sedm pater bytových jednotek,“ doplňuje místostarosta. Počítá se také s tím, že dojde k revitalizaci Sofijského náměstí, na kterém dům stojí, čímž se zvýší kvalita celé lokality i poskytovaných služeb.

Jediné, co si městská část nepohlídala, je podoba nového domu. Radnice zveřejnila dva návrhy, jejichž autoři jsou neznámí. Který z nich to bude, navíc není jasné. „V tuto chvíli není vybrána konkrétní architektonická kancelář. Máme na výběr ze dvou studií a výběr teprve proběhne. Poté zveřejníme jméno architektonické kanceláře,“ uvádí Šula. Společnost BAK na otázky k podobě stavby neodpověděla.

To minimálně znamená, že městská část nešla cestou architektonické soutěže, jak by se v tomto případě nabízelo, a nestanovila ji ani jako jednu z podmínek. Ostatně právě to kritizuje i opozice Prahy 12, podle které podoba vzešla ze soutěžního dialogu s několika málo uchazeči.

V otevřeném dopise vedení radnice opoziční zastupitelé popsali: „Představený návrh nelze bohužel shrnout jinak, než že díky příliš volně nastaveným limitům ploch funkcí jsme získali na první pohled obyčejnou bytovku. Ta území nerozvine, místo toho jej zatíží potřebami nových obyvatel asi dvou stovek bytů s nekvalitní architekturou.“

Foto: MČ Praha 12 Druhý návrh

Do kdy chce městská část rozhodnout, se kterým návrhem bude pokračovat, není jasné. Místostarosta říká, že se jedná o hrubou studii, která může ještě během územního řízení doznat změn. „Podle plánovaného harmonogramu by stavební povolení mohlo být vydáno nejdříve za dva a půl roku. K demolici objektu nedojde dřív, než bude vydáno stavební povolení na nový objekt. Nový objekt by tak mohl začít fungovat nejdříve za pět let,“ říká Šula.

Pro stavbu obchodního domu Prior se v pražských Modřanech rozhodli před lety pro nedostatek prostoru pro obchod a služby. Stavět se začalo v roce 1988, hotovo bylo o dva roky později. Jako by však byl obchodní dům Prior v Modřanech prokletý – ještě pět let po dokončení budovy byl prázdný. Teprve pak se nastěhovali první nájemníci. Nevydrželi ale dlouho. O pár let později jich bylo tak málo, že se smrskli do přízemí domu.

Radnice plánovala, že by v opuštěném obchodním domě měla vlastní sídlo. Nakonec se ale rozhodla, že si postaví novou budovu – ta byla dokončená v roce 2021. Prior přitom evidentně není ve špatném stavu, ničím takovým Praha 12 ani neargumentuje. V prezentaci, kterou má na webu, radnice uvádí, že výnosy z pronájmu obchodního domu jsou minimální, že současný stav nemovitosti je z hlediska dnešních standardů budov morálně za zenitem a jde o nevyhovující prostory a že budova a její okolí vyžaduje kompletní revitalizaci a přestavbu pro zajištění kvality služeb.