Jak moc se chtějí fanoušci Harryho Pottera stát studenty čarodějné školy v Bradavicích? Kdyby se jejich touha dala převést na peníze, dosáhne na téměř dvacet miliard korun. K takovému magickému číslu se totiž blíží tržby potterovské videohry Hogwarts Legacy, jež už více než dva týdny okouzluje herní svět. A žebříčkům prodejnosti učarovala dokonce ještě před vydáním.

Sedmého února si hru mohli zahrát největší nedočkavci, kteří si pořídili deluxe edici. Desátého už Hogwarts Legacy mělo standardní premiéru. Jen pár dní předtím očekávaný titul zlomil rekord ve sledovanosti mezi hrami pro jednoho hráče na streamovací platformě Twitch, když zaujal 1,3 milionu diváků. Ale že to bude ještě větší událost než troll vypuštěný do bradavické školy profesorem Quirrellem, to bylo jasné už od začátku letošního roku.

Podle dat serveru SteamDB se hra odehrávající se před příběhy z knih J. K. Rowlingové v prvním lednovém týdnu dostala na čtvrtou příčku v tržbách na populární platformě. Týden nato vyskočila na druhé místo, přičemž prvenství nepatřilo jiné videohře, ale konzoli Steam Deck. A dokonce už v týdnu před vydáním se pak Hogwarts Legacy stalo nejvýdělečnějším titulem na Steamu. První místo mu patří i dnes, dva týdny od spuštění zápisu do Školy čar a kouzel.

Spolu s úspěšným tažením na konzolích to za dva týdny od vydání znamenalo 12 milionů prodaných kopií hry a tržby ve výši 850 milionů dolarů, tedy přes 19 miliard korun. V prodejnosti po premiéře mladí kouzelníci dokonce překonali akční fantasy Elden Ring, nejlepší hru loňska. Anebo futuristický hit Cyberpunk 2077, který na stejný objem prodejů potřeboval tři týdny. Tržby Hogwarts Legacy by se pak vyjímaly i v Gringottově bance, jež v čarodějném světě uchovává poklady, impozantní jsou samozřejmě i v tom reálném.

Pro herní divizi Warner Bros. bylo totiž vydání Hogwarts Legacy nejúspěšnější premiérou v nabitém portfoliu. Pod WB Games patří kromě dřívějších potterovských titulů například videoherní série LEGO, superhrdinské akce Batman: Arkham a Injustice, tolkienovské Middle-earth: Shadow of Mordor a Shadow of War nebo novější díly Mortal Kombatu a Hitmana. „Navíc sledujeme globální nárůst zájmu fanoušků o značku. Wizarding World zaznamenal za prvních deset únorových dní 300% nárůst návštěvnosti,“ vypichují Warner Bros. se zmínkou o stránkách zastřešujících online aktivity franšízy Harry Potter.

Svým dílem k miliardovým tržbám přispěli i čeští nadšenci do čarodějného světa. „Hogwarts Legacy se dle očekávání prodává od vydání velice dobře. K titulu jsme pořádali i půlnoční prodej v Praze, dostavil se velký počet fanoušků, což značný zájem jen potvrdilo,“ říká pro CzechCrunch zástupce sítě herních obchodů JRC Petr Kratochvíl. „Hogwarts Legacy bylo v únoru s přehledem neprodávanější hrou, hodně daleko za sebou nechalo další únorové novinky jako Company of Heroes 3 a Atomic Heart na druhém a třetím místě,“ přidává Martin Schovanec z Xzone.

Kouzelnická hra navíc směle soupeří s nejúspěšnějšími tituly posledních měsíců. „Zájem o ni se dá srovnat například se sci-fi akcí Horizon Forbidden West ze stejného období minulého roku. Obecně od Hogwarts Legacy očekáváme, že se stane dlouhodobě dobře prodávaným titulem typu Zaklínač 3, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 nebo God of War,“ zmiňuje Kratochvíl. Domácí hráče může těšit i skutečnost, že pro hru vzniká komunitní překlad do češtiny.

Podle Schovance navíc videoherní novinka přinesla i zvýšenou poptávku po dalším zboží z magického univerza, tedy po filmovém a herním merchandisu. „Největší zájem je o obrazy s tematikou Harryho Pottera. Například o znak Školy čar a kouzel v Bradavicích nebo o znaky jejích jednotlivých kolejí,“ dodal šéf a spolumajitel Xzone.

Tím navíc jízda Hogwarts Legacy zdaleka nekončí. Majitelé starší generace konzolí PlayStation nebo Xbox či hráči používající Nintendo Switch totiž na vydání hry na svá zařízení ještě čekají. K úctyhodným číslům tak už začátkem dubna přibudou ta od konzolových hráčů bez next-gen přístrojů, v červenci se začnou kutálet zlaťáky ze Switche. „Spousta hráčů tak stále čeká na svůj moment,“ přidává Kratochvíl.

„A kdyby titul vyšel na všechny platformy zároveň, mohl by se teoreticky blížit úspěchu premiéry God of War: Ragnarök z konce minulého roku,“ uzavírá zástupce JRC. Akční dobrodružství zasazené do severské mytologie přitom tehdy vyšlo jen na konzole PlayStation, přesto loni patřilo na absolutní špičku prodejnosti a rvalo se o prvenství mezi českými hráči s fotbalem FIFA 23.

Nový seriál ze světa Harryho Pottera?

Zmínka o Ragnaröku navíc slouží jako oslí můstek k další potenciálně nesmírně pozitivní zprávě pro příznivce Harryho Pottera. Videohra o mocném hrdinovi Kratovi se totiž dočká seriálového zpracování od Amazonu. A podle důvěryhodného zdroje serveru Giant Freakin Robot se stejně tak chystá adaptace Hogwarts Legacy, a to rovnou na HBO. K filmům o Harrym Potterovi a Fantastických zvířatech by tak měl přibýt i seriál z historie magického světa.

Potenciální série je podle GFR v nejranějších fázích vývoje a zástupci Warner Bros. Discovery ani HBO údajné odhalení nijak neokomentovali. Filmové či seriálové spekulace zveřejněné v online magazínu se nicméně v minulosti několikrát potvrdily. O možném úspěchu adaptace milované popkulturní značky se navíc samo HBO v současnosti přesvědčuje s povedenou postapokalypsou The Last of Us, jež (byť s výhradami) baví i nás v CzechCrunchi.

Fenomenální úspěch Hogwarts Legacy je také velmi výrazným pozitivem v nedávno zveřejněných finančních výsledcích Warner Bros. Discovery. Čtvrtletní čísla mediálního konglomerátu ukazují tržby 11 miliard dolarů se ztrátou 2,1 miliardy. Důvodem mají být probíhající organizační změny po loňském spojení studia Warner Bros. a společnosti Discovery. Ty by nicméně už zakrátko měly vést ke spojení HBO Max a Discovery+ v jednu streamovací službu.

A byť se na hře jako takové J. K. Rowlingová nepodílela, její kontroverzní výroky na adresu trans lidí poznamenaly i Hogwarts Legacy. Někteří uživatelé hlasitě vyzývali k bojkotu titulu, jenž Rowlingové generuje příjmy, internet rozvířila věčná diskuze o (ne)oddělování názorů autora a díla samotného. Na tom, že Hogwarts Legacy milionům lidí splnilo sen stát se kouzelníkem a vydavatelům z Warner Bros. přičarovalo miliony, to ale nic nezměnilo.