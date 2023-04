Pro fanoušky kultovních děl. Hollywood chce natočit nového Harryho Pottera i další Hru o trůny

Hollywood se už několik let točí ve spirále neochoty výrazněji investovat do originálních projektů, místo toho se jednotlivá studia snaží co nejvíce vytěžit už existující duševní vlastnictví. Extrémním příkladem toho je uplynulý týden, kdy se objevily informace o minimálně šesti chystaných remacích či pokračováních dobře známých titulů. Jsou mezi nimi Harry Potter, Hra o trůny, ale také Shrek nebo Odvážná Vaiana.

Filmy o kouzelnících, vycházející z knih J. K. Rowlingové, tvoří v současnosti čtvrtou nejvýdělečnější sérii v historii – a v blízké době tuto pozici nic jiného neohrozí. Jenže poslední díl dobrodružství Harryho Pottera vyšel už před dvanácti lety a Fantastickým zvířatům se příliš nedaří až do té míry, že rok po vydání třetího dílu není známo, jestli vůbec vzniknou další dva plánované. Studio Warner Bros. Discovery proto obrací pozornost zpět k začátkům.

Podle informací agentury Bloomberg má produkční společnost blízko k dosažení dohody, která by jí umožnila znovu adaptovat všech sedm knih o mladém čaroději s jizvou ve tvaru blesku. Výsledek by přitom dostal formu seriálu, kdy jedna řada by zpracovala jednu knihu a autorka předloh by se na projektu podílela jako konzultantka.

Kouzelnická sága se v posledních letech nicméně setkává se sílícími výtkami. Častým tématem se stává například problematické zobrazování skřetů ne nepodobné antisemitské propagandě nebo situace domácích skřítků žijících v „dobrovolném“ otroctví. Nejvíce kritiky se ale snáší na samotnou autorku, která se počínaje rokem 2019 začala negativně vyjadřovat vůči translidem, zejména ženám, bojuje proti legislativě rozšiřující jejich práva nebo opakovaně bez evidence sugeruje, že mají výrazné sklony k sexuálnímu násilí.

Foto: Avalanche Software Kouzelnická hra Hogwarts Legacy

Zejména na internetu se proto často objevují výzvy k bojkotu veškerých médií, s nimiž je jméno britské spisovatelky spojené, včetně nedávno vydané hry Hogwarts Legacy. Praktický vliv těchto snah je ale relativně minimální. Hogwarts Legacy jen za první dva týdny vydělalo 850 milionů dolarů (přes 19 miliard korun) a Warner Bros. se tak nejspíš nemusí obávat, že špatná pověst Rowling by případný seriál výrazněji ohrozila.

Další Hra o trůny

Stejně tak se loni ukázalo, že převážně špatné přijetí poslední řady Hry o trůny neohrozilo zájem fanoušků o adaptace fantasy George R. R. Martina. Rod draka se stal hitem a HBO proto podle reportu serveru Variety chce urychlit vznik dalšího seriálu, který by se vydal ještě dále do minulosti. Jeho středobodem by přitom byl Aegon I Targaryen, také známý jako Aegon Dobyvatel, první z příslušníků dračího rodu, který usednul na Železném trůnu, a zakladatel dynastie pokračující k hrdinům Rodu draka a Daenerys ve Hře o trůny.

Nelítostný souboj 2

Z Warner Bros. v uplynulém týdnu přišla ještě jedna velká zpráva. Podle informací serveru Deadline se rychle hýbou práce na vzniku pokračování oceňovaného kriminálního thrilleru Nelítostný souboj (anglicky Heat) od režiséra Michaela Manna. Aktuálně se prý jedná o právech na Mannovu knihu Heat 2, z níž by snímek vycházel, a probíhají domluvy s hercem Adamem Driverem, který by mohl ztvárnit hlavní roli. Osmdesátiletý režisér i scenárista původního filmu by si pak tytéž role vzal na starost i v novince.

Románové pokračování Nelítostného souboje se odehrává jak před, tak po jeho příběhu. Zloděj McCauley, jehož na plátně ztvárnil Robert De Niro, se v roce 1988 snaží vypořádat s posttraumatickou stresovou poruchou z války ve Vietnamu a zároveň pracuje na loupežích. Poručík Vincent Hanna (Al Pacino) se zase stává hvězdou policie v Chicagu. Druhá část pokračování pak sleduje následky nepodařené loupeže, kdy se McCauleyho parťák Chris (Val Kilmer) snaží vyhnout dopadení a utéct do Los Angeles. Adam Driver by hrál mladšího McCauleyho.

Pátý Shrek

Studio Illumination, které do kin před několika dny vyslalo divácky úspěšný snímek Super Mario Bros. ve filmu, mezitím plánuje navázat přímo na svou sérii o Shrekovi. Ačkoliv zatím poslední čtvrtý film, co vyšel už před třinácti lety, nedostal zrovna nadšená hodnocení, loňský spin-off Kocour v botách: Poslední přání ukázal, že o franšízu je stále zájem.

Foto: CinemArt Film Kocour v botách: Poslední přání

Illumination proto podle slov ředitele Chrise Meledandriho chce natočit pátého Shreka s velkou částí původního obsazení včetně titulního zlobra s hlasem Mikea Meyerse, Cameron Diaz jako Fiony a Eddieho Murphyho jako mluvícího Oslíka. Murphy navíc sám nedávno řekl, že by se rozhodně pustil i do spin-offu přímo o Oslíkovi. Studio je tomu otevřené, obojí je nicméně stále ve fázi raných příprav.

Odvážná Vaiana v hraném filmu

Vedle v Disney volí trochu jinou strategii. Místo pokračování či spin-offů oblíbených animovaných filmů v současnosti adaptuje už existující klasiky jako Lví král a Kráska a zvíře do hrané podoby. Teď firma oznámila, že totéž bude platit i pro hit z roku 2016 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (Moana v původním znění).

Dwayne Johnson, který ve snímku ztvárnil jednu z hlavních postav, se má na novince podílet jako výkonný producent, ale také jako herec. Zatím se ale neví, v jaké roli bude. Jelikož je projekt v počátečních fázích, známý není ani zbytek obsazení, jméno režiséra nebo termín uvedení.

Paddington v Peru

Těsně před natáčením je naopak druhé pokračování oblíbené rodinné komedie Paddington ze Spojeného království. Příběhy mluvícího medvěda z Peru, který v Londýně našel svůj nový domov, se zatím dočkaly velice dobrého kritického přijetí i uspokojivých příjmů. Plány na třetí díl jsou známé už dlouho, teď ale server Deadline zjistil, že natáčení začne koncem července. Není známé, o čem přesně bude pojednávat, název Paddington in Peru nicméně naznačuje mnohé.